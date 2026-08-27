¿Quién será el nuevo James Bond? Revelan supuesta lista de actores finalistas para ser 007

James Bond está cada vez más cerca de tener un nuevo rostro, pues un reporte asegura que Amazon MGM Studios ya habría reducido a seis la lista de actores que podrían convertirse en el próximo agente 007. Entre los posibles finalistas aparecen intérpretes reconocidos, pero también un nombre que ha sorprendido por colocarse como supuesto favorito.

La información fue difundida por Page Six, medio que señala que las pruebas de cámara comenzarían a principios de septiembre. Sin embargo, hasta ahora el estudio no ha confirmado la lista ni ha anunciado quién reemplazará a Daniel Craig.

Daniel Craig interpretando a James Bond. Foto: Sony Pictures

Jack Barton sería el favorito sorpresa para convertirse en 007

Con 31 años, Jack Barton tiene una trayectoria menos conocida que la de sus posibles competidores. El actor británico apareció en la serie Heartstopper y participó en SAS: Rogue Heroes, producción en la que interpretó al soldado John Tonkin.

Su currículum también incluye un pequeño papel en Pobres criaturas, película dirigida por Yorgos Lanthimos. Además, prestó su voz a Messmer en Shadows of the Erdtree, expansión del videojuego Elden Ring.

Instagram: Jack Barton

Precisamente, su bajo perfil podría convertirse en una ventaja. El reporte lo describe como “El Elegido”, luego de que Nina Gold supuestamente buscara actores poco conocidos que pudieran enfrentar el papel más importante de sus carreras.

Esta posibilidad coincidiría con versiones anteriores que apuntaban a que la nueva etapa de la franquicia buscaba “caras nuevas”. La intención sería encontrar a un intérprete joven capaz de conservar cierto misterio ante el público y permanecer varios años en el personaje.

¿Quiénes son los otros candidatos para ser el nuevo James Bond?

Jack Lowden es uno de los nombres más relacionados con el personaje en los últimos meses. El actor es conocido por interpretar a River Cartwright en Slow Horses, la serie de espionaje de Apple TV+. También participó en Dunkerque y María, reina de Escocia.

Callum Turner también figuraría entre los finalistas. El actor ha participado en producciones como Masters of the Air, Animales fantásticos y One Night Only, por lo que cuenta con experiencia tanto en proyectos televisivos como en grandes películas.

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Otro de los candidatos sería Jacob Elordi, quien alcanzó popularidad con The Kissing Booth y Euphoria. Posteriormente asumió papeles más dramáticos en Priscilla y Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro.

Jacob Elordi REUTERS

Paul Mescal habría conseguido un lugar en la lista después de destacar en Normal People y recibir una nominación al Oscar por Aftersun. Además, encabezó Gladiador II como Lucius y dará vida a Paul McCartney en las películas biográficas dedicadas a The Beatles.

Foto: Instagram paulmescalpics

El último nombre mencionado es Harris Dickinson, actor de Triangle of Sadness, The Iron Claw, Where the Crawdads Sing y Babygirl. Su trayectoria incluye dramas, thrillers y producciones comerciales.

Harris Dickinson Foto: Instagram @theplaylistnation

Amazon aún no confirma al próximo agente 007

Durante años han circulado nombres como Idris Elba, Tom Hardy, Henry Cavill, Tom Holland, Glen Powell, Aaron Pierre y Aaron Taylor-Johnson. Algunos incluso llegaron a ser considerados prácticamente seguros para el personaje, pero ninguno fue anunciado oficialmente.

La búsqueda comenzó después de que Daniel Craig terminara su etapa como el agente secreto en Sin tiempo para morir, estrenada en 2021. El actor interpretó a Bond durante aproximadamente 15 años y participó en cinco películas de la franquicia.

El logo clásico de James Bond en el cine. Foto: Redes Sociales

Recientemente, el experto de la industria Daniel Richtman aseguró que el proceso podría estar a punto de terminar.

“He oído que están en la ronda final de casting para James Bond y que tal vez ya hayan encontrado al indicado”, publicó, aunque no reveló ningún nombre.

A pesar de los rumores, Amazon MGM Studios continúa sin confirmar quiénes participan en las audiciones. La compañía únicamente ha señalado que ofrecerá información “en cuanto sea el momento oportuno”.

Mientras llega el anuncio, Jack Barton, Jack Lowden, Callum Turner, Jacob Elordi, Paul Mescal y Harris Dickinson serían los seis actores que, supuestamente, conservan posibilidades de heredar la licencia para matar.

Denis Villeneuve dirigirá la próxima película de James Bond

La elección del nuevo protagonista forma parte del reinicio de la franquicia después de la salida de Daniel Craig. Amazon MGM Studios asumió el control creativo de la saga tras llegar a un acuerdo con los productores Michael G. Wilson y Barbara Broccoli.

Denis Villeneuve, responsable de Dune y Blade Runner 2049, fue elegido para dirigir la siguiente película, conocida provisionalmente como Bond 26. Por su parte, Steven Knight trabaja en el guión, el cual estaría inspirado en las primeras novelas de Ian Fleming.

La nueva producción todavía no tiene fecha de estreno. Antes de avanzar con el rodaje, el estudio deberá definir quién será el séptimo actor que interprete a James Bond en la saga cinematográfica, después de Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig.