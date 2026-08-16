El plan de retiro de Cristiano Ronaldo: pone fecha al final de una era en el futbol

El cronómetro avanza incansable, incluso para quienes han desafiado la lógica del tiempo en el césped. Tras una Copa del Mundo 2026 que no entregó el desenlace soñado y recién ingresado a una nueva etapa personal al contraer matrimonio, Cristiano Ronaldo vislumbra el cierre definitivo de sus carrera deportiva. A los 41 años, el astro portugués comprende que el hilo de su gloriosa trayectoria como futbolista profesional ha entrado en sus trazos finales.

El delantero lusitano habló con claridad sobre su futuro. Con la meta de alcanzar la barrera de los 1,000 goles en la memoria viva del deporte, un registro al que le faltan apenas 24 gritos de anotación, CR7 calcula que la conclusión llegará al vencer su vínculo contractual con el Al Nassr.

Este es probablemente mi último año como futbolista, y quiero dejar un legado espectacular”, declaró Ronaldo en una entrevista con Vogue

La vida después del futbol

Distante de la idea de mantenerse atado a los banquillos o los pasillos directivos, Ronaldo busca explorar facetas que postergó durante un cuarto de siglo. Dedicar tiempo a su familia, viajar sin el rigor de un calendario de concentración y adentrarse en pasatiempos como el pádel figuran en el horizonte inmediato de quien ha entregado su existencia a la exigencia de la élite.

Tengo mi futuro completamente planeado. Tengo tantas cosas que me mantienen ocupado que me cuesta decir solo una. Como el futbol puede dejar un gran vacío, hay que llenar el tiempo de diversas maneras, no sólo de una. Y también divertirme más, viajar más, ver y jugar al pádel, que me gusta mucho, y seguir disfrutando de lo que me he ganado, de lo que nos hemos ganado. Porque, al fin y al cabo, han sido 25 años de mucho sacrificio”, reflexionó el atacante.

La sombra del adiós en una era dorada

Desde aquel debut con el Sporting de Lisboa hace 24 años, la carrera de Cristiano ha sido un monumento al trabajo constante. Su huella incluye seis temporadas inolvidables en el Manchester United, una era dorada de nueve años en el Real Madrid con 450 anotaciones en 438 encuentros, tres campañas en la Juventus y la recta final en territorio saudí a partir de 2023.

El cierre de un ciclo generacional parece inevitable. Las palabras de Ronaldo coinciden en el tiempo con la postura de Lionel Messi, quien a los 39 años también contempla la despedida tras afrontar momentos personales complejos tras el fallecimiento de su padre. Tras su última participación mundialista este verano en donde sumó tres goles antes de la eliminación en octavos de final, el portugués se alista para bajar el telón de una era irrepetible en la historia del deporte.

Hace apenas unos meses, hablar de su retiro todavía parecía una conversación lejana para Cristiano Ronaldo. En noviembre de 2025 ya había reconocido que no tenía intención de mantenerse vinculado al futbol una vez que terminara su carrera como jugador y que quería dedicar más tiempo a su familia y a otras pasiones, pero ahora ya ha puesto una fecha para despedirse de las canchas profesionales.