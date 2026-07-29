“Puro rock”: Tony Iommi estrena World Alone y revela los secretos de su nuevo disco From The Dark

La historia de Tony Iommi no se detuvo con el fin de Black Sabbath, ni la partida de Ozzy Osbourne: From The Dark será su próximo disco como solista, abanderado por el primer sencillo World Alone, un track que recupera los poderosos riffs que distinguen al guitarrista británico y con las voces del nórdico Jørn Lande.

Hoy por la mañana de nuestro país, ya en la tarde en Birmingham, Iommi presentó la rola en un Q&A desde Birmingham, conducido por el comediante Frank Sinner… un personaje que, por supuesto, llevó todo a una plática irreverente (inició diciendo que Iommi era el nuevo James Bond), pero pudimos tener algo más de lo que es este regreso para el músico.

Han pasado 21 años desde el último disco que grabé como solista (Fused, 2005), además de los discos de Sabbath que se cruzaron. Me reunía con Mike Exeter cada cuando, no siempre, pero si nos veíamos un par de días le dábamos y podía pasar una semana sin nada. No había presión para sacarlo”, dijo.

Tony platicó algunas anécdotas de Black Sabbath, como el nacimiento de Paranoid, por ejemplo y también presentó a la banda que lo acompañó a lo largo de esta producción, además de Jørn: Becky Baldwin (bajo) y Karl Brazil (batería).

“Trabajamos remoto, no siempre, pero sí la mayoría”, comentó y revelando que fue la primera vez que se juntaban en un mismo espacio. Jørn agregó que el disco tiene una fuerte presencia de un “espíritu vikingo” y muy “melodramático”. La mayoría del disco se gestó en Birmingham, lo mismo que la mercancía y todo lo que involucra este nuevo proyecto.

Cuando era joven, Iommi se rebanó las puntas de dos dedos con una prensa. El diagnóstico era, en ese entonces, que no podría volver a tocar la guitarra, pero se las ingenió para resolver el problema. Consultó más doctores y encontró la forma de rehabilitarse: le cortaron el hueso remanente y reconstruyeron sus dedos, obligándolo a encontrar formas de aliviar la tensión que caería sobre sus dedos por medio de yemas sintéticas de cuero y aflojando las cuerdas de la guitarra.

Esta historia, que es famosa por ser causante del sonido de Black Sabbath, es parte del origen del heavy metal, así que Iommi la retomó en su charla. Le encanta contarla. Y lo hizo un poco para rematar un comentario de Sinner, quien recordó que Keith Richards sigue haciendo discos para que sus dedos no se oxiden. También recordó que Kirk Hammet, guitarrista de Metallica, alabó lo que él llama “smart chords”, acordes de jazz que Iommi usa para los riffs metaleros.

El sencillo tendrá una edición de 7" que incluirá una versión instrumental, que estará disponible el 4 de septiembre. BMG

El músico de 78 años dijo que From the Dark inicialmente era un disco meramente instrumental, como lo hicieron sus ídolos de The Shadows, un cuarteto inglés liderado por Hank Marvin al que Iommi considera el precursor del propio sonido que él, Ozzy, Bill Ward y Geezer Butler perfeccionaron.

El álbum, que cuenta con ocho canciones que estarán liberadas el próximo 23 de octubre en plataformas de streaming (más dos extras en la versión física), cuenta con letras compuestas por él y el vocalista para reflexionar sobre la naturaleza efímera de la experiencia human, involucrando temas de crueldad, sufrimiento y una devastación global.

“Es un álbum que realmente disfrutamos hacer. No estamos tratando de demostrar nada; ¡es un gran disco, es puro rock!”, dijo Iommi en un comunicado enviado por su disquera.

De hecho, Iommi dijo que está abierto a hacer algunas fechas para promover este nuevo disco y honrar su legado, quizá en una pequeña residencia en Birmingham. “Lo que sea, no estoy cerrado a ninguna posibilidad, tocar en vivo es algo que me gusta”, compartió después de bromear que no todo es posible, por ejemplo, que West Brom califique a la Champions League, uno de los acérrimos rivales del Aston Villa, el equipo de los amores del guitarrista.

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World Alone ya está disponible en plataformas al igual que el videoclip, mientras que el disco también será publicado en versiones físicas como CD y vinilos.

TRACKLIST

1. Over The Violent Sun

2. Black Times

3. World Alone

4. Beyond The Dead

5. Stormwatcher

6. Death Wake

7. Return Of The Arbalist

8. Legacy

Deluxe CD bonus tracks

9. Scent Of Dark

10. Deified