La situación legal de Marlene Calderón sigue sumando capítulos. En medio de un proceso que ha mantenido su nombre ligado a uno de los casos más comentados en la industria musical, la también testigo volvió a hablar y dejó ver que las consecuencias de su participación no han terminado.

Durante un reciente encuentro con medios, Calderón explicó que actualmente enfrenta una nueva demanda, situación que, asegura, está directamente relacionada con lo que ha declarado públicamente sobre el caso en el que se ha involucrado.

Sus declaraciones no solo apuntan a lo legal, sino también a las condiciones en las que se han llevado algunos procesos y a las presiones que, según dice, han enfrentado quienes han decidido hablar.

Marlene Calderón explica por qué enfrenta una nueva demanda

De acuerdo con lo que relató, la nueva acción legal en su contra se debe a sus declaraciones sobre el caso que involucra a Gloria Trevi y Raquenel.

“Me demandaron por decir la verdad”, afirmó, al referirse al motivo que le fue señalado en la notificación.

Según explicó, su participación se ha limitado a compartir lo que le consta como testigo.

Calderón detalló que fue convocada en calidad de testigo en un proceso relacionado con una editorial, donde su papel fue respaldar con su testimonio hechos que asegura haber presenciado.

Sin embargo, esa participación ha tenido consecuencias. La más reciente, una demanda que, según su versión, fue notificada de manera irregular.

Continúan problemas legales para Marlene Calderón IG marlenecalderonderat

La notificación de la polémica y cuestionamientos al proceso

Asimismo, durante sus declaraciones, aseguró que se llevó a cabo la notificación de la demanda.

Según explicó, el actuario llegó a un domicilio que no corresponde al suyo.

“Entraron como Juan por su casa”, comentó, dejando ver su inconformidad con el procedimiento.

Ante esto, decidió no aceptar la notificación y pidió que el proceso se realice conforme a lo establecido.

“Hagan las cosas bien, notifíquenme donde corresponde”, dijo.

Este episodio se suma a una serie de irregularidades que, según Calderón, han marcado el desarrollo del caso.

Continúan problemas legales para Marlene Calderón Captura de Pantalla

El papel del juez y las dudas sobre el proceso

Durante su intervención, Marlene Calderón también se refirió al papel del licenciado Pineda, figura clave dentro del proceso judicial.

Según explicó, en su momento no se tenía conocimiento de ciertas irregularidades relacionadas con su perfil profesional, pero con el tiempo surgieron dudas sobre su cédula.

Para Calderón, este elemento influyó en el rumbo del caso. Asegura que, a partir de su intervención, el proceso tomó una dirección que considera parcial.

Este señalamiento se suma a otros cuestionamientos que han surgido a lo largo de los años en torno a ese expediente, uno de los más mediáticos en la historia reciente del espectáculo en México.

Testigos, amenazas y audiencias a distancia

Otro de los temas que abordó fue la situación de otros testigos, en particular la de Karina Yapor, quien también ha estado vinculada al caso.

De acuerdo con lo que se expuso, Yapor habría solicitado participar en audiencias mediante videoconferencia debido a amenazas de muerte. Sin embargo, esta petición no fue autorizada.

Para Calderón, este tipo de decisiones reflejan las condiciones en las que se ha desarrollado el proceso, donde, asegura, algunos participantes han enfrentado riesgos.

Además, reconoció que las amenazas no son un hecho aislado. “Eso lo recibimos todos los días”, comentó, en referencia a los mensajes que circulan en redes sociales.

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Una postura firme pese a las consecuencias

A pesar del contexto, Marlene Calderón dejó claro que no tiene intención de modificar su postura. Insiste en que su participación se ha limitado a compartir su versión de los hechos.

También aclaró que no ha buscado capitalizar la situación con proyectos personales.

“No he sacado libros, solo he hablado en podcasts”, explicó.

Incluso, reveló que fue buscada en distintas ocasiones para participar en proyectos relacionados con el caso, como una bioserie, propuestas que decidió rechazar.

Para ella, su posición se mantiene en el ámbito de lo que considera su responsabilidad como testigo.

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El caso sigue generando conversación

El nombre de Gloria Trevi vuelve a aparecer en la conversación pública a partir de estas declaraciones. Aunque Calderón evitó profundizar en el presente de la cantante, sí fue cuestionada sobre su reencuentro con otras figuras relacionadas.

Su respuesta fue breve: reconoció el talento y las estrategias detrás de sus carreras, sin entrar en mayores comentarios.

Mientras tanto, la situación legal de Marlene Calderón continúa en desarrollo, con nuevos elementos que se suman a un caso que, lejos de cerrarse, sigue generando reacciones tanto dentro como fuera del medio.