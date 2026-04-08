Frases más fuertes y memorables de María Félix

A los 88 años falleció una de las figuras más icónicas del cine mexicano: María Félix, una actriz que conquistó la pantalla grande con su talento, belleza y una personalidad que rompió estereotipos.

Fue admirada en millones de hogares, la llamada “La Doña” no solo brilló por su capacidad actoral, también por su carácter fuerte y su forma directa de ver la vida. Sus palabras, muchas veces contundentes y llenas de seguridad, la convirtieron en un referente de empoderamiento femenino.

En un día como hoy se recuerda su fallecimiento, ocurrido el 8 de abril de 2002, por lo que hoy repasamos parte de su legado y algunas de sus frases más recordadas.

¿Quién era Félix María?

María Félix nació el 8 de abril de 1914 en Álamos, Sonora. Fue hija del militar y político Bernardo Félix Flores y de Josefina Güereña Rosas.

Creció en una familia numerosa junto a once hermanos, entre ellos el actor Enrique Álvarez Félix.

Su carrera comenzó durante la época dorada del cine nacional, cuando debutó en 1943 con la película El peñón de las Ánimas, donde compartió pantalla con el reconocido actor y cantante Jorge Negrete.

Desde ese momento su presencia en pantalla destacó por su belleza, elegancia y un carácter fuerte que se convirtió en su sello personal.

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¿Qué fue lo más importante que hizo María Félix?

A lo largo de su carrera protagonizó 47 películas y se consolidó como una de las grandes figuras del cine latinoamericano.

Entre sus producciones más recordadas se encuentran:

Río Escondido

Río Escondido La cucaracha

Doña Bárbara

Esta última marcó profundamente su carrera, ya que el personaje de Doña Bárbara, una poderosa terrateniente de carácter indomable, terminó dándole el sobrenombre con el que sería conocida por siempre: “La Doña”.

Su última participación en el cine fue en la película La Generala, dirigida por Juan Ibáñez y estrenada en 1971. Décadas después, el legado de la actriz sigue vigente en la historia del cine mexicano.

Frases de María Félix

Además de su presencia en el cine, María Félix dejó un legado de frases que reflejan su personalidad fuerte, segura e independiente.

Muchas de ellas se han convertido en símbolos de empoderamiento femenino y continúan circulando en redes sociales y medios de comunicación.

Entre las más recordadas se encuentran:

“Una mujer original no es aquella que no imita a nadie, sino aquella a la que nadie puede imitar”. “La mejor manera de amar a alguien es amarlo como la persona es, con sus defectos”. “Yo seré para ti una mujer más en tu vida, pero tú un hombre menos en la mía”. “A un hombre hay que llorarle tres días… y al cuarto te pones tacones y ropa nueva”. “No tengo voz, pero tengo un estilacho”. “Hay que darse a valer y más en este país de machos”. “Tenemos que ser más autónomas, más dueñas y señoras de nuestro destino”. “Protesten, quéjense, no se dejen, prepárense, hagan de su vida lo que ustedes desean”. “Si tú quieres dejar a un hombre, investígalo; pero si no lo quieres dejar, no le busques”. “Yo con el pasado no cuento. Siempre vienen cosas nuevas”. “Habiendo tantos hombres… ¿llorar por uno?”. “No te sientas mal si alguien te rechaza; la gente normalmente rechaza lo costoso porque no puede pagarlo”. “No es difícil ser bonita, ¡lo difícil es saber serlo!”. “Yo no me creo la divina garza: soy la divina garza”. “Yo soy liberal porque siempre hago lo que quiero”. “No me des consejos, yo puedo cometer errores sola”. “A mí no me impresiona nadie con el precio, pero sí con los resultados”. “La belleza te lo da todo, pero no es todo”. “Mis enemigos son muchos y son malos; mis amigos pocos y buenos”. “La única batalla que se pierde es la que se abandona”.

María Félix no solo fue una estrella del cine mexicano, también se convirtió en una figura influyente por su personalidad, seguridad y manera de expresar lo que pensaba.

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A más de dos décadas de su fallecimiento, “La Doña” sigue siendo un referente cultural, recordada por su talento en pantalla y por las frases que continúan inspirando a nuevas generaciones.