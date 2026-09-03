¡Listos para dar cátedra! Wisin revela a los profesores de la Universidad del Perreo

¿Quién dijo que el reguetón no podía estudiarse? Wisin está dispuesto a demostrar lo contrario con una de sus apuestas más originales. El cantante puertorriqueño ya presentó a los artistas que formarán parte de la Universidad del Perreo.

Wisin presenta su disco la Universidad del Perreo

La idea nació como una misteriosa invitación que comenzó a circular en redes sociales, pero pronto se reveló que detrás de ella estaba el nuevo álbum de Wisin, La Universidad del Perreo, disponible a partir de este 3 de septiembre.

Wisin asumirá el cargo de decano mientras reconocidas figuras del reguetón impartirán peculiares materias. IG wisin

El concepto no se limita a un disco: pretende convertirse en una plataforma para acercar a las nuevas generaciones a la historia, los sonidos y el negocio de la música urbana.

Y si hay un decano capaz de impartir esta cátedra, ese es Wisin. Con más de dos décadas de trayectoria, el puertorriqueño asumió el papel de “Profesor Sandunga”, acompañado por algunas de las figuras que ayudaron a construir el reguetón.

¿Quiénes son los profesores de la Universidad del Perreo de Wisin?

La primera facultad reúne a exponentes de distintas generaciones y estilos. Al frente de una de las materias más importantes está Ivy Queen, quien fue nombrada profesora de Liderazgo, Presencia y Expresión Femenina.

Ivy Queen, Don Chezina, Jowell & Randy y otras figuras del género ahora tienen una particular misión académica. IG wisin

Para Wisin, la participación de “La Caballota” era prácticamente obligatoria, debido al papel que desempeñó al abrirse camino en una escena dominada principalmente por hombres.

Otro de los grandes nombres es Don Chezina, quien impartirá la materia de Técnica y Agilidad Vocal, mientras que Jowell & Randy estarán a cargo de Guayoteo Avanzado, una clase que seguramente hará honor al irreverente estilo del dúo puertorriqueño.

La plantilla académica también incluye a Franco El Gorila, como profesor de Potencia Vocal y Ejecución Urbana; Trébol Clan, responsables de Discoteca Aplicada; Jory Boy, encargado de Romanticismo Urbano, y Juanka El Problematik, quien impartirá Chanteo y Dominio Lírico.

El proyecto busca preservar el sonido original del reguetón y acercar su historia a las nuevas generaciones. IG wisin

Pero toda universidad necesita estudiantes destacados y aquí también los hay. El colombiano Kapo y el mexicano El Bogueto fueron presentados como alumnos de Perreo Internacional, representando a las nuevas generaciones que mantienen vivo el género más allá de Puerto Rico.

Wisin reúne a las leyendas del reguetón en la Universidad del Perreo

Más allá de la peculiar campaña, Wisin busca rescatar la memoria del movimiento urbano y reconocer a quienes ayudaron a convertirlo en un fenómeno internacional.

Desde liderazgo femenino hasta dominio lírico: así quedaron repartidas las cátedras de la Universidad del Perreo. IG wisin

El artista explicó en una entrevista para Billboard que el proyecto nació con la intención de regresar al sonido original del reguetón y, al mismo tiempo, compartir conocimientos con quienes buscan abrirse camino como compositores, productores o intérpretes.

La iniciativa contempla incluso masterclasses con figuras históricas de la industria, entre ellas productores como Luny Tunes, DJ Nelson y Playero. La intención es que los seguidores puedan conocer desde la composición y producción de canciones hasta algunos aspectos relacionados con el negocio musical.

La primera clase ya tuvo su estreno con “Hasta Abajo”, colaboración de Wisin e Ivy Queen. El tema funciona como una introducción a esta peculiar universidad y mantiene la narrativa de profesores, estudiantes, tareas y exámenes que el cantante ha llevado a sus redes sociales.

Kapo y El Bogueto representan a la nueva generación como estudiantes de Perreo Internacional. IG wisin

Con millones de personas que ya se registraron en la plataforma digital del proyecto, la Universidad del Perreo comienza oficialmente su primer semestre. Y todo parece indicar que aquí sí habrá una regla de oro: para graduarse, habrá que saber perrear.