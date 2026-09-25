"México me dio mucho": Tom Cruise deslumbra a CDMX en la alfombra naranja de Digger

El actor Tom Cruise paralizó este viernes 25 de septiembre las gigantescas instalaciones del concurrido centro comercial Toreo durante la fastuosa premiere de Digger. La nueva película de Alejandro González Iñarritu desató la locura colectiva de miles de fervientes seguidores congregados en la Ciudad de México. El ícono estadounidense arribó al recinto minutos antes de las 16:00 horas para caminar sobre una espectacular alfombra naranja y arrancar oficialmente las actividades.

La imponente visita del protagonista de exitosas franquicias cinematográficas encendió rápidamente los ánimos de todos los asistentes desde el primer minuto. El reconocido histrión dedicó gran parte de su valioso tiempo a firmar decenas de pósters oficiales y repartir autógrafos a diestra y siniestra. Fiel a su estilo cercano con las masas, detuvo su paso metódicamente frente a los micrófonos de todos los medios de comunicación presentes.

Tom Cruise firmando autógrafos en plaza comercial Toreo. Foto: Cuartoscuro

El lente de las cámaras capturó la permanente sonrisa del carismático actor mientras convivía directamente con el entregado público mexicano. Los organizadores del masivo fan event desplegaron un fuerte operativo de seguridad perimetral para garantizar el orden absoluto entre la multitud de espectadores. La estrella internacional dominó por completo el centro de atención mediática durante su largo recorrido por las instalaciones del lugar.

Palabras de agradecimiento y la alianza con Iñárritu

Durante su caminata por la pasarela principal, el famoso intérprete expresó su enorme admiración por las raíces y tradiciones de nuestro país. "Es un placer venir por el simple hecho de reafirmar el amor y el cariño que este país le tiene a la vida, a la cultura, a la tradición y la pasión por el espíritu", declaró el artista frente a las cámaras de televisión.

"México me dio mucho y estoy más que agradecido por lo que pasó en mi carrera", afirmó contundentemente para reconocer el respaldo de la audiencia. El actor también aprovechó los reflectores para elogiar el trabajo del aclamado director de la cinta. "Trabajo con un extraordinario mexicano y gran talento", agregó el astro sobre su labor conjunta con el galardonado cineasta Alejandro González Iñárritu.

Tom Cruise firmó autógrafos a sus fans en CDMX. Foto: Cuartoscuro

El multipremiado realizador nacional y ganador del Oscar llegó al complejo comercial minutos más tarde para reunirse físicamente con su protagonista. La presencia simultánea de ambas figuras de la industria fílmica elevó drásticamente las expectativas del público sobre esta ambiciosa superproducción. Los asistentes celebraron efusivamente el histórico encuentro entre el mayor talento de la meca del cine y el orgullo de la cinematografía nacional.

Estreno mundial y un maratón de proyecciones

La extensa jornada de promoción exigió al máximo la energía inagotable del legendario protagonista de cintas de acción como Top Gun y Misión Imposible. El programa oficial del evento estableció la permanencia del actor dentro del recinto comercial hasta pasadas las 21:00 horas. Su apretada agenda nocturna incluyó la presentación en vivo de varias funciones exclusivas para invitados especiales y afortunados seguidores locales.

Digger de Tom Cruise se estrenará en México el 1 de octubre. Foto: Cuartoscuro

Los ejecutivos de la compañía distribuidora fijaron el jueves 1 de octubre como la fecha oficial de estreno para Digger. La millonaria producción llegará de manera simultánea a todas las salas de cine de México y al resto de las carteleras alrededor del mundo. Este agresivo lanzamiento global busca dominar la taquilla de otoño apoyado totalmente en el indiscutible poder de convocatoria de su actor principal.

La intensa campaña de promoción en territorio azteca marca el esperado banderazo de salida para el exitoso recorrido internacional de la película. Los fanáticos de la capital disfrutaron de una velada inolvidable junto a una de las últimas grandes estrellas del celuloide. El multitudinario evento reafirmó el poderoso estatus de la plaza mexicana como un mercado fundamental para los grandes estudios cinematográficos.