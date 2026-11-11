¿Qué le pasó? Don Omar preocupa a sus seguidores y anuncia cambios en sus conciertos

Don Omar encendió las alarmas entre sus seguidores luego de anunciar que tendrá que hacer una nueva pausa en su gira internacional debido a problemas de salud. El cantante puertorriqueño informó que sufrió una recaída de la infección respiratoria que lo ha afectado durante los últimos días, por lo que deberá guardar reposo y modificar los planes de sus próximos conciertos.

La noticia llega después de que el intérprete de 'Danza Kuduro' había retomado sus actividades sobre los escenarios con presentaciones en California y Arizona. Sin embargo, su recuperación no avanzó como esperaba y, por recomendación médica, decidió detener nuevamente sus compromisos profesionales.

El anuncio fue compartido por el propio artista a través de sus redes sociales, donde explicó lo que ocurrió y ofreció disculpas a las personas que ya tenían boletos para verlo. La situación también llamó la atención porque es la segunda vez en menos de dos semanas que el cantante tiene que modificar algunas fechas de su gira por cuestiones de salud.

Don Omar sufre recaída de infección respiratoria y pospone tres conciertos

Los problemas de salud de Don Omar obligaron a cambiar los planes de su The Last King World Tour. En esta ocasión, los conciertos afectados son los que tenía programados en Ontario, Canadá; Las Vegas, Nevada, y Salt Lake City, Utah.

Estas presentaciones estaban contempladas como parte del cierre de la primera etapa de su recorrido internacional. El cantante esperaba cumplir con las fechas después de regresar a los escenarios el pasado fin de semana, pero la infección respiratoria volvió a complicar su estado físico.

A través de Instagram, el puertorriqueño explicó que, aunque tenía la intención de continuar con sus compromisos, recibió nuevas indicaciones de su médico para detener sus actividades y concentrarse en su recuperación.

Lamentablemente, he sufrido una recaída de la fuerte infección respiratoria que me ha afectado durante estos días y, por instrucciones de mi médico, debo detenerme nuevamente y guardar reposo, escribió.

El cantante también dejó claro que no quiere presentarse mientras no se encuentre en condiciones adecuadas. Aunque regresar a los escenarios era parte de sus planes, continuar con los espectáculos en medio de esta situación podría afectar su recuperación.

La noticia provocó inquietud entre sus seguidores, sobre todo porque el artista ya había tenido que hacer ajustes en su agenda recientemente. Por ahora, no se han dado a conocer más detalles sobre la evolución de su estado de salud.

¿Qué pasará con los conciertos de Don Omar en Canadá y Estados Unidos?

Además de explicar los motivos de los cambios, Don Omar se dirigió a las personas que compraron entradas para las presentaciones de Ontario, Las Vegas y Salt Lake City.

El intérprete reconoció que esta nueva modificación puede causar molestias entre sus seguidores, especialmente entre quienes hicieron planes para viajar y asistir a alguno de sus espectáculos. También admitió que no es sencillo tener que pedir comprensión por segunda ocasión en tan poco tiempo.

Sé lo que significa pedirles comprensión por segunda vez y créanme que no es algo que tomo a la ligera, expresó en su mensaje.

Además de explicar los motivos de los cambios, Don Omar se dirigió a las personas que compraron entradas para las presentaciones de Ontario, Las Vegas y Salt Lake City. Don Omar

Aunque no compartió un calendario actualizado, el cantante manifestó que espera poder recuperar los encuentros con sus fans cuando su estado de salud se lo permita. Por el momento, las nuevas fechas de los tres conciertos siguen pendientes.

Espero de corazón poder reprogramar estos encuentros muy pronto y regresar con mejores noticias para ustedes, agregó.

Don Omar también prepara conciertos en México

La situación ocurre pocos días después de que Don Omar anunciara una serie de presentaciones en México, noticia que emocionó a sus seguidores en el país.

El anuncio de sus próximos compromisos en territorio mexicano generó expectativa entre quienes esperan volver a escuchar en vivo algunos de sus temas más conocidos, como 'Danza Kuduro'.

Sin embargo, la recaída respiratoria ha puesto la atención en su recuperación y en la posibilidad de que los problemas de salud afecten sus próximos compromisos.

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Hasta ahora, el mensaje del cantante se ha centrado en los tres conciertos de Canadá y Estados Unidos. No ha informado sobre cambios en sus presentaciones anunciadas para México.

Mientras tanto, sus seguidores esperan que pueda recuperarse por completo y regresar a los escenarios sin poner en riesgo su salud.