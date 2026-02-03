Vans Warped Tour México 2026: estas son las primeras bandas confirmadas para el festival

Vans Warped Tour México será una realidad este 2026, marcando un hito en la historia del festival. La cita será los próximos 12 y 13 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde se reunirán fanáticos del punk, hardcore, pop punk y rock alternativo para vivir una experiencia única.

El festival, que se convirtió en un referente de la música alternativa desde mediados de los 90, llegará por primera vez a América Latina como parte de una gira internacional que también visitará Washington D.C., Long Beach, Montreal y Orlando.

El festival de pop punk llegará a México Instagram

Primeros artistas revelados para el Vans Warped Tour México 2026

Mientras avanza la cuenta regresiva para el festival, ya se dieron a conocer las primeras bandas confirmadas para la edición en Ciudad de México. Estos son los nombres anunciados hasta el momento:

Atreyu

Girlfriends

Glassjaw

Papa Roach

Jimmy Eat World

Movements

New Found Glory

The Story So Far

The Starting Line

Winona Fighter

Se espera que el resto del cartel se revele en los próximos meses, siguiendo el estilo característico del festival, que acostumbra publicar los horarios y escenarios el mismo día del evento mediante una gran pizarra inflable.

Venta de boletos y precios para Vans Warped Tour México 2026

A partir de diciembre de 2025, los boletos salieron a la venta y la respuesta del público fue inmediata. La Fase 1, con un precio de 1,980 pesos por los dos días, ya se encuentra agotada. Actualmente está activa la Fase 2 general, con un costo de 2,280 pesos.

Las entradas pueden adquirirse exclusivamente en la página de Ticketmaster, que es la boletera oficial del evento.

En su edición mexicana del festival, también se incluirán zonas para skateboarding, exhibiciones de BMX, firmas de autógrafos, activaciones con marcas y la presencia de ONGs, elementos que han definido al Vans Warped Tour desde sus inicios.

¿Cuál es la historia del Vans Warped Tour?

Creado en 1995 por Kevin Lyman, el Warped Tour fue pensado como un espacio para mostrar bandas de punk rock y rock alternativo, aunque con el paso del tiempo incorporó géneros como metal, reggae, pop y hip hop. Gracias a su formato itinerante, el festival se convirtió en el más grande y duradero en su tipo en Norteamérica.

El festival ha sido una plataforma clave para bandas que hoy son íconos de la música global. Entre los artistas que pasaron por sus escenarios están Blink-182, Green Day, Eminem, Katy Perry, Sublime, NOFX, Bad Religion, Black Eyed Peas, Yellowcard, Limp Bizkit y Beck, entre muchos otros.

PJG