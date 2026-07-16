La verdadera historia de por qué la banda de Alex Lora se llama "El Tri"

El Tri es uno de los grupos musicales mexicanos más populares desde hace décadas, pero ¿por qué se llama así la banda de Alex Lora?

Los años setenta eran una época donde el panorama juvenil estaba marcado por el festival de Avándaro y la marginación gubernamental hacia todo lo que oliera a rock and roll nacional.

En los rincones más profundos de la periferia urbana, en aquellos legendarios recintos semi-clandestinos bautizados popularmente como los "hoyos fonquis", comenzaba un grupo que conectaba con los jóvenes a través de un lenguaje sin filtros, directo y cargado de una picardía netamente mexicana.

Con el paso de las décadas, El Tri se transformó en una de las instituciones más longevas, sólidas y representativas de la cultura popular de habla hispana.

Sin embargo, ¿qué una banda de rock urbano comparte nombre con la escuadra deportiva que paraliza al país cada cuatro años en los mundiales de balompié?

¿Por qué se llama "El Tri" la banda de Alex Lora? El Tri

Los inicios de El Tri: Three Souls In My Mind

A finales de los años 60, el rock mexicano se caracterizaba por imitar a otros grupos anglosajones. De ahí que la agrupación musical liderada por Alejandro Lora en la guitarra y la voz principal optó por llamarse Three Souls in My Mind (Tres almas en mi mente).

Al principio, su repertorio estaba compuesto casi en su totalidad por versiones de temas estadounidenses e ingleses, además de composiciones propias escritas en inglés. Con esta identidad, el grupo logró presentarse en el mítico Festival de Rock y Ruedas de Avándaro en septiembre de 1971.

Sin embargo, el punto de inflexión creativa ocurrió a mediados de la década de los setenta, cuando Alex Lora y sus compañeros se percataron de una desconexión entre su música y la realidad cotidiana de su audiencia mexicana.

En plena época de censura al rock, el grupo entendió que, para conectar de verdad con el público obrero y marginado que pagaba una entrada por escucharlos, debían abandonar el inglés y empezar a cantar en el español de la calle.

Alex Lora comenzó a componer crónicas urbanas crudas, humorísticas y cargadas de sátira política que reflejaban las carencias, las frustraciones y los anhelos de la sociedad mexicana.

¿Por qué se llama "El Tri" la banda de Alex Lora? El Tri

El cambio de nombre a El Tri

Los fanáticos de la banda comenzaron a referirse al grupo como "El Tri", haciendo referencia al “Three” que tenían en su nombre. Pero el verdadero cambio docurrió en 1984, por una disputa legal entre los miembros fundadores Alex Lora y el baterista Carlos Hauptvogel.

La ruptura impedía Alex Lora seguir utilizando el nombre Three Souls in My Mind, que ahora le pertenecía formalmente a Hauptvogel. Por lo tanto, el músico decidió tomar el apodo que la gente de los barrios les había regalado años atrás y oficializarlo como el nombre definitivo de su nueva etapa musical: El Tri.

El lanzamiento del álbum debut de esta nueva era, titulado Simplemente, rompió todos los récords de ventas de la historia del rock nacional de la época, impulsado por el éxito de "Triste canción".

¿Por qué se llama "El Tri" la banda de Alex Lora? El Tri

El Tri vs. la Selección Mexicana de Fútbol

A principios de la década de los noventa, el nombre de la agrupación musical se topó de frente con la Selección Mexicana de Fútbol.

Históricamente, a los combinados nacionales de balompié de México nunca se les había conocido de manera oficial o comercial bajo el apelativo de "El Tri". Sin embargo, con la llegada de la mercadotecnia deportiva rumbo al mundial de Estados Unidos 1994, los cronistas deportivos comenzaron a utilizar de forma masiva el término "El Tri" para referirse a la selección de fútbol.

En cuestión de meses, las marcas utilizaron el nombre de la banda de rock para vender productos relacionados con el balompié. Esta situación provocó el descontento de Alex Lora y su esposa y mánager, Chela Lora.

Lora había registrado de forma legal el nombre ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) mucho antes de que a los ejecutivos del fútbol se les ocurriera utilizarlo como estrategia publicitaria de mercado.

Ante la negativa de dejar de utilizar el nombre “El Tri” para referirse a la Selección Nacional, comenzó una batalla jurídica. Las autoridades fallaron a favor de Alex Lora, ratificando de forma inapelable que él es el único, legítimo y universal titular de la marca registrada El Tri en el territorio nacional mexicano.

El propio Alex Lora ha explicado en múltiples entrevistas que no le molesta que la gente utilice “El Tri” de cariño para apoyar a la selección; el problema es que lo hagan las empresas y directivos.

De Three Souls in My Mind hasta la consolidación de El Tri, esta banda de rock mexicano se ha consolidado en el público por años, convirtiéndose en parte de la música nacional.