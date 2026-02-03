Elmo cumple 3 años y medio: estas son sus curiosidades más lindas

Este 3 de febrero se conmemora el aniversario de Elmo, uno de los rostros más reconocibles de Plaza Sésamo.

A pesar de llevar más de cuarenta años en la televisión, el entrañable personaje rojo permanece, dentro del universo del programa, con tres años y medio.

Elmo también es un fenómeno cultural adulto x: @elmo

Esa decisión creativa le ha permitido seguir representando la mirada infantil y mantenerse vigente para el público preescolar que lo descubre generación tras generación.

Curiosidades y datos interesantes de Elmo

Elmo no siempre fue “Elmo”

Plaza Sésamo se estrenó en 1969, pero Elmo no se convirtió en protagonista sino hasta principios de los años 90.

Es decir, pasaron más de 20 años desde el nacimiento del programa para que el pequeño monstruo rojo se volviera la cara más reconocible del show, especialmente tras el éxito de El mundo de Elmo en 1998.

Cuando El mundo de Elmo rompió la cuarta pared para los niños

El segmento Elmo’s World (1998) revolucionó Plaza Sésamo: fue uno de los primeros espacios diseñados específicamente para que los niños “respondieran” desde casa, rompiendo la cuarta pared.

Elmo cumple 3 años y medio y sigue siendo un ícono infantil Grosby

Habla en tercera persona porque así piensan muchos niños pequeños

No es un capricho: psicólogos infantiles asesoraron al programa para que Elmo hablara como lo hacen muchos niños en edad preescolar.

Su risa es una de las más reconocibles de la TV

La risa de Elmo se volvió tan icónica que es uno de los sonidos infantiles más identificables en el mundo, incluso fuera del contexto del programa.

Ha sido usado para explicar temas difíciles

Elmo ha ayudado a explicar a los niños temas como:

la muerte

la ansiedad

la pandemia

la vacunación

la discriminación

Entrevistó a presidentes y figuras políticas

Elmo ha aparecido junto a presidentes de Estados Unidos y líderes mundiales para transmitir mensajes sociales y educativos de forma accesible para los niños.

Su color rojo no es casual

El rojo fue elegido porque es uno de los colores que los niños pequeños reconocen primero y con mayor intensidad visual.

Más que un personaje infantil, Elmo se ha convertido en un lenguaje compartido entre generaciones, un símbolo de cómo la televisión puede acompañar, enseñar y emocionar sin perder vigencia.