¿Cuándo se estrena Backrooms: Sin Salida en HBO Max? Esta es la fecha para verla

Backrooms, una de las películas de terror más exitosas de 2026, prepara su llegada al streaming. La cinta de A24, dirigida por Kane Parsons, se incorporará al catálogo de HBO Max después de su paso por los cines.

¿Cuándo se estrena Backrooms: Sin Salida en HBO Max?

Backrooms: Sin Salida se estrenará en HBO Max el 25 de septiembre de 2026.

La cinta tuvo su estreno cinematográfico durante mayo y en México llegó bajo el título Backrooms: Sin salida.

La producción está respaldada por A24, compañía que durante los últimos años ha encontrado un espacio importante dentro del género con películas como Hereditary, Midsommar, Talk to Me y The Witch.

Backrooms llegará a HBO Max el 25 de septiembre de 2026. IG a24

¿De qué trata Backrooms?

La historia sigue a Clark, interpretado por Chiwetel Ejiofor, quien descubre una misteriosa puerta en el interior de una tienda de muebles. Al atravesarla, encuentra un lugar completamente distinto al espacio que debería existir detrás.

Clark termina dentro de una dimensión formada por habitaciones vacías y pasillos aparentemente interminables, donde las reglas de la realidad comienzan a perder sentido y encontrar el camino de regreso se convierte en el principal problema.

A la historia se suma Mary Kline, interpretada por Renate Reinsve, una terapeuta que termina involucrada en lo que sucede dentro de este extraño lugar.

Sin embargo, perderse entre habitaciones prácticamente idénticas no es el único peligro. Los protagonistas descubren que no están solos dentro de los Backrooms y que una entidad también recorre ese espacio.

La película mezcla terror psicológico con elementos de ciencia ficción y utiliza la sensación de aislamiento como una de sus principales herramientas.

En lugar de depender únicamente de lugares oscuros, buena parte de la historia ocurre bajo luces fluorescentes y entre paredes amarillas.

El reparto también cuenta con Mark Duplass, Finn Bennett y Lukita Maxwell, mientras que Kane Parsons se encargó de trasladar al largometraje el universo que previamente había desarrollado en internet.

Backrooms es una película de terror producida por A24. IG backroomsmovie

¿Qué son los Backrooms y cómo nació esta historia?

Antes de convertirse en película, Backrooms era una de las leyendas de terror más conocidas de internet.

Su origen se remonta a 2019, cuando una fotografía de un extraño espacio vacío comenzó a circular en el foro 4chan.

La imagen mostraba habitaciones con paredes amarillas, alfombra y luces fluorescentes. No había monstruos visibles ni personas, pero la fotografía estaba acompañada por un texto que imaginaba la posibilidad de salir accidentalmente de la realidad.

Según aquella historia, una persona podía hacer noclip fuera del mundo real y terminar en los Backrooms, un enorme espacio aparentemente vacío donde solamente podía escucharse el constante zumbido de las luces.

El concepto comenzó a crecer gracias a los propios usuarios de internet. Con el tiempo aparecieron relatos sobre diferentes niveles, criaturas y reglas para sobrevivir, aunque no existe una única versión oficial de toda esa mitología.

Los Backrooms también quedaron relacionados con los llamados espacios liminales, fotografías de lugares cotidianos que resultan extraños cuando aparecen completamente vacíos o fuera de su contexto habitual.

Pasillos de hoteles, oficinas, escuelas, centros comerciales o áreas de juegos pueden provocar esta sensación cuando aparecen sin personas. Backrooms tomó esa incomodidad y la convirtió en el escenario de una historia de terror.