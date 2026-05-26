Coronación de Miss Universe México 2026 EN VIVO: horario y dónde ver gratis la transmisión

La espera terminó para los seguidores de los certámenes de belleza. Este miércoles 27 de mayo se celebrará la Gala de Coronación de Miss Universe México 2026, uno de los eventos más importantes del año dentro del mundo de los concursos de belleza.

La ceremonia definirá quién será la nueva representante mexicana rumbo al certamen internacional y, al mismo tiempo, marcará el relevo de una etapa histórica encabezada por Fátima Bosch Fernández, actual Miss Universe 2025 y una de las figuras más destacadas que ha dado México en la competencia.

La emoción es doble, ya que México buscará continuar con el legado de éxito tras el histórico triunfo conseguido por Fátima Bosch en Bangkok, Tailandia.

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO Miss Universe México 2026?

La transmisión oficial de la gala será completamente digital y gratis.

La cita es este: Miércoles 27 de mayo a las 6:30 de la tarde (hora de la CDMX)

El evento podrá seguirse EN VIVO y gratis a través del canal oficial de YouTube de Imagen TV, plataforma donde miles de seguidores podrán acompañar cada momento de la coronación.

La conducción estará a cargo de Alejandra Tijerina y Christian Carabias, quienes serán los encargados de llevar cada detalle de una noche llena de pasarela y emoción.

Las 32 candidatas que buscan la corona

Representantes de todo México competirán por convertirse en la nueva reina. Esta es la lista completa de aspirantes a Miss Universe México 2026:

Aguascalientes: Diana Marín Sandoval

Aguascalientes: Diana Marín Sandoval Baja California: Samantha Abastidas

Baja California Sur: Selene Zazueta

Campeche: Maje Venegas

Chiapas: Catherine López

Chihuahua: Areli Favela

Coahuila: Glenda Makhlouf

Colima: María Zepeda

Ciudad de México: Ximena Ochoa

Durango: Isela Hernández

Estado de México: Jimena Madrigal

Guanajuato: Ana Cristina Muñoz

Guerrero: Fernanda Abaroa Mojica

Hidalgo: Angélica Sarahí Arredondo Rodríguez

Jalisco: María Vargas

Michoacán: Mariana Macías

Morelos: Zayda Rios

Nayarit: Evelia Morales

Nuevo León: Arisbe Cueto

Oaxaca: Estefany Luna

Puebla: Alejandra Juarico Martínez

Querétaro: Ithza Andrade

Quintana Roo: Naxca Maureen Doty Díaz Azuela

San Luis Potosí: Ana Luisa Martínez Coronado

Sinaloa: Cristina Guillén

Sonora: Moneth Chio

Tabasco: Ximena Aranda

Tamaulipas: Gisella Flores

Tlaxcala: Diana Castillo

Veracruz: Génesis Vera

Yucatán: Carla Osorio

Zacatecas: Viridiana Ovalle

Cada una buscará conquistar al jurado con su preparación, presencia escénica y compromiso social.

El legado que deja Fátima Bosch

La nueva reina recibirá la corona de manos de Fátima Bosch Fernández, quien hizo historia al convertirse en Miss Universe 2025 el pasado 21 de noviembre en Bangkok.

Con este triunfo, México sumó su cuarta corona universal, uniéndose a los históricos triunfos de Lupita Jones (1991), Ximena Navarrete (2010) y Andrea Meza (2020).

Originaria de Teapa, Tabasco, Fátima logró destacar por su elegancia, inteligencia y firme postura frente a la adversidad durante la competencia internacional.

Miss Universe 2025| IG missuniverse

Además de ser licenciada en Diseño de Indumentaria y Moda, ha utilizado su reinado para impulsar causas como:

Ha promovido el uso responsable de textiles y el rescate de técnicas artesanales mexicanas.

Se ha convertido en una voz activa contra el bullying y la presión estética.

Ha colaborado con programas enfocados en apoyar a niñas y jóvenes en situación vulnerable.

Una noche que definirá el futuro de México en Miss Universe

La coronación de Miss Universe México 2026 no solo elegirá a una reina; también marcará el inicio del camino rumbo a uno de los escenarios internacionales más importantes del mundo.

La ganadora tendrá la responsabilidad de representar al país y defender la corona universal que hoy está en manos mexicanas.

Con una generación de candidatas fuertes, preparadas y con historias inspiradoras, la expectativa es enorme.

La cuenta regresiva ya comenzó y este miércoles México conocerá a la mujer que buscará seguir escribiendo una nueva página dorada en la historia de la belleza nacional.