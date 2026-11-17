A pocas semanas del estreno de Avengers Doomsday, uno de los detalles que Marvel Studios mantiene en secreto parece haber salido a la luz. Nuevas filtraciones apuntan a que la película podría ser considerablemente más corta que Endgame.

¿Cuánto durará Avengers Doomsday?

El regreso de los Vengadores a la pantalla grande no necesariamente implicará pasar más de tres horas en el cine.

De acuerdo con información recogida por medios especializados como HobbyConsolas y Omelete, la nueva producción de Marvel tendría una duración inferior.

Los reportes más recientes señalan que la versión estándar de Avengers Doomsday duraría dos horas, 29 minutos y 36 segundos, una cifra que se acerca a las estimaciones que había compartido Anthony Russo, uno de los directores de la película.

Sin embargo, este dato todavía debe tomarse con reserva, pues ni Disney ni Marvel Studios han anunciado cuánto durará oficialmente la producción que marcará el debut de Robert Downey Jr. como Doctor Doom dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

En los últimos meses han circulado diferentes cifras en internet, algunas provenientes de plataformas y cadenas de cine que comenzaron a preparar sus carteleras ante la proximidad del estreno.

Avengers Doomsday tendría una duración de dos horas, 29 minutos y 36 segundos, según recientes filtraciones. Foto: Marvel Studios

Avengers Doomsday tendrá metraje adicional en Infinity Vision

Otro de los detalles que acompañan las recientes filtraciones es que no todas las funciones de la nueva película de los Vengadores tendrían exactamente la misma duración.

De acuerdo con los reportes, las proyecciones en Infinity Vision, formato de exhibición premium impulsado por Disney, contarían con aproximadamente un minuto adicional de metraje respecto a las funciones convencionales.

Esta versión alcanzaría las dos horas, 30 minutos y 55 segundos, lo que representaría una diferencia de un minuto y 19 segundos frente al tiempo que se maneja para el montaje estándar.

Por ahora, se desconoce a qué correspondería ese material adicional. Tampoco existe información oficial que permita asegurar que se trataría de una secuencia exclusiva, una escena poscréditos diferente o contenido relevante para la historia de Doctor Doom.

Infinity Vision forma parte de la estrategia de Disney para distinguir las experiencias cinematográficas en salas de gran formato, con características de proyección y sonido diseñadas para aprovechar las producciones de gran presupuesto.

Marvel Studios todavía no confirma la duración oficial de Avengers Doomsday, cuyo estreno está previsto para diciembre de 2026. Marvel Studio / IMDb

¿Avengers Doomsday será más corta que las otras películas de los Vengadores?

Aunque las expectativas alrededor de la reunión de los superhéroes son altas, la duración que se ha filtrado colocaría a la quinta entrega de los Vengadores lejos del récord establecido por Endgame en 2019.

Estos han sido los horarios de otras películas de Marvel:

Los Vengadores (2012) – 2 horas y 23 minutos.

2 horas y 23 minutos. Avengers Era de Ultrón (2015) – 2 horas y 21 minutos.

Avengers Infinity War (2018) – 2 horas y 29 minutos.

Avengers Endgame (2019) – 3 horas y 1 minuto.

De confirmarse la filtración, Doomsday tendría prácticamente la misma extensión que Infinity War, película que reunió a personajes de distintas producciones de Marvel para desarrollar el enfrentamiento contra Thanos.

Doomsday no será el último encuentro de los superhéroes dentro de la Saga del Multiverso. Marvel Studios también prepara Avengers Secret Wars, película que continuará los acontecimientos de esta nueva reunión y cuyo estreno está previsto para diciembre de 2027.