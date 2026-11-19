Luisa Almaguer es una cantante, actriz y comunicadora trans de Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Empezó su carrera en la música independiente y en 2016 publicó Mijillo, su primer disco. Desde entonces ha explorado sonidos como el rock, la trova y la música electrónica.

Antes de que su nombre apareciera en el cartel de una gira internacional, la artista ya se había presentado en foros como el Multiforo Alicia y en espacios como el Museo Tamayo. También creó un podcast para hablar de las experiencias de las personas trans desde su vida cotidiana.

IG: almaguerluisa

Y ahora, dentro de poco será la encargada de abrir los conciertos que dará Gorillaz en México. Te contamos más sobre ella.

¿Quién es Luisa Almaguer y cómo empezó su carrera?

Originaria de Azcapotzalco, en la Ciudad de México, Almaguer es cantante, actriz y comunicadora. Su primer álbum, Mijillo, salió en 2016 y fue el punto de partida de una carrera en la que ha pasado por el rock alternativo, la trova y la electrónica. Con los años, su trabajo llegó a encuentros como el Festival Marvin y el FICUNAM, así como al MUAC y al Centro de Cultura Digital.

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Parte de lo que distingue a la cantante es la manera en que cambia de sonido según lo que quiere contar. Algunas piezas tienen melodías cercanas al folk y la trova. En otras pesan más las guitarras del grunge y el shoegaze, o aparecen sonidos electrónicos cercanos al hyperpop.

La cantante ha publicado varios proyectos musicales, entre ellos Hacernos así y Básica, de 2018, a Vieja Salvaje y Mataronomatar, de 2019. Más adelante llegaron Wey y Una Perra en 2023, seguidas Un día nos vamos a morir y Geometría en 2024. En 2025 publicó Soledad y volvió a lanzar Hacernos así.

¿De qué trata La hora trans, el podcast de Luisa Almaguer?

Fuera de la música, Almaguer creó La hora trans, uno de los primeros podcasts de América Latina dedicados a compartir experiencias de personas trans. El programa abrió un espacio para hablar desde lo vivido y escuchar historias contadas por sus protagonistas.

Esa cercanía también se escucha en sus canciones. Almaguer escribe sobre el amor, el deseo y la identidad desde su experiencia como mujer trans. Para ella, hablar de quién es y hacerlo en público también es una forma de enfrentar los prejuicios y la violencia que atraviesan a esta comunidad.

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¿Qué conciertos de Gorillaz abrirá Luisa Almaguer?

La cantante mexicana figura como artista invitada en varias fechas latinoamericanas de The Mountain Tour 2026, la gira de Gorillaz. Su participación incluye seis conciertos anunciados, con paradas en Costa Rica, Colombia, Perú y Argentina, además de dos fechas en México.

13 de noviembre — Costa Rica.

17 de noviembre — Bogotá, Colombia, en el Coliseo MedPlus.

23 de noviembre — Lima, Perú, en Lurín Live.

26 de noviembre — Córdoba, Argentina, en el Playón Norte del Estadio Mario Alberto Kempes.

9 de diciembre — Guadalajara, México.

11 de diciembre — Ciudad de México, México.

La relación de Almaguer con Damon Albarn, vocalista de Gorillaz, también llegó al estudio. El músico británico produjo Un espejo, el sencillo que la mexicana publicó el 12 de noviembre de 2026 y que cuenta con la participación de Nick Zinner, guitarrista de Yeah Yeah Yeahs.