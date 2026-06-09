¿Quiénes son los hijos de Johnny Depp? La historia de su familia lejos de Hollywood

Johnny Depp es uno de los actores más reconocidos de Hollywood. A lo largo de su carrera ha dado vida a personajes inolvidables como el capitán Jack Sparrow en Piratas del Caribe y el entrañable Edward en El joven manos de tijera.

Sin embargo, lejos de los reflectores, hay un papel que considera uno de los más importantes de su vida: el de padre. Aunque su hija Lily-Rose Depp ha seguido sus pasos en la industria del entretenimiento y suele acaparar titulares, muchos seguidores del actor aún se preguntan cuántos hijos tiene y a qué se dedican.

¿Cuántos hijos tiene Johnny Depp?

Johnny Depp es padre de dos hijos. Aunque crecieron lejos del escrutinio mediático en comparación con otras celebridades, ambos han tomado caminos muy distintos: mientras que Lily heredó el gusto por la actuación y la moda, su otro hijo prefirio mantenerse alejado de los reflectores.

Lily-Rose Depp

Johnny Depp se convirtió en padre por primera vez en 1999 con el nacimiento de Lily-Rose Melody Depp, fruto de su relación con Vanessa Paradis.

Siguiendo el legado artístico de sus padres, Lily-Rose ha construido una carrera como actriz y modelo. Ha participado en producciones como Yoga Hosers, El rey, Voyagers y más recientemente en la nueva adaptación de Nosferatu, consolidándose como una de las jóvenes promesas de Hollywood.

Además, desde muy temprana edad llamó la atención del mundo de la moda y, a los 16 años, fue nombrada embajadora de Chanel.

En cuanto a su vida sentimental, ha sido relacionada con figuras como Timothée Chalamet, Austin Butler, el rapero Yassine Stein y la cantante 070 Shake.

John Christopher "Jack" Depp III

En 2002, Johnny Depp y Vanessa Paradis dieron la bienvenida a su segundo hijo, John Christopher "Jack" Depp III, nacido en Francia.

A diferencia de su hermana y del resto de su familia, Jack ha optado por mantenerse alejado de la vida pública. Aunque evita los reflectores, ha mostrado interés por la música, una de sus grandes pasiones.

Pese a llevar una vida discreta, Johnny Depp ha expresado en distintas ocasiones el profundo amor y orgullo que siente por sus hijos, quienes representan uno de los aspectos más importantes de su vida fuera de la pantalla.

Ellos son los dos hijos del actor, quienes, cada uno a su manera, han construido su propio camino mientras mantienen una estrecha relación con su famoso padre.