Confirman la causa oficial de muerte del actor Eric Dane

Las autoridades confirmaron la causa oficial de la muerte del actor estadunidense Eric Dane. El intérprete de 53 años, reconocido por su trabajo en series de televisión como Grey's Anatomy y Euphoria, falleció el pasado 19 de febrero.

Su deceso ocurrió casi un año después de que él mismo hiciera público que había sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, padecimiento conocido por sus siglas como ELA.

De acuerdo con el certificado de defunción obtenido por la revista People, la causa directa de la muerte de Dane fue una insuficiencia respiratoria. En el mismo documento legal, la esclerosis lateral amiotrófica quedó registrada formalmente como la causa subyacente que derivó en el deceso.

Eric Dane murió luego de su diagnóstico de ELA

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a las neuronas motoras y provoca la pérdida progresiva del control muscular. En etapas avanzadas, puede comprometer los músculos responsables de la respiración, lo que deriva en insuficiencia respiratoria, una de las principales causas de muerte asociadas al padecimiento.

En televisión, alcanzó notoriedad internacional por interpretar al cirujano Mark Sloan en Grey's Anatomy, personaje que formó parte central del drama médico durante varias temporadas. Años después, volvió a captar la atención del público al encarnar a Cal Jacobs en Euphoria, producción de HBO dirigida a una audiencia más joven.

Eric Dane también tiene dificultades para hablar

Al actor le sobrevive su núcleo familiar directo, integrado por su esposa, Rebecca Gayheart, y sus dos hijas: Billie, de 15 años, y Georgia, de 14 años. Recientemente, Gayheart emitió sus primeras declaraciones públicas tras el fallecimiento de su esposo.

Tras confirmarse su muerte el mes pasado, diversas figuras de la industria de la televisión emitieron mensajes sobre el actor. Múltiples integrantes del elenco de Grey's Anatomy, incluyendo actores de temporadas pasadas y del reparto actual, le rindieron homenaje. A estas reacciones se sumaron también la creadora de la serie, Shonda Rhimes, y la productora ejecutiva del programa, Krista Vernoff.

bgpa