Se filtran los primeros detalles de la increíble boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Después de casi una década de relación, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez finalmente se convirtieron en marido y mujer. La pareja sorprendió al confirmar su boda el pasado 11 de agosto, aunque decidió mantener en secreto prácticamente todos los detalles del enlace.

¿Dónde se casaron Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

Los primeros datos apuntan a que el futbolista portugués y la modelo optaron por una ceremonia civil íntima en Cascais, Portugal, acompañados por sus cinco hijos y un reducido grupo de personas de absoluta confianza.

La pareja habría celebrado una íntima ceremonia civil en Cascais, Portugal. | IG georginagio

Durante semanas, los rumores colocaron la supuesta boda en distintos escenarios, incluso en Madeira, tierra natal de Cristiano. Sin embargo, el acta matrimonial difundida por medios portugueses y españoles sitúa el enlace en Cascais, cerca de Lisboa.

Según los documentos que trascendieron, la ceremonia tuvo lugar el 11 de agosto a las 13:30 horas. La decisión de mantenerla en privado coincide con la intención que ambos habían expresado anteriormente de proteger su vida familiar y evitar una boda excesivamente mediática.

La pareja confirmó el matrimonio de una manera tan sencilla como simbólica: compartió una fotografía de sus manos entrelazadas en la que podían verse sus alianzas, acompañada por las iniciales “C❤️G”.

La pareja anunció su matrimonio con una discreta fotografía de sus alianzas. IG georginagio

¿Quiénes fueron los testigos de la boda de Cristiano Ronaldo?

Como era de esperarse, sus cinco hijos estuvieron presentes en la ceremonia. Cristiano Ronaldo Jr., los mellizos Eva y Mateo, Alana Martina y Bella Esmeralda acompañaron a sus padres en este momento especial.

Sus cinco hijos estuvieron presentes durante el esperado enlace. (Instagram: cristiano).

También trascendió la identidad de los cuatro testigos que estuvieron presentes en el enlace. Entre ellos figuran Ivana Rodríguez, hermana de Georgina, y Miguel Paixão, amigo cercano de Cristiano desde sus años vinculados al Sporting de Lisboa.

La lista se completa con José y Mónica, relacionados con el mundo de la joyería y cercanos a Georgina. La reducida lista de asistentes refuerza la idea de que los recién casados buscaron anteponer la intimidad familiar al espectáculo.

¿La familia de Cristiano asistió a la boda?

La ausencia de algunos familiares del futbolista también generó especulaciones. De acuerdo con los reportes difundidos, Dolores Aveiro, madre de Cristiano, y sus hermanos no estuvieron en la ceremonia.

El acta matrimonial reveló la identidad de los cuatro testigos de la boda. Instagram de Georgina

Sin embargo, esto no necesariamente significa que exista un conflicto familiar. De hecho, Dolores y Katia Aveiro reaccionaron con corazones a la publicación de Instagram con la que Cristiano y Georgina anunciaron su matrimonio.

El propio futbolista también respondió a las versiones que sugerían que sus familiares apenas habrían conocido los planes de la boda. En redes sociales, Cristiano lanzó una contundente respuesta a los comentarios de la presentadora portuguesa Cristina Ferreira sobre el tema, dejando claro que algunas informaciones difundidas sobre el enlace no eran precisas.

¿Qué dice el acuerdo prenupcial de Cristiano Ronaldo y Georgina?

Otro de los detalles que ha salido a la luz está relacionado con el patrimonio de la pareja. Según el acta matrimonial difundida por el diario portugués Jornal de Notícias, Cristiano y Georgina firmaron un acuerdo prenupcial el 10 de agosto, un día antes de la boda.

Cristiano y Georgina firmaron un acuerdo prenupcial antes de casarse. | IG georginagio

El documento establece un régimen de separación de bienes, por lo que cada uno conserva la titularidad de sus bienes y adquisiciones individuales, mientras que las propiedades compradas conjuntamente pueden pertenecer a ambos.

El certificado también señala que ninguno modificó sus apellidos tras contraer matrimonio y que ambos mantienen su residencia habitual en Riad, donde Cristiano juega para Al-Nassr.

La historia de Cristiano y Georgina

La historia de Cristiano y Georgina comenzó cuando ella trabajaba en una tienda de Gucci en Madrid. Lo que inicialmente parecía un encuentro casual terminó convirtiéndose en una relación que se consolidó con el paso de los años y que llevó a ambos a formar una familia.

Tras casi una década juntos, la pareja finalmente llegó al altar en privado. IG georginagio

En agosto de 2025 anunciaron su compromiso con una fotografía en la que Georgina presumió su impresionante anillo. Un año después, prácticamente en la misma fecha, confirmaron que habían dado el siguiente paso.

Por ahora, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez no han publicado fotografías de la ceremonia ni han revelado detalles sobre sus atuendos, la decoración o una posible celebración posterior. Esa ausencia de imágenes mantiene el misterio alrededor de una de las bodas más esperadas del año.

Lo que sí parece claro es que, después de años bajo el escrutinio público, la pareja eligió comenzar su matrimonio de la misma manera que decidió proteger buena parte de su vida familiar: en absoluta privacidad y rodeada de las personas más cercanas.