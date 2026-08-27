Critican a Yeri Mua por movimientos en la mandíbula durante live; usuarios dicen que estaba drogada

Yeri Mua volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales luego de realizar una transmisión en vivo mientras se maquillaba. Durante el live, algunos usuarios aseguraron haber notado comportamientos inusuales en la influencer y cantante.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fueron los movimientos que realizó con la mandíbula, situación que provocó que algunos internautas comenzaran a especular sobre un supuesto consumo de drogas.

Foto: Captura de video Tik Tok @turbia_de_corazon

¿Qué dijeron sobre Yeri Mua durante el live?

Mientras Yeri Mua continuaba con su maquillaje, los comentarios comenzaron a centrarse en sus movimientos faciales y en la manera en que estaba realizando algunas partes de su rutina de belleza.

Entre las reacciones que aparecieron durante la transmisión se pudieron leer comentarios como:

“Esos movimientos de quijada, Yeri”.

“¿Soy yo o siento que se portó muy rara en ese live?”.

“Es mucho para ser bruxismo”.

“Ay, Yeri, ¿cómo te vas a meter eso?”

“La adoro, pero me dejó shockeda”.

Sin embargo, otros usuarios rechazaron las especulaciones y señalaron que los movimientos de mandíbula no necesariamente están relacionados con el consumo de alguna sustancia.

El meneo de quijada no es por las drogas, es por ansiedad y muchas cosas. No anden de inventoras”, escribió una internauta.

Foto: Tik Tok @turbia_de_corazon

También cuestionaron su maquillaje

Además de sus movimientos, algunos espectadores consideraron que el maquillaje que Yeri Mua utilizó durante el live lucía diferente a lo que acostumbra.

Algunos incluso cuestionaron la cantidad de maquillaje que estaba aplicando y la manera en que delineaba sus ojos.

“El pulso que tiene para delinearse el ojo” y “Alguien que diga por qué se maquilló así, parece que es mucho”, fueron algunas de las reacciones.

¿Yeri Mua realmente estaba drogada?

Hasta el momento, las especulaciones surgieron únicamente a partir de los comentarios de usuarios en redes sociales. No existe una confirmación de que Yeri Mua estuviera bajo los efectos de alguna droga durante la transmisión.

Los movimientos de mandíbula pueden tener distintas causas y, a partir de un video o una transmisión en vivo, no es posible determinar si una persona consumió alguna sustancia.

Por ello, las versiones que circularon entre los usuarios permanecen únicamente como señalamientos de redes sociales, mientras Yeri Mua no ha confirmado que hubiera ocurrido algo relacionado con el supuesto consumo de drogas.

Foto: Instagram yerimua

¿Qué es la llamada “mandíbula de cocaína”?

La expresión “mandíbula de cocaína”, se utiliza para describir ciertos movimientos involuntarios o repetitivos, que pueden presentarse en el rostro después del consumo de esta sustancia. Estos pueden incluir apretar o mover constantemente la mandíbula, tensión en los músculos faciales, rechinar los dientes (bruxismo) e incluso movimientos de un lado a otro.

En algunos casos también pueden involucrar la zona del cuello. Otros signos que pueden aparecer son boca seca y manifestaciones físicas relacionadas con la ansiedad. Sin embargo, estos síntomas no son suficientes por sí solos para determinar que una persona consumió cocaína, ya que pueden tener diferentes causas.