El 9 de diciembre de 2017 nació un evento musical poco común entre los festivales que ya existían, OCESA buscaba reunir en un mismo escenario a los principales exponentes de la música urbana. Se trataba del Coca-Cola Flow Fest, anunciado como el único festival dedicado a este géner, en esa primera edición, en el Foro Sol, contó con las actuaciones estelares de Daddy Yankee, Nicky Jam y Ozuna.

A casi diez años de aquel debut, Excélsior tuvo la oportunidad de conversar con los promotores del Flow Fest y algunos representantes de la comunidad urbana que han contribuido al crecimiento de este encuentro, uno de los más esperados por los seguidores del género.

Este próximo fin de semana, la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez recibirá nuevamente a miles de fanáticos. Los días 28 y 29 de noviembre, Anuel AA, Ozuna, Kali Uchis, Tito Double P, Manuel Turizo y Yandel Sinfónico encabezarán la novena edición, acompañados por un cartel que reúne distintas generaciones y expresiones de la música urbana.

Público disfrutando de un concierto en el Coca Cola Flow Fest.

Durante el conversatorio Voces del Flow Fest, Armando Calvillo, director de Marketing Comercial de OCESA, recordó los primeros momentos de la planeación del festival y el reto que representaba apostar por un encuentro dedicado al reguetón. Explicó que el proyecto surgió cuando el género todavía enfrentaba prejuicios y algunas personas lo consideraban una propuesta dirigida a determinados sectores de la población.

En 2017 estábamos con estas ganas de hacer un festival urbano porque veíamos que se acercaba (...) Pero en ese momento el género estaba como con prejuicios, estigmatizado; de repente era: ‘No, pues nada más se oye para ciertos sectores, lo escucha cierto público’, relató.

La primera edición reunió a más de 50 mil personas, de acuerdo con los registros de OCESA. La respuesta del público permitió que el festival regresara en 2018, cuando amplió su propuesta con un segundo escenario y convocó a más de 60 mil asistentes.

Ahora, con nueve ediciones en su historia, el Coca-Cola Flow Fest comienza a mirar hacia 2027, año en el que cumplirá una década. La celebración de este noviembre representa la antesala de ese aniversario y una oportunidad para reconocer cuánto ha cambiado la música urbana, así como el lugar que ocupa actualmente dentro de la industria.

Por su parte, Miguel Vidal, Senior Manager de Comunicaciones y Brand PR de Coca-Cola México, destacó que la relación de la marca con la música tiene una trayectoria mucho más amplia. Recordó que comenzó con los jingles en los años cuarenta, continuó con el apoyo al rock en español durante los ochenta y pasó por otros momentos importantes antes de llegar a la música urbana.

Y tal cual, nueve años de Coca-Cola Flow Fest, pero también nosotros estamos celebrando 100 años en México (...) Y esto es evidencia de que el Flow Fest solo es la evolución más natural de esto, explicó.

Conversatorio Voces del Flow Fest Cortesía Coca Cola Flow Fest

El directivo también adelantó que el próximo año será una oportunidad para impulsar nuevos proyectos musicales y fortalecer la relación con las nuevas generaciones, especialmente con los jóvenes de la generación Z, quienes mantienen su interés por un género cuyos orígenes se remontan a Puerto Rico, hace más de dos décadas, y que también encontró en México un espacio para crecer.

Calvillo destacó la dimensión que ha alcanzado el encuentro, al señalar que actualmente reúne a más de 150 mil personas durante sus dos jornadas.

El reguetón, todo lo urbano, el trap, todo lo que hay, pues como bien sabemos hoy y lo estamos viviendo, se convirtió en el nuevo pop, se convirtió en la música mainstream. No es una música de nicho, es la música que todo el mundo escucha, afirmó.

El crecimiento del festival también refleja los cambios dentro de la industria musical. Aunque durante años los hombres tuvieron mayor presencia en el reguetón, las mujeres han construido una parte fundamental de su historia y han ampliado las posibilidades de expresión dentro del género.

Artistas como Ivy Queen, Natti Natasha, Becky G y Karol G contribuyeron a abrir espacios para las intérpretes. A ellas se sumaron propuestas como Cazzu, Young Miko, Tokischa, Bad Gyal y María Becerra, quienes han incorporado distintas perspectivas al reguetón y al trap. En México también destacan La Cachirula, Sayuri & Sopholov y Charly Gynn.

Una de las reflexiones que permite entender esta relación entre la música urbana y las mujeres aparece en el libro Perreo, de Cazzu.

Primero soy reguetonera y después soy feminista, pero soy feminista porque me di cuenta que ser reguetonera no entraba en los cánones permitidos, expresó.

Durante el conversatorio, Alejandro Carrillo, conocido como El Aletz, escritor, narrador y tallerista literario mexicano, recordó las palabras de la cantante y destacó la importancia de las mujeres en la construcción de este género.

Conversatorio Voces del Flow Fest Cortesía Coca Cola Flow Fest

Otra de las voces presentes fue la de Donny Graff, artista mexicano que regresa al Flow Fest por segundo año consecutivo. Durante la presentación de la novena edición, habló sobre el crecimiento de la escena urbana nacional y la importancia de que las expresiones musicales que nacen en contextos periféricos encuentren oportunidades para llegar a otros públicos.

Cualquier tipo de arte nace desde una carencia y del dolor de querer salir adelante; está muy bien poder materializarlo y llevarlo a otro tipo de gente que no vive lo que muchas personas vivimos, para mostrarles de qué va todo esto a partir de la música, expresó.

Conversatorio Voces del Flow Fest Cortesía Coca Cola Flow Fest

La novena edición del Coca-Cola Flow Fest llega así como una antesala de sus primeros diez años. Desde aquella apuesta de 2017 hasta convertirse en un encuentro multitudinario, el festival ha acompañado la expansión del reguetón y la música urbana, pero también ha sido testigo de sus cambios, de la llegada de nuevas voces y de una industria que cada vez ofrece más espacios para distintas formas de expresión.