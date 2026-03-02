'Hoppers', la nueva película de Pixar, logra 98% en Rotten Tomatoes

La nueva apuesta cinematográfica de Disney y Pixar, titulada Hoppers, debutó con una aceptación abrumadora por parte de la prensa especializada. La cinta registró un 98% de aprobación en el agregador de reseñas Rotten Tomatoes, estableciendo un nuevo estándar de calidad para el estudio de animación.

Este puntaje posiciona a 'Hoppers' como el proyecto mejor calificado de Pixar en la última década. Con esta cifra, la película logra superar el récord que mantenía 'Toy Story 4', la cual ostentaba un 96% de críticas positivas, desplazándola del primer lugar en la lista de éxitos recientes de la compañía.

El consenso de la crítica marca un hito para el estudio, que con esta producción original ha logrado superar la recepción de sus propias secuelas y franquicias establecidas en los últimos diez años.

Hoppers. la nueva película de Disney Especial

El récord de Hoppers frente a otras producciones Disney

El 98% de aprobación que Hoppers alcanzó en Rotten Tomatoes no solo la coloca por encima de Toy Story 4 dentro del periodo reciente, sino que la inserta en una conversación más amplia sobre la historia creativa de Pixar Animation Studios. Desde su irrupción en 1995 con Toy Story —que redefinió la animación digital— el estudio construyó una reputación sostenida por títulos que combinaron innovación técnica y profundidad emocional.

En los años posteriores, producciones como Coco e Intensamente consolidaron esa identidad autoral, mientras que la última década estuvo marcada por el peso de sus propias franquicias. Secuelas como Buscando a Dory y Los Increíbles 2 mantuvieron el músculo comercial del estudio, aunque no siempre replicaron el impacto cultural de sus predecesoras.

¿Qué dice la crítica sobre Hoppers?

Críticos han señalado que la película combina creatividad, humor, sinceridad y caos de manera fresca, considerándola una de las entregas más inventivas y divertidas de Pixar en años. Algunos calificaron su narrativa como inventiva y llena de momentos tiernos y cómicos que funcionan tanto para niños como para adultos.

También hay observaciones sobre la película como una obra que rueda entre tonalidades inusuales para Pixar: se le reconoce un humor más irreverente, elementos de sátira y momentos más caóticos — algo que la hace sentir distinta a las típicas producciones del estudio.

En la prensa más especializada se ha destacado que Hoppers logra ser espontánea, con risas bien distribuidas y con un mensaje que invita al espectador a reflexionar, sin dejar de lado la conexión emocional con la historia y sus personajes.

