¡El rey del reggaetón está de regreso! Después de varios años de espera, Don Omar confirmó su regreso a los escenarios latinoamericanos con The Last King World Tour Latam 2027, una gira que contempla tres presentaciones en México y que promete reunir a miles de fanáticos al ritmo de algunos de los éxitos más importantes del género urbano.

¿En qué ciudades de México se presentará Don Omar en 2027?

El intérprete puertorriqueño, cuyo nombre real es William Omar Landrón Rivera, anunció que visitará Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México durante noviembre de 2027.

Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México recibirán al intérprete de Dale Don Dale. Te contamos dónde se presentará y cuánto cuesta cada localidad. IG donomar.kingdom

Se trata de las únicas fechas confirmadas en territorio mexicano dentro de esta etapa de su recorrido internacional, por lo que se espera una importante convocatoria en las tres ciudades.

La gira contempla un total de 18 presentaciones en distintos países de América Latina, con un recorrido que comenzará en Paraguay durante octubre y continuará por Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Colombia, antes de llegar a México y posteriormente visitar Centroamérica.

¿Cuándo se presentará Don Omar en México?

La primera parada será el 9 de noviembre de 2027 en el Estadio Walmart Park de Monterrey. Un día después, el 10 de noviembre, Don Omar llegará al Estadio Panamericano de Guadalajara.

The Last King World Tour Latam 2027 llegará a México con distintas zonas y precios para disfrutar del esperado regreso del cantante puertorriqueño. IG donomar.kingdom

Finalmente, el cantante cerrará su paso por México el 14 de noviembre en el Estadio Ciudad de los Deportes de la capital.

Aunque todavía falta tiempo para estos encuentros, los seguidores ya pueden comenzar a organizar sus presupuestos, pues los precios varían dependiendo de la ciudad, la ubicación y los beneficios adicionales que ofrecen algunos paquetes.

¿Cuánto cuestan los boletos para Don Omar en México?

Para quienes desean estar lo más cerca posible del escenario, las opciones más exclusivas superan los cuatro mil pesos. En Ciudad de México, la zona Bandoleros tiene un precio de 4 mil 130 pesos, mientras que los Palcos Boxes alcanzan los 6 mil 260 pesos.

Desde mil hasta 9 mil pesos: descubre cuánto tendrás que gastar para disfrutar de Don Omar durante su gira The Last King World Tour 2027. IG donomar.kingdom

Las alternativas más accesibles en la capital comienzan en mil 120 pesos para Preferente Cabecera General. También están disponibles Platea Cabecera B, por mil 490 pesos, y Platea Cabecera A, por mil 740 pesos. Otras localidades, como Freedom, tienen un costo de 3 mil pesos.

En Guadalajara, los precios arrancan en mil pesos para Central Alta. Por su parte, Central Home y Central Baja cuestan 2 mil 380 pesos, mientras que las zonas de Primera y Tercera Base, tanto alta como baja, tienen un precio de 2 mil 630 pesos. Para quienes buscan una experiencia más cercana, Bandoleros cuesta 3 mil 520 pesos.

En Monterrey, las entradas más económicas corresponden a Tercer Nivel Central, con un precio de mil 120 pesos, y Tercer Nivel Primera y Tercera Base, por mil 250 pesos. En el otro extremo, Bandoleros tiene un costo de 3 mil 770 pesos, mientras que el Primer Nivel de Primera y Tercera Base alcanza los 2 mil 760 pesos.

Es importante considerar que los precios anunciados incluyen los cargos por servicio y que pueden existir cambios de disponibilidad conforme avance la venta.

¿Cuánto cuestan los paquetes VIP de Don Omar?

Para quienes quieren complementar la experiencia, la organización también contempla dos modalidades Kingdom VIP.

Los paquetes VIP de Don Omar alcanzan los 9 mil pesos e incluyen mercancía oficial, acceso anticipado y entrada a espacios exclusivos. IG donomar.kingdom

La primera es Kingdom VIP 2, con un precio de 5 mil 900 pesos. Incluye entrada anticipada a la zona Salió el Sol y un paquete de mercancía oficial que contiene un póster y una camiseta de la gira.

La segunda alternativa es Kingdom VIP 1, cuyo costo asciende a 9 mil pesos. Este paquete ofrece acceso a Kingdom VIP 1 y Kingdom VIP Lounge, entrada anticipada y un kit de productos que incluye CD, póster, camiseta y bolsa tipo tote bag.

Ambas modalidades tienen boletos sin numeración y es importante señalar que ninguna contempla participación o encuentro con el artista.

¿Cuándo inicia la preventa para Don Omar?

Los seguidores interesados en conseguir sus entradas deberán registrarse previamente en el sitio oficial del cantante, donomar.com, para recibir un código de acceso a la preventa.

Don Omar iniciará la preventa de sus conciertos en México el 19 de noviembre. IG donomar.kingdom

La venta anticipada está programada para el jueves 19 de noviembre a las 10:00 horas, a través de dicha plataforma. Los boletos para las tres ciudades estarán disponibles en Funticket.mx, de acuerdo con la información de la promotora MusicVibe.