Cristian Castro expresa orgullo por sus hijos y agradece a su ex Valeria Liberman

El cantante mexicano Cristian Castro habló públicamente sobre sus hijos mayores, Simone y Mikhail, fruto de su relación con la abogada argentina Valeria Liberman, durante un encuentro reciente con la prensa en la Ciudad de México.

El intérprete fue abordado por reporteros a la salida del Auditorio Nacional, donde ofrecía una serie de conciertos. En sus declaraciones compartió detalles sobre la vida actual de los jóvenes, quienes han crecido lejos de los reflectores.

Castro expresó orgullo por sus estudios universitarios y reconoció el papel de su expareja en la formación de ambos, destacando que actualmente se encuentran enfocados en su educación y proyectos personales.

El intérprete fue abordado por la prensa a la salida del Auditorio Nacional. (Foto: Mezcal Entertainment)

Cristian Castro habla de sus hijos Simone y Mikhail

Cristian Castro fue abordado por reporteros a la salida del Auditorio Nacional, recinto donde tiene programadas varias presentaciones. Durante el breve encuentro con los medios, el cantante fue cuestionado sobre la vida actual de sus hijos mayores, quienes han permanecido fuera del foco mediático durante gran parte de su crecimiento.

El intérprete respondió a las preguntas con comentarios positivos sobre los jóvenes. Según declaraciones retomadas por el periodista Ernesto Buitrón, Castro aseguró que ambos continúan desarrollando su vida académica y personal en Estados Unidos.

Están perfectos, están muy bonitos”, expresó el cantante al referirse a sus hijos Simone y Mikhail.

Durante la conversación también compartió que ambos ya cursan estudios universitarios en distintas áreas académicas.

Está estudiando Economía mi hijo, y mi hija está estudiando Psicología”, explicó el intérprete de “Azul” al describir las actividades actuales de los jóvenes.

El artista agregó que mantiene una percepción positiva sobre el momento que viven sus hijos.

Estoy, la verdad, muy orgulloso, se ven muy bonitos, tienen sus parejas, los veo muy bien”, comentó durante la entrevista con los medios.

Cristian Castro habló de su faceta como padre (Foto: Mezcal Entertainment)

El mensaje de Cristian Castro a Valeria Liberman

Durante el mismo encuentro con la prensa, Cristian Castro también se refirió a su exesposa Valeria Liberman, madre de Simone y Mikhail. El cantante reconoció públicamente el trabajo que la abogada ha realizado en la educación y crianza de los jóvenes.

El intérprete explicó que valora el papel que Liberman ha tenido en la formación académica de sus hijos. Según sus declaraciones, considera que el acompañamiento de la madre ha sido fundamental para que ambos continúen sus estudios universitarios.

A la mamá también la veo muy bien… educándolos, la verdad estoy agradecido”, señaló el cantante al referirse a la labor de su expareja en la formación de los jóvenes.

Castro también mencionó que uno de los aspectos que más le preocupaba era que sus hijos continuaran con su preparación académica. Por ello expresó gratitud hacia Liberman por la orientación que les ha brindado.

Agradecido con su mamá porque creo que la madre ha cuidado bien la imagen de los chicos y sobre todo los ha guiado hacia la universidad, hacia la academia, que eso me preocupaba muchísimo”, comentó el cantante.

El intérprete añadió que su propia experiencia personal influyó en esa preocupación, ya que durante su juventud priorizó su carrera artística sobre los estudios.

“Pues es lo que me faltó a mí”, expresó .

Cristian Castro envió un mensaje a su exesposa Valeria Liberman y reconoció su papel en la educación de sus hijos. (Foto: Mezcal Entertainment)

La historia de Cristian Castro y Valeria Liberman

La relación entre Cristian Castro y Valeria Liberman comenzó a principios de los años 2000. Antes de su matrimonio con la abogada argentina, el cantante había estado casado con la actriz paraguaya Gabriela Bo, unión que terminó en divorcio en 2004.

Tras ese proceso, Castro retomó su relación con Liberman y la pareja contrajo matrimonio en julio de 2004 en Miami, Florida. La relación avanzó rápidamente y al año siguiente nació su primera hija.

El 15 de junio de 2005 la pareja dio la bienvenida a Simone Candy Castro Liberman, su primogénita. Dos años después ampliaron la familia con el nacimiento de su segundo hijo.

El 5 de diciembre de 2007 nació Mikhail Zaratustra Castro Liberman, quien se convirtió en el segundo hijo del cantante y de la abogada argentina. Ambos niños crecieron en Estados Unidos bajo la custodia de su madre.

Sin embargo, la relación entre Castro y Liberman terminó en 2009 en medio de un proceso de divorcio que recibió amplia cobertura mediática. Desde entonces, la dinámica familiar se ha mantenido con los hijos residiendo en el extranjero.

Cristian Castro agradeció a Valeria Liberman por la educación de los jóvenes. (Foto: Mezcal Entertainment)

Quiénes son los hijos de Cristian Castro

Simone Candy Castro Liberman es la hija mayor del cantante. Nació en 2005 y actualmente cursa estudios universitarios. De acuerdo con las declaraciones recientes de su padre, se encuentra estudiando Psicología.

Simone ha mantenido una vida mayormente privada, lejos del entorno mediático que rodea la carrera artística de su padre. Durante su crecimiento ha residido principalmente en Miami junto a su madre y su hermano.

El segundo hijo del cantante es Mikhail Zaratustra Castro Liberman, nacido en diciembre de 2007. Al igual que su hermana, ha desarrollado su vida académica en Estados Unidos.

Además de Simone y Mikhail, el cantante es padre de Rafaela Erazo Castro, nacida en abril de 2014. La menor es fruto de su relación con la colombiana Paola Erazo.

A diferencia de sus hermanos mayores, Rafaela ha tenido mayor presencia en redes sociales y en apariciones públicas junto a su padre. En diversas ocasiones ha sido vista acompañando al cantante en actividades familiares.