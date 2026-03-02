Bruce Campbell, actor de 'El despertar del diablo', revela que tiene cáncer

Bruce Campbell, actor de 67 años conocido por protagonizar El despertar del diablo, informó que fue diagnosticado con cáncer. A través de sus redes sociales, explicó que su condición médica se clasifica como "tratable", aunque no es "curable", por lo que deberá poner en pausa sus compromisos profesionales para enfocarse en el tratamiento.

El intérprete utilizó su cuenta en la plataforma X para emitir un mensaje directo a sus seguidores y evitar la propagación de rumores.

"Hola a todos, hoy en día, cuando alguien tiene un problema de salud, se le llama una 'oportunidad', así que, bueno, yo tengo una", escribió con su habitual sentido del humor, Campbell escribió.

En el mismo texto, reconoció que la noticia lo tomó por sorpresa y ofreció disculpas a quienes pudieran sentirse impactados por el anuncio.

Campbell dejó claro que no proporcionará detalles adicionales sobre su estado de salud, subrayando que no busca "compasión ni consejos". Explicó que esta situación lo obliga a cancelar varias de sus apariciones en convenciones programadas para la temporada de verano. Afirmó que "las apariencias, las estafas y el trabajo en general deben quedar en segundo plano frente al tratamiento".

A pesar del diagnóstico, el actor se mostró optimista. "No teman, soy un cabrón duro y cuento con mucho apoyo, así que espero estar por aquí un tiempo", aseguró a sus fanáticos.

Su objetivo a corto plazo es completar su recuperación durante el verano para poder salir de gira en el otoño y promocionar su nueva película, "Ernie y Emma".

Ernie y Emma, la nueva película de Bruce Campbell

En Ernie & Emma, Campbell funge como director y protagonista. La cinta es una comedia que narra el viaje de un vendedor de peras viudo que busca esparcir las cenizas de su esposa; las entradas para una proyección anticipada en Portland, Oregón, ya se encuentran agotadas.

A la par de este proyecto, el actor mantiene su vínculo con la saga de terror que inició cuando interpretó a Ash Williams bajo la dirección de Sam Raimi en 1981, ya que actualmente trabaja como productor ejecutivo de Evil Dead Burn, película que llegará a las salas de cine en junio.

