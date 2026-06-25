“Me costó un matrimonio”: Consuelo Duval revive polémica foto para celebrar a la Selección Mexicana

El triunfo de la Selección Mexicana frente a Chequia dejó varias reacciones entre figuras del espectáculo. Una de ellas fue la de Consuelo Duval, quien aprovechó el momento para cumplir una promesa que había hecho a sus seguidores y volvió a compartir una fotografía publicada hace más de una década.

Junto a la imagen, la actriz y conductora contó que esa publicación le costó un matrimonio y recibió numerosas críticas cuando la compartió por primera vez. Aun así, aseguró que no se arrepiente y que decidió volver a subirla para celebrar el momento que vive el Tricolor.

La foto de Consuelo Duval que le costó un matrimonio y que volvió a subir por el triunfo de México IG consueloduval

La promesa que Consuelo Duval cumplió tras el triunfo de México contra Chequia

Después de la victoria de la Selección Mexicana, Consuelo Duval publicó nuevamente la fotografía en su cuenta de Instagram acompañada de un mensaje en el que recordó lo que ocurrió hace doce años.

“¡¡Hace doce años subí esta foto!! ¡¡Me costó un matrimonio y muchas críticas!! ¡¡No me arrepiento!! ¡¡Lo vuelvo a hacer porque MÉXICO está haciendo historia!! ¡¡Y porque lo prometí en mis stories!! ¡¡VIVA MÉXICO!!!”, escribió.

La actriz no explicó a qué relación hacía referencia ni dio más detalles sobre aquella etapa de su vida. Sin embargo, el mensaje llamó la atención de sus seguidores, quienes comenzaron a comentar tanto la fotografía como la anécdota que compartió.

La imagen fue tomada originalmente durante el Mundial de Brasil y, desde entonces, ha sido una de las publicaciones más recordadas de la conductora en redes sociales.

La foto de Consuelo Duval que le costó un matrimonio y que volvió a subir por el triunfo de México Captura de Pantalla

La historia detrás de la fotografía llamó la atención de sus seguidores

Además de celebrar el resultado de la Selección Mexicana, muchos usuarios centraron sus comentarios en la historia que Consuelo Duval contó sobre la imagen.

La publicación recibió miles de reacciones y mensajes de apoyo. Algunos seguidores destacaron que la actriz volviera a compartir la fotografía sin importar las críticas que recibió en el pasado, mientras que otros bromearon sobre el matrimonio al que hizo referencia.

También hubo quienes recordaron su personaje de Federica P. Luche y aprovecharon el momento para hacer bromas relacionadas con la publicación.

La foto de Consuelo Duval que le costó un matrimonio y que volvió a subir por el triunfo de México IG consueloduval

La imagen volvió a circular después de doce años

Consuelo Duval suele compartir con sus seguidores momentos relacionados con su carrera, su vida personal y algunos recuerdos que marcaron distintas etapas de su trayectoria.

En esta ocasión decidió recuperar una fotografía que ya formaba parte de su historia en redes sociales para celebrar el buen momento de la Selección Mexicana y cumplir la promesa que había hecho previamente en sus historias de Instagram.

Aunque el triunfo del equipo nacional fue el motivo para volver a publicar la imagen, gran parte de la conversación giró alrededor de la revelación de la actriz sobre las consecuencias que tuvo esa fotografía cuando apareció por primera vez.