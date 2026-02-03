Zendaya y Robert Pattinson se casan en el incómodo tráiler de The Drama

A24 presentó el tráiler de The Drama, el filme de Kristoffer Borgli que reúne a Zendaya y Robert Pattinson en una boda que se desmorona cuando un secreto largamente guardado cambia el rumbo de la historia.

¿De qué trata The Drama, la nueva apuesta de A24?

En la película, Zendaya encarna a Emma Harwood y Robert Pattinson a Charlie Thompson, una pareja que, en apariencia, ha construido una relación estable y madura.

Sin embargo, el tráiler deja entrever que ese equilibrio se rompe abruptamente cuando, en los días previos a la boda, una revelación inesperada amenaza con desmoronar todo lo que creían seguro.

Zendaya and Robert Pattinson USA. Zendaya and Robert Pattinson in (C)A24 new movie: The Drama (2026) Landmark Media

Para reforzar la narrativa, A24 ha acompañado el lanzamiento con una estrategia promocional poco convencional: la publicación de un anuncio de compromiso ficticio en The Boston Globe, donde se trazan las trayectorias personales y profesionales de ambos personajes como si se tratara de una historia real.

Emma es una graduada en literatura inglesa por la Universidad de Boston que lleva una vida discreta trabajando en una librería de Louisiana, mientras que Charlie dirige un reconocido museo de arte en Cambridge tras obtener un doctorado en Tufts.

Estas diferencias —intelectuales, sociales y emocionales— se amplifican en un momento de vulnerabilidad extrema, convirtiéndose en el núcleo del conflicto que Kristoffer Borgli explora en esta nueva propuesta cinematográfica.

Zendaya USA. Zendaya in (C)A24 new movie: The Drama (2026) Landmark Media

Fecha de estreno y su posible llegada a México

Estrena en cines el 3 de abril de 2026 y se espera su llegada a México ese mismo mes.

El director noruego vuelve a trabajar con A24 tras el éxito de Dream Scenario. The Drama es su cuarto largometraje y cuenta con la producción de Ari Aster, Lars Knudsen y Tyler Campellone, figuras clave del cine independiente actual.

Además de Zendaya y Robert Pattinson, el elenco incluye a Mamoudou Athie, Alana Haim, Hailey Gates y Zoe Winters, quien interpreta a la fotógrafa de la boda. La película se rodó en Boston, Nueva York y Los Ángeles.