Regresa Frankenstein de Guillermo del Toro: LISTA de cines donde podrá verse otra vez

El cine de Guillermo del Toro es sinónimo de monstruos con alma y universos visuales profundamente emotivos. Por eso, el reestreno de "Frankenstein" este 5 de febrero no es un simple evento comercial, sino una celebración cinematográfica que llega en un momento clave con su camino rumbo a los Premios Óscar 2026.

A pesar del amplio reconocimiento que ha recibido la película por parte de la crítica especializada, la ausencia de Del Toro entre los finalistas a Mejor Dirección ha generado sorpresa e interrogantes en la industria. Aun así, Frankenstein sí se encuentra nominada a los Premios Óscar 2026 en otras categorías, lo que confirma su impacto y relevancia dentro del panorama cinematográfico internacional.

Un reestreno imperdible para fans del cine y del terror clásico

La decisión de reestrenar Frankenstein en salas mexicanas permite que el público pueda redescubrir la visión única de Guillermo del Toro sobre el clásico literario. Su versión no solo revive el mito del monstruo creado por Mary Shelley, sino que lo resignifica desde una mirada humana y profundamente emocional.

Este reestreno también funciona como antesala a la premiación, avivando la conversación sobre la cinta y reforzando su lugar como una de las producciones más comentadas del año.

Dónde ver el reestreno de Frankenstein de Guillermo del Toro

La película se proyectará en múltiples complejos de cine a lo largo del país, principalmente en salas de Cinemex, aunque también se incluyen otras cadenas y espacios culturales. A continuación, la lista de algunos de los cines confirmados:

Ciudad de México

Altavista, Antara Platino, Market Antara, Artz Platino, Market Artz Premium, Coapa, Cuauhtémoc, Duraznos Platino, Encuentro Oceanía, Félix Cuevas Platino, Gran Sur, Insurgentes, Loreto, Parque Delta, Parque Lindavista, Parque Tezontle, Patio Revolución Platino, Reforma, Reforma 222, Santa Fe, Santa Fe Platino, Universidad, Azcapotzalco, Linterna Mágica, Cinetop Azcapotzalco, Cinépolis Mix, Cine+, Cine+ Rekreo, entre otros.

Estado de México

Cinemex Atlacomulco, Ciudad Azteca, Izcalli, Lomas Verdes, Mundo E, Samara Satélite Platino, Town Square Metepec Platino, Cineteca Mexiquense y más.

Frankestein en cines

Jalisco

Cinemex Plaza Patria, Plaza Patria Platino, Macroplaza Vallarta, Cineteca FICG, Cinefix.

Nuevo León

Fashion Drive Platino, Fiesta Anáhuac, Garza Sada, Pabellón M, Paseo San Pedro Platino, Vía Cordillera Platino.

Otros estados:

Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua y Coahuila, con múltiples complejos Cinemex y cines independientes incluidos.

Frankestein en cines

La amplia distribución confirma el interés por llevar esta producción a públicos de todo el país.

También disponible en Netflix

Para quienes no puedan asistir al reestreno en cines, Frankenstein de Guillermo del Toro también se encuentra disponible en la plataforma de Netflix, permitiendo disfrutarla desde casa. No obstante, la experiencia en pantalla grande sigue siendo la opción ideal para apreciar su fotografía, diseño de producción y atmósfera envolvente.

El legado de Guillermo del Toro en los Premios Oscar 2026

Con nominaciones al Óscar 2026, un reestreno nacional y presencia en streaming, Frankenstein reafirma el lugar de Guillermo del Toro como uno de los grandes narradores visuales de nuestro tiempo. Aunque su ausencia en la terna de Mejor Dirección ha generado debate, el regreso del filme a los cines demuestra que, al final, el monstruo sigue vivo… y más vigente que nunca.

AAAT*