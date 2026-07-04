En pocos años, A24 pasó de ser un estudio independiente a convertirse en uno de los favoritos de quienes buscan historias distintas a las grandes producciones de Hollywood.

Terror, drama, ciencia ficción y comedias poco convencionales forman parte de un catálogo que suele llamar la atención tanto del público como de la crítica.

Durante 2026, el estudio ya ha estrenado varias películas que rápidamente comenzaron a dar de qué hablar. Algunas destacaron por su desempeño en taquilla, mientras que otras encontraron una buena respuesta entre quienes siguen de cerca el cine independiente.

Si todavía no has visto los lanzamientos más recientes del estudio, estas son algunas de las mejores películas que A24 ha estrenado en lo que va del año.

¿Qué ver? Estas son las mejores películas que ha sacado A24 en lo que va del 2026 A24

Estas son las mejores películas de A24 estrenadas en 2026

Backrooms

Si hay una película que ha marcado el año para A24, esa es Backrooms.

Dirigida por Kane Parsons, la cinta lleva al cine uno de los fenómenos de internet más populares de los últimos años. La historia mantiene la sensación de incertidumbre y aislamiento que hizo famosa a la serie de videos originales y apuesta por un terror que construye tensión sin depender de sobresaltos constantes.

Su buena recepción entre el público y la crítica la ha colocado como una de las películas de terror más comentadas de 2026 y, para muchos, como el mejor estreno de A24 hasta ahora.

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Mother Mary

Con Anne Hathaway y Michaela Coel al frente del reparto, Mother Mary es uno de los dramas más importantes que ha presentado el estudio este año.

La historia sigue a una estrella de la música que vuelve a encontrarse con una diseñadora de moda, lo que da pie a una relación marcada por viejas diferencias y nuevos conflictos.

La película recibió comentarios positivos por las actuaciones de sus protagonistas y por el trabajo de su director, David Lowery.

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The Drama

Zendaya y Robert Pattinson protagonizan The Drama, una película que gira alrededor de una pareja cuya relación cambia por completo cuando ocurre un hecho inesperado antes de su boda.

Aunque su título podría hacer pensar en una historia romántica tradicional, la cinta combina momentos de humor con situaciones que ponen a prueba a sus personajes.

Desde su estreno, ha sido una de las producciones de A24 que más conversación ha generado entre los seguidores del estudio.

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How to Make a Killing

Entre las propuestas más ligeras del catálogo aparece How to Make a Killing, una comedia negra protagonizada por Glen Powell.

La película sigue a un hombre que intenta recuperar la fortuna de su familia, pero sus decisiones lo llevan a enfrentar una serie de situaciones cada vez más complicadas.

Sin ser el estreno más mediático del estudio, encontró una buena respuesta entre quienes disfrutan este tipo de historias.

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The Moment

La música también tuvo un espacio dentro del calendario de A24 gracias a The Moment, protagonizada por Charli XCX.

La película muestra la presión que enfrenta una cantante mientras prepara uno de los momentos más importantes de su carrera, mezclando elementos del drama con el mundo del espectáculo.

Aunque dividió opiniones, logró convertirse en uno de los estrenos más comentados del inicio de año.

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A24 todavía tiene más estrenos programados para 2026

El calendario del estudio aún no termina. Durante los próximos meses llegarán películas como The Death of Robin Hood, Tony y The Invite, títulos que también generan expectativa entre los seguidores de A24.

Por esa razón, esta lista todavía podría cambiar antes de que termine el año. Sin embargo, Backrooms, Mother Mary, The Drama, How to Make a Killing y The Moment son, hasta ahora, las películas que mejor han representado al estudio durante 2026 y una buena opción para quienes buscan conocer los estrenos más destacados de A24.