Conoce el setlist de Gorillaz para el Corona Capital 2026: canciones y horario
Descubre el setlist completo, horarios y detalles del concierto de Gorillaz este viernes 20 de noviembre en el Corona Capital 2026 de la CDMX
Gorillaz encabezará la primera jornada del Corona Capital 2026 este viernes 20 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez con un repertorio de 25 canciones. La banda virtual liderada por Damon Albarn y Jamie Hewlett subirá al escenario principal Corona a las 23:00 horas para ofrecer un espectáculo de dos horas que terminará a la 1:00 de la madrugada.
A un día del arranque oficial del festival en la Ciudad de México, el grupo británico alista una producción audiovisual que combina los temas de su nuevo disco, The Mountain, con los himnos que marcaron más de dos décadas de trayectoria. Este show consolida su regreso como el acto principal de apertura ante miles de asistentes capitalinos.
Antes de que Gorillaz tome el escenario principal, la actividad musical comenzará desde las 15:20 horas con un cartel internacional de alto calibre. El público mexicano disfrutará durante la tarde y noche de las presentaciones de Mumford & Sons, James Blake, The Kooks, CHVRCHES, Yung Lean y la reciente incorporación del productor británico Jamie xx.
Clásicos, rarezas y canciones nuevas en el repertorio de Gorillaz
De acuerdo con las presentaciones recientes del tramo latinoamericano de la gira promocional de The Mountain, el setlist de Gorillaz equilibra estrenos discográficos con sus éxitos más coreados. Temas infaltables como "Clint Eastwood", "Feel Good Inc.", "On Melancholy Hill", "DARE", "19-2000" y "Rhinestone Eyes" encabezan los momentos de mayor euforia colectiva.
El espectáculo también incluye rescates de culto extraídos de sus primeras producciones de estudio para complacer a sus seguidores más clavados. Entre estas joyas destacan "M1 A1", "Tomorrow Comes Today" y "O Green World", acompañadas de ritmos latinos y colaboraciones especiales en pista como "Latin Simone (¿Qué Pasa Contigo?)" y "Orange County".
A continuación, revisa la lista completa de canciones que Gorillaz contempla interpretar durante su cierre en el festival:
- The Mountain
- The Happy Dictator
- Tranz
- Last Living Souls
- Tomorrow Comes Today
- 19-2000
- Rhinestone Eyes
- White Light
- El Mañana
- On Melancholy Hill
- Orange County
- O Green World
- Latin Simone (¿Qué Pasa Contigo?)
- Casablanca
- Delirium
- Andromeda
- She's My Collar
- Stylo
- Superfast Jellyfish
- Kids With Guns
- The Sad God
- M1 A1
- DARE
- Feel Good Inc.
- Clint Eastwood
Con este repertorio de 25 cortes, la agrupación británica recorre todas sus etapas sonoras desde su álbum debut homónimo de 2001 hasta su material más reciente. La combinación de hip hop alternativo, electrónica, pop y ritmos latinos garantiza dos horas continuas de intensidad musical frente al público mexicano.
Gorillaz agotó boletos para su concierto en el Palacio de los Deportes
Además de liderar el viernes en el Corona Capital 2026, Gorillaz reforzará su vínculo con el público mexicano mediante una fecha en solitario en el Palacio de los Deportes. La cita ocurrirá el próximo viernes 11 de diciembre de 2026 en punto de las 20:00 horas dentro del emblemático recinto capitalino.
A diferencia del formato masivo de festival, este espectáculo en el Domo de Cobre ofrecerá una experiencia audiovisual más íntima y enfocada en los seguidores más fieles de la agrupación. El montaje permitirá apreciar a detalle las animaciones de Jamie Hewlett junto con la ejecución en vivo de todos los músicos invitados.
La respuesta del público ante este segundo compromiso confirmó el enorme poder de convocatoria que mantiene la banda en la capital del país. Los boletos disponibles a través del sistema Ticketmaster volaron poco después de salir a la venta, colgando el cartel de sold out absoluto para la fecha decembrina.