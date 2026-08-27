Alarma en la casa real de Noruega: La salud del rey Harald empeora de forma crítica

El estado de salud del rey Harald V de Noruega, de 89 años, se ha agravado considerablemente. El monarca permanece hospitalizado desde el pasado 17 de agosto en el Hospital Nacional de Oslo, donde recibe atención médica por complicaciones asociadas con una enfermedad hematológica.

¿Cuál es el estado de salud del rey Harald V de Noruega?

El Palacio Real informó este jueves que la condición del soberano es ahora “extremadamente grave”, sin ofrecer mayores detalles sobre su evolución.

Ante la delicada situación, la reina Sonja, el príncipe heredero Haakon y su esposa, Mette-Marit, suspendieron todos los compromisos que tenían previstos.

La familia del monarca noruego suspendió sus compromisos públicos ante el delicado estado de salud de Harald V. DPA

En las últimas horas, distintos medios noruegos difundieron imágenes de varios integrantes de la familia real reunidos en el hospital junto al monarca. Entre ellos también se encontraba Marius Borg Høiby, hijo de Mette-Marit.

La preocupación ha alcanzado incluso al Gobierno noruego. El primer ministro Jonas Gahr Støre decidió cancelar un viaje programado a Alemania debido a la gravedad del estado de salud del rey.

¿Por qué el rey Harald V permanece hospitalizado?

Harald V padece anemia hemolítica, una enfermedad que provoca que los glóbulos rojos sean destruidos a un ritmo mayor del habitual. Entre sus posibles manifestaciones se encuentran el cansancio, la palidez y las dificultades para respirar.

El rey Harald V permanece hospitalizado en Oslo mientras enfrenta complicaciones relacionadas con una enfermedad hematológica. AFP

Además, el monarca había sido tratado recientemente por una infección bacteriana en la sangre. El Palacio había informado el domingo que estaba recibiendo antibióticos y que, en ese momento, había mostrado una respuesta favorable al tratamiento.

La utilización de la expresión “extremadamente grave” en el comunicado oficial generó especial preocupación en Noruega.

La periodista especializada en realeza Caroline Vagle señaló que el Palacio Real no había utilizado anteriormente esa fórmula para describir el estado de salud del soberano.

Rey Harald V preocupa a Noruega tras nuevo parte médico

Mientras crece la incertidumbre, ciudadanos noruegos han comenzado a expresar públicamente su apoyo a la familia real. De acuerdo con la televisión pública NRK, se han recibido numerosos mensajes de solidaridad, mientras que algunas personas incluso dejaron flores frente al Palacio Real.

Noruegos comenzaron a enviar mensajes de apoyo a la familia real tras conocerse el grave estado del soberano. Reuters

¿Qué pasará con el trono de la Casa Real de Noruega?

Harald V llegó al trono en 1991 y, durante sus más de tres décadas como monarca, ha enfrentado diversos problemas de salud. A pesar de ello, el rey ha manifestado en distintas ocasiones que no contempla abdicar.

A sus 89 años, Harald V enfrenta una nueva complicación médica después de varios problemas de salud en los últimos años. Grosby

Debido a sus problemas médicos, su hijo, el príncipe heredero Haakon, ha asumido temporalmente algunas de sus funciones como regente. En los últimos días, además, varios miembros de la familia se han trasladado al hospital para acompañar al monarca.

Antes de esta hospitalización, Harald había permanecido de baja médica durante aproximadamente dos semanas. Su ingreso estuvo relacionado con una retención de líquidos causada por el tratamiento con cortisona, complicación que se sumó al delicado cuadro de salud que enfrenta actualmente.

Información de AFP