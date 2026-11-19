Gorillaz encabezará la primera jornada del Corona Capital 2026 este viernes 20 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez con un repertorio de 25 canciones. La banda virtual liderada por Damon Albarn y Jamie Hewlett subirá al escenario principal Corona a las 23:00 horas para ofrecer un espectáculo de dos horas que terminará a la 1:00 de la madrugada.

A un día del arranque oficial del festival en la Ciudad de México, el grupo británico alista una producción audiovisual que combina los temas de su nuevo disco, The Mountain, con los himnos que marcaron más de dos décadas de trayectoria. Este show consolida su regreso como el acto principal de apertura ante miles de asistentes capitalinos.

Gorillaz ya prepara su setlist para el Corona Capital 2026. Foto de FB: Gorillaz

Antes de que Gorillaz tome el escenario principal, la actividad musical comenzará desde las 15:20 horas con un cartel internacional de alto calibre. El público mexicano disfrutará durante la tarde y noche de las presentaciones de Mumford & Sons, James Blake, The Kooks, CHVRCHES, Yung Lean y la reciente incorporación del productor británico Jamie xx.

Clásicos, rarezas y canciones nuevas en el repertorio de Gorillaz

De acuerdo con las presentaciones recientes del tramo latinoamericano de la gira promocional de The Mountain, el setlist de Gorillaz equilibra estrenos discográficos con sus éxitos más coreados. Temas infaltables como "Clint Eastwood", "Feel Good Inc.", "On Melancholy Hill", "DARE", "19-2000" y "Rhinestone Eyes" encabezan los momentos de mayor euforia colectiva.

El espectáculo también incluye rescates de culto extraídos de sus primeras producciones de estudio para complacer a sus seguidores más clavados. Entre estas joyas destacan "M1 A1", "Tomorrow Comes Today" y "O Green World", acompañadas de ritmos latinos y colaboraciones especiales en pista como "Latin Simone (¿Qué Pasa Contigo?)" y "Orange County".

Los grandes éxitos de Gorillaz sonarán en el Corona Capital 2026. Foto de FB: Gorillaz

A continuación, revisa la lista completa de canciones que Gorillaz contempla interpretar durante su cierre en el festival:

The Mountain

The Happy Dictator

Tranz

Last Living Souls

Tomorrow Comes Today

19-2000

Rhinestone Eyes

White Light

El Mañana

On Melancholy Hill

Orange County

O Green World

Latin Simone (¿Qué Pasa Contigo?)

Casablanca

Delirium

Andromeda

She's My Collar

Stylo

Superfast Jellyfish

Kids With Guns

The Sad God

M1 A1

DARE

Feel Good Inc.

Clint Eastwood

Con este repertorio de 25 cortes, la agrupación británica recorre todas sus etapas sonoras desde su álbum debut homónimo de 2001 hasta su material más reciente. La combinación de hip hop alternativo, electrónica, pop y ritmos latinos garantiza dos horas continuas de intensidad musical frente al público mexicano.

Gorillaz agotó boletos para su concierto en el Palacio de los Deportes

Además de liderar el viernes en el Corona Capital 2026, Gorillaz reforzará su vínculo con el público mexicano mediante una fecha en solitario en el Palacio de los Deportes. La cita ocurrirá el próximo viernes 11 de diciembre de 2026 en punto de las 20:00 horas dentro del emblemático recinto capitalino.

Gorillaz tendrá un concierto individual en la CDMX. Foto de FB: Gorillaz

A diferencia del formato masivo de festival, este espectáculo en el Domo de Cobre ofrecerá una experiencia audiovisual más íntima y enfocada en los seguidores más fieles de la agrupación. El montaje permitirá apreciar a detalle las animaciones de Jamie Hewlett junto con la ejecución en vivo de todos los músicos invitados.

La respuesta del público ante este segundo compromiso confirmó el enorme poder de convocatoria que mantiene la banda en la capital del país. Los boletos disponibles a través del sistema Ticketmaster volaron poco después de salir a la venta, colgando el cartel de sold out absoluto para la fecha decembrina.