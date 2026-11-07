El Rey reclama su trono: Don Omar anuncia gira por México: fechas y cómo entrar a la preventa

¡Don Omar anuncia gira por México y Latinoamérica! Conoce las fechas y cómo entrar a la preventa de los conciertos más esperados del género urbano porque, después de un año de ausencia en escenarios latinos, el rey reclama su trono.

El reguetón antiguo revivió con el anuncio de William Omar Landrón Rivera, conocido mundialmente como Don Omar, quien ha confirmado el regreso al mercado de América Latina con su monumental gira The Last King World Tour 2027.

La estrella puertorriqueña se encuentra actualmente de gira por Estados Unidos pero ya tiene planeado todo un año de presentaciones para que el público pueda interpretar en vivo los himnos del reguetón de la vieja escuela, como “Danza Kuduro”, “Salió el Sol” y “Pobre Diabla”.

El equipo del boricua habilitó una plataforma de registro anticipado para que los seguidores más fieles puedan recibir notificaciones y tener prioridad en la compra de boletos, te compartimos cómo registrarte paso a paso.

Don Omar confirma conciertos en México y Latinoamérica Don Omar

Don Omar regresa a México con The Last King World Tour 2027

Don Omar anunció su regreso a nuestro país con tres fechas programadas para disfrutar del The Last King World Tour 2027:

Monterrey: 9 de noviembre de 2027.

9 de noviembre de 2027. Guadalajara: 10 de noviembre de 2027.

10 de noviembre de 2027. CDMX: 14 de noviembre de 2027.

Para el público mexicano, se trata de volver a vivir el show de uno de los máximos exponentes del reguetón, después de haber recorrido varias ciudades de nuestro país en 2025.

La relación entre el público azteca y Don Omar siempre se ha caracterizado por llenos totales y coros monumentales. Aunque los recintos oficiales para cada una de las tres fechas todavía no están confirmados, el público ya está más que listo para corear con el también conocido como “The Last Don”.

Otras ciudades en Latinoamérica que se preparan para el retorno del rey son:

Paraguay: 21 de octubre de 2027

Argentina: 23 de octubre de 2027

Chile: 27 de octubre de 2027

Perú: 28 de octubre de 2027

Ecuador: 30 y 31 de octubre de 2027

Colombia: 4, 5 y 7 de noviembre de 2027

Guatemala: 18 de noviembre de 2027

El Salvador: 20 de noviembre de 2027.

Nicaragua: 23 de noviembre de 2027

Honduras: 25 de noviembre de 2027

Costa Rica: 27 de noviembre de 2027

Panamá: 28 de noviembre de 2027

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¿Cómo registrarte para la preventa de boletos de Don Omar en México?

Ingresa a la plataforma oficial del cantante (donomar.com). Desliza al apartado que dice “LATINOAMÉRICA REGÍSTRATE PARA LA PRE-VENTA” Completa el formulario con datos como: nombre y apellido, dirección de correo electrónico, ciudad a la que quieres asistir al show y número de teléfono (opcional). Marca la casilla correspondiente para autorizar la recepción de alertas y novedades del artista por correo electrónico y pulsa el botón de envío.

Toma en cuenta que registrarte no garantiza el adquirir un boleto a la hora de la venta de estos; hasta el momento, no se conoce la boletera que tendrá las entradas para los conciertos de Don Omar en México pero mantente al pendiente de tu bandeja de entrada y de los anuncios en sus redes sociales.