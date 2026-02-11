Don Omar agradece a Bad Bunny por homenaje en el show de medio tiempo del Super Bowl

Don Omar fue parte del espectáculo del Super Bowl 2026, aunque no apareció en el escenario. Su presencia se hizo sentir gracias a Bad Bunny, quien incluyó un fragmento de “Dale Don Dale” dentro de su presentación. Este detalle no solo emocionó a los fanáticos, también representó un reconocimiento a los inicios del reguetón y a quienes sentaron las bases del género.

La actuación del “Conejo Malo” estuvo llena de ritmo y cultura latina. Con un repertorio de 14 canciones, sorprendió al incorporar pequeños tributos a figuras fundamentales del reguetón como Daddy Yankee, Tego Calderón y el propio Don Omar, considerado por muchos como el “Rey del reguetón”.

El mensaje de agradecimiento que compartió Don Omar

El gesto no pasó desapercibido. Don Omar reaccionó poco después desde su cuenta de Instagram, donde publicó un video del momento exacto en que su canción sonó en el Levi's Stadium, acompañado de un mensaje para Bad Bunny:

"Gracias, Benito. Por llevar el nombre de Puerto Rico y de los latinos en lo más alto, y por ese gesto de respeto hacia los que ayudamos a construir el camino. Se sintió y se agradece", escribió el cantante.

La respuesta del público ante el homenaje en el Super Bowl

Las redes sociales estallaron con reacciones. Muchos usuarios celebraron que se reconociera la trayectoria de Don Omar en un evento tan importante, aunque también hubo quienes manifestaron su decepción al no verlo en vivo durante el show.

"Por un momento pensé que Don Omar saldría".

"Gigante Benito por ese tributo, fue muy emocionante escuchar 'Dale Don Dale'".

"Bad Bunny sabe lo que es el respeto".

"El tributo que te merecías, me emocioné hasta las lágrimas".

“Tenías que salir ahí”.

“Casi me infarto, pensé que saldrías”.

Don Omar: figura clave en la historia del reguetón

El impacto de Don Omar va más allá de sus canciones. Su verdadero nombre es William Omar Landrón Rivera, tiene 47 años y ha sido una influencia clave para nuevas generaciones de artistas, incluyendo al mismo Bad Bunny. Su música fue parte de la expansión del reguetón a nivel mundial desde la década de los 2000.

Además de su carrera musical, Don Omar ha participado en el cine. Interpretó al personaje Rico Santos en cuatro películas de la saga Rápidos y Furiosos, lo que fortaleció aún más su presencia en la cultura popular.

Aunque “Dale Don Dale” volvió a brillar en el Super Bowl, no es la única canción destacada del artista. Otros de sus grandes éxitos incluyen:

Danza Kuduro

Dile

Salió el Sol

Virtual Diva

Guaya Guaya

La relación entre Bad Bunny y Don Omar no es nueva. En 2020, ambos colaboraron en la canción “PA’ ROMPERLA”, incluida en el álbum “Las que no iban a salir”, del artista puertorriqueño que brilló este año en el escenario del Super Bowl.

Esta colaboración mostró desde entonces el respeto que Benito siente por las figuras que marcaron el camino del reguetón.

