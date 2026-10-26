Belinda rinde homenaje a Paquita la del Barrio cantando "Rata de dos patas"

Belinda volvió a acaparar los reflectores, una vez más, por una de sus actuaciones rindiendo un tributo a una de las artistas más conocidas de la historia de México: Paquita la del Barrio, en una muestra de cariño para la cantante veracruzana a través de su cuenta en Instagram.

La intérprete mexicana sorprendió al presentar su versión de una de las canciones más emblemáticas de Paquita la del Barrio, "Rata de dos patas", esto como parte del anunció del lanzamiento del álbum conmemorativo ¿Me estás oyendo? Lo mejor de Paquita la del Barrio.

Belinda interpretó el tema en un vestuario negro con detalles brillantes que robó las miradas y con la leyenda bordada “I love Paquita (Amo a Paquita)” , todo ello como una muestra de cariño para la cantante fallecida en el 2025.

¿De dónde surgió la canción "Rata de dos patas"?

El icónico tema "Rata de dos patas" fue compuesto por el cantautor mexicano Manuel Eduardo Toscano, quien reveló que la inspiración original para la letra no nació de un desamor personal de la cantante, sino de la figura de un relevante político mexicano de finales de los años 90.

Sin embargo, la letra original sufrió modificaciones cuando fue mostrada a Paquita la del Barrio quien le realizó adaptaciones hasta el éxito que hoy conocemos. Lanzada en el 2000, la canción se convirtió en un himno del resentimiento y el desprecio a una expareja que dejó un dolor, pero pronto se convirtió en lo que algunos grupos han definido como un himno feminista.

No es la primera vez que Belinda interpreta el clásico de Paquita

La reciente presentación en el evento de Día de Muertos no marca el primer acercamiento de Belinda con este catálogo. En marzo de 2025, durante la edición 25 del festival Vive Latino en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, la cantante participó en el segmento especial "Música pa' mandar a volar".

En aquella ocasión, Belinda interpretó por primera vez "Rata de dos patas" ante miles de asistentes que corearon el tema mientras en las pantallas del escenario proyectaban imágenes de Paquita.