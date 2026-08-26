‘La emperatriz divorciada’ en Disney Plus: de qué trata y cuándo se estrena el esperado K-drama

El esperado K-drama titulado “La emperatriz divorciada” llegará a la plataforma de Disney Plus. El adelanto que dejó ver la plataforma de streaming está causando revuelo entre los apasionados de este tipo de contenido.

Disney Plus presentó el primer tráiler de la esperada adaptación del popular webtoon que llevará a la pantalla el complicado romance entre Navier, Sovieshu, Rashta y Heinrey.

Tráiler de ‘La emperatriz divorciada’ en Disney Plus

‘La emperatriz divorciada’ en Disney Plus. Captura Disney Plus.

En el adelanto se puede conocer más la historia protagonizada por Shin Min-ah, Ju Ji-hoon, Lee Se-young y Lee Jong-suk, de un matrimonio que parecía sólido termina en un escándalo dentro de la corte imperial.

Las imágenes dejan ver cómo Navier y Sovieshu parecen disfrutar de su relación e incluso con una promesa que rápidamente se pone en entredicho:

No importa qué pase, tú eres mi única esposa”.

La relación cambia cuando aparece Rashta, una esclava fugitiva que llega a la vida del emperador y toma un lugar privilegiado dentro de la corte. Sovieshu se enamora de ella, quien experimenta una transformación radical por el afecto del soberano.

Nunca imaginé que esto me pasaría a mí”, dice la emperatriz en uno de los momentos del teaser.

La historia continúa con la aparición de Heinrey, príncipe del reino rival de Occidente, con quien se abre una nueva posibilidad para Navier. El personaje interpretado por Lee Jong-suk es presentado como el “príncipe mujeriego de un reino enemigo” y rápidamente se convierte en una pieza clave dentro de la historia.

¿De qué trata el esperado K-drama?

‘La emperatriz divorciada’ en Disney Plus. Captura Disney Plus.

Precisamente lo que se ve en el tráiler es lo que se verá a lo largo del nuevo K-drama que llega a Disney Plus.

La historia tiene toques de fantasía, romance y drama de época. Está basado en la popular novela web y posteriormente webtoon del mismo nombre, y cuenta con Shin Min-a, Ju Ji-hoon, Lee Jong-suk y Lee Se-young como protagonistas.

La historia gira alrededor de Navier (Shin Min-a), una emperatriz considerada perfecta: inteligente, elegante y preparada desde niña para desempeñar su papel al lado del emperador Sovieshu (Ju Ji-hoon). Sin embargo, su vida cambia por completo cuando su esposo se enamora de Rashta (Lee Se-young), una esclava fugitiva que llega al palacio y se convierte en su amante. Sovieshu finalmente decide pedirle el divorcio a Navier para poder casarse con Rashta.

Pero Navier no piensa quedarse como una mujer derrotada. Acepta el divorcio con una condición: poder casarse con el príncipe heredero Heinrey (Lee Jong-suk), perteneciente al reino rival de Occidente. Esta decisión convierte el divorcio en un conflicto mucho mayor, pues entran en juego el amor, la política, las alianzas entre imperios, la ambición y la lucha por el poder. La propia descripción oficial de Disney+ presenta la serie como la historia de una emperatriz que se divorcia de su esposo infiel para recuperar el control de su destino.

Fecha de estreno de ‘La emperatriz divorciada’ en Disney

La fecha ya fue confirmada: La emperatriz divorciada llegará a Disney+ el 4 de noviembre de 2026.

La primera temporada tendrá 10 episodios; los primeros cuatro estarán disponibles el día del estreno y posteriormente se lanzarán dos episodios cada miércoles, de acuerdo con la información publicada tras el anuncio de Disney+.