Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: revelan primeras imágenes y detalles de su boda

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez sorprendieron al revelar las primeras imágenes y los detalles de su íntima boda, celebrada el pasado 11 de agosto en Cascais, Portugal. Lejos de organizar una ceremonia llena de invitados y lujos, la pareja decidió intercambiar votos en el salón de su nueva casa, acompañada únicamente por sus hijos.

La revista Vogue mostró por primera vez cómo lucieron los recién casados y compartió algunos momentos de la ceremonia. Hasta entonces, la única fotografía conocida era una imagen de sus manos entrelazadas, en la que podían verse sus anillos de matrimonio.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo publican exclusiva foto. Especial

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron en su casa

Para convertir el enlace en un recuerdo familiar, la pareja eligió uno de los espacios que forma parte de su vida cotidiana. Georgina explicó que deseaba que sus hijos pudieran regresar a ese lugar en el futuro y recordar lo ocurrido ahí.

“Hemos decidido hacerlo en el salón de nuestra casa, donde desayunamos, almorzamos y cenamos, y donde vivimos la realidad de nuestras vidas. Dentro de 30 años quiero que los niños piensen: ‘algo maravilloso ocurrió en esta mesa: los votos matrimoniales de nuestros padres’”.

Cristiano también habló de sus sentimientos por Georgina y de la seguridad que tiene sobre el vínculo que han construido durante una década.

IG georginagio

“Sé que ella es el amor de mi vida, y creo que yo también lo soy. Creo que ella piensa que yo soy el amor de su vida”.

Así fueron los looks de la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

En las primeras fotografías del enlace, Georgina aparece con un conjunto blanco hecho a la medida por Gucci. En lugar de utilizar un vestido de novia tradicional, eligió una camisa de seda de caída ligera y una falda midi de tubo con cintura alta.

El atuendo se completó con zapatos de tacón tipo pump, decorados con la conocida herradura de la firma italiana. Para el maquillaje optó por tonos naturales, labios nude y un acabado luminoso, mientras que llevó el cabello suelto con raya en medio y una manicura milky.

Entre las piezas que más llamaron la atención estuvo su anillo de compromiso, además de un collar perteneciente a la colección The Garden of Kalahari de Chopard, adornado con un diamante de 50 quilates.

Por su parte, el futbolista dejó de lado el clásico traje negro. Cristiano utilizó una americana y un pantalón beige claro confeccionados especialmente por Gucci, combinados con una camiseta blanca y mocasines personalizados.

La historia de amor de Cristiano y Georgina inspiró sus atuendos

Demna, director artístico de Gucci, fue el encargado de diseñar la ropa que ambos lucieron durante la ceremonia. La elección de la marca tuvo un significado especial, pues la historia de la pareja comenzó en 2016 dentro de una tienda de la firma en Madrid.

“Fue increíblemente especial vestir a Georgina y Cristiano para este momento, sabiendo que su historia de amor comenzó en una tienda Gucci de Madrid. Tiene algo muy romántico: un hermoso cierre de círculo, casi como un cuento de hadas moderno”.

Aunque Georgina alguna vez imaginó una boda digna de un cuento de hadas, con el paso de los años descubrió que prefería vivir ese momento sin una gran producción. Por esa razón, le pidió al diseñador que respetara el estilo sencillo de la celebración.

“No nos va a disfrazar. No quería que en un día tan sencillo para nosotros tuviéramos que ir vestidos de gala”.

Captura de pantalla

La modelo también explicó por qué ahora valora más una ceremonia privada que una fiesta rodeada de lujos.

"Ahora digo: ‘No. Quiero algo íntimo, con mi pareja y nuestros hijos, en casa’. Porque castillos, casas, islas, caballos, coches: todo eso lo tenemos al alcance de la mano cada día".

¿Qué hicieron Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez el día de su boda?

Antes de comenzar con los preparativos, los dos realizaron su rutina habitual de ejercicios de fuerza en el gimnasio familiar. Después se arreglaron para intercambiar sus votos en casa, en una fecha que coincidió con el décimo aniversario del día en que se conocieron.

Aquel primer encuentro ocurrió el 11 de agosto de 2016, cuando Georgina trabajaba como sustituta de una amiga en una tienda Gucci ubicada en la calle Serrano de Madrid. Cristiano recordó así ese momento:

"Estaba de espaldas a ella y entonces me giré y la vi. Nuestras miradas se cruzaron y fue...". Georgina completó el recuerdo con una frase breve: "Fue un sueño".

Captura de pantalla

Después de la ceremonia civil, los recién casados viajaron al Santuario de Nuestra Señora de Fátima, donde recibieron una bendición privada en un espacio cerrado. Cristiano explicó que esta decisión también les permitió mantenerse alejados de la atención del público.

Aunque esta primera ceremonia fue pequeña, la pareja planea organizar posteriormente una celebración con sus seres queridos.

"En el futuro tendremos una gran boda para poder celebrarla con familiares y amigos".

Las primeras imágenes de la boda tuvieron un estilo diferente

Para documentar el enlace, Cristiano y Georgina contrataron al fotógrafo Juergen Teller. La pareja quería fotografías con una propuesta artística y distinta a las imágenes tradicionales que suelen formar parte de los álbumes de boda.

El resultado quedó plasmado en el reportaje de Vogue, donde aparecieron por primera vez los atuendos de los novios y algunos detalles del ambiente íntimo que eligieron para el enlace.

Captura de pantalla

¿Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez tendrán más hijos?

Tras diez años juntos y luego de formar una familia con Cristiano Jr., los mellizos Eva y Mateo, Alana Martina y Bella Esmeralda, la pareja no descarta recibir a otro integrante más adelante.

Por ahora, Georgina considera que tener otro bebé aumentaría demasiado las actividades dentro de su hogar. Sin embargo, piensa que podrían retomar la idea cuando sus hijos menores sean adolescentes.

"Otro bebé ahora sería mucho ajetreo en casa. Pero cuando los más pequeños tengan 15 o 16 años, todavía seremos jóvenes, así que ¿por qué no?".