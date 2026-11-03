Filtran el posible setlist de The Strokes para el Corona Capital 2026

La agrupación neoyorquina The Strokes cerrará la edición 2026 del festival Corona Capital con un explosivo repertorio musical. Fuentes cercanas al evento filtraron el posible setlist que la banda interpretará el próximo domingo 22 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El esperado regreso a los escenarios mexicanos posicionó a la cuadrilla liderada por Julian Casablancas como el acto estelar indiscutible del fin de semana. Los organizadores programaron su vibrante presentación en el escenario principal para clausurar definitivamente las tres noches consecutivas de la masiva fiesta melómana.

The Strokes se presentará en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Foto de FB: The Strokes

Los seguidores capitalinos aguardan con ansias el característico duelo de guitarras que transformó la escena del garage rock mundial a principios de los años dos mil. Durante esta extensa gira internacional, el músico Steve Schiltz tomó el lugar del guitarrista original Nick Valensi, quien solicitó una pausa temporal de los conciertos.

El ensamble rítmico apuntalará la base melódica junto al inconfundible rasgueo del veterano Albert Hammond Jr. a lo largo del electrizante show en vivo. La logística del festival concentrará a decenas de miles de asistentes en la Ciudad de México para presenciar este inmenso despliegue sonoro.

Un recorrido sonoro entre la nostalgia y la evolución

La estructurada selección de canciones equilibrará perfectamente la potencia nostálgica de sus primeros himnos mundiales con las arriesgadas propuestas de su catálogo reciente. El documento filtrado entrelaza temas generacionales como "Reptilia", "Last Nite" y "Someday" con la notoria sofisticación instrumental de cortes como "The Adults Are Talking".

El ágil recorrido musical intercalará joyas de culto absolutas para los admiradores de antaño, disparando pistas furiosas como "New York City Cops" y "Automatic Stop". Los músicos neoyorquinos integraron también composiciones sumamente emotivas como "Ode to the Mets" y "Selfless" para brindar una catarsis total bajo la noche de la ciudad.

Julian Casablancas se presentará con The Strokes en CDMX. Foto de FB: The Strokes

La intensa demanda por escuchar estos clásicos provocó un aumento significativo en la expectativa general del público rumbo al esperado cierre del domingo. Los integrantes de la banda ensayaron rigurosamente esta alineación de temas con el objetivo central de mantener a la inmensa audiencia en un estado de euforia permanente.

El listado definitivo para el cierre en la curva 4

El magno evento musical recibirá a multitudes de fanáticos durante las intensas jornadas del 20, 21 y 22 de noviembre en la icónica curva 4. Para la clausura definitiva, los creadores de "You Only Live Once" soltarán el siguiente repertorio de 22 canciones sobre la tarima principal:

The Strokes en concierto. Foto de FB: The Strokes