¿Sabías que Harry Styles tiene más de 50 tatuajes? Esto significan algunos de ellos

¿Sabías que Harry Styles tiene más de 50 tatuajes? El cantante británico, considerado uno de los grandes exponentes del pop, el soft rock y el rock clásico, no solo conquista a sus fans con su música, sino también con los diseños que lleva en la piel y que han despertado la curiosidad de millones de personas por su significado.

Ahora que el intérprete regresará a México con una serie de conciertos en la Ciudad de México, muchos seguidores han vuelto a preguntarse cuántos tatuajes tiene y qué representan algunos de los más famosos. Si tú también tienes esa duda, aquí te contamos.

¿Cuántos tatuajes tiene Harry Styles?

Aunque Harry Styles nunca ha revelado públicamente cuántos tatuajes tiene, los propios fans han realizado un recuento a lo largo de los años y estiman que el artista podría tener más de 50 diseños distribuidos entre el pecho, el torso, los brazos y las piernas.

Entre los más visibles destacan un velero, una sirena, una enorme mariposa, una rosa y dos golondrinas, además de varios tatuajes pequeños que ha ido sumando con el paso del tiempo.

Cabe recordar que uno de sus primeros tatuajes fue una estrella en el brazo, la cual, según algunos seguidores, estaría relacionada con los cinco integrantes de One Direction.

El significado de algunos de los tatuajes más famosos de Harry Styles

Aunque muchos de sus tatuajes tienen un significado personal que el cantante nunca ha explicado públicamente, algunos han sido relacionados con momentos importantes de su vida.

Las golondrinas

Las dos golondrinas tatuadas debajo de las clavículas son de las más reconocidas de Harry Styles y fueron realizadas en 2012.

Debido a las constantes giras que realizaba con One Direction, muchos consideran que representan los viajes y el regreso a casa. Además, tradicionalmente las golondrinas simbolizan la libertad, la lealtad y la esperanza.

La mariposa

Ubicada en el centro de su pecho, la mariposa fue realizada en 2013 y es considerada uno de sus tatuajes más representativos. Muchos fans creen que simboliza la transformación personal y el crecimiento que ha vivido a lo largo de su carrera.

La rosa

Este tatuaje, ubicado en el antebrazo izquierdo, también fue realizado en 2013. Algunos seguidores consideran que guarda relación con el tatuaje de una daga que se hizo Louis Tomlinson, ya que ambos formarían un diseño complementario que representa la dualidad entre la belleza y el dolor, aunque esta teoría nunca ha sido confirmada por los artistas.

La palabra "Jackson"

De acuerdo con información de MTV, Harry Styles se tatuó la palabra "Jackson" en honor a su ahijado, hijo de Cal Aurand, quien fue fotógrafo de One Direction. El diseño se encuentra en su brazo izquierdo.

¿Cuándo es el concierto de Harry Styles en México?

El intérprete de "As It Was" regresará a la CDMX con una serie de conciertos que se llevarán a cabo los 31 de julio, 1, 4, 7, 8 y 10 de agosto en el Estadio GNP Seguros.

Si quieres consultar la disponibilidad de boletos, puedes revisar la página de Ticketmaster, aunque actualmente varias fechas cuentan con disponibilidad limitada.

Si eres fan de Harry Styles, seguramente ya conocías algunos de estos tatuajes. ¿Cuál es tu favorito o cuál crees que tiene el significado más especial?