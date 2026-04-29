Detrás de la comedia que definió a una generación, la experiencia no siempre fue ligera. Lisa Kudrow, recordada por su papel como Phoebe Buffay en Friends, habló abiertamente sobre lo que ocurría fuera de cámaras durante el rodaje de la serie.

En una entrevista reciente, la actriz describió un ambiente que contrastaba con el tono relajado del programa. Aunque en pantalla todo parecía funcionar con naturalidad, en el set las dinámicas podían ser tensas, especialmente en la interacción con el equipo de guionistas.

El lado oscuro de Friends: Lisa Kudrow revela insultos y tensión con guionistas IG lisakudrow

Lo que pasaba en la sala de guionistas de Friends

Durante las grabaciones —realizadas frente a público en vivo—, cualquier error en los diálogos podía convertirse en motivo de comentarios duros. Kudrow recordó que, si una escena no salía como esperaban los escritores, las reacciones eran directas y sin filtro.

La actriz mencionó que llegó a escuchar insultos cuando no lograba el ritmo exacto de una línea, algo que, con el tiempo, se volvió parte de la dinámica de trabajo. En ese mismo entorno, también se daban conversaciones incómodas: según relató, algunos guionistas hablaban abiertamente sobre fantasías sexuales relacionadas con integrantes del elenco, particularmente Jennifer Aniston y Courteney Cox.

Para Kudrow, ese ambiente era “intenso”, aunque no necesariamente inesperado dentro de un espacio creativo dominado por hombres.

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Entre la presión y el éxito de Friends

El contexto ayuda a entender el momento. Friends se grababa con audiencia en vivo de cientos de personas, lo que aumentaba la presión sobre cada escena. La comedia dependía del ritmo y de la reacción inmediata del público, lo que hacía que los errores fueran más visibles.

Kudrow optó por tomar distancia emocional de lo que ocurría alrededor. Su estrategia era clara: no engancharse con comentarios que no se le decían directamente. En sus palabras, prefería que lo que se dijera quedara “a sus espaldas”.

Ese enfoque le permitió mantenerse dentro de un proyecto que, con el tiempo, se convirtió en uno de los más influyentes de la televisión. La serie se emitió entre 1994 y 2004 y consolidó a sus seis protagonistas como figuras centrales del entretenimiento.

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Un antecedente legal que ya señalaba el problema

Las declaraciones de Kudrow no aparecen en el vacío. Años atrás, una exasistente de guionistas llevó a juicio a la producción por situaciones similares dentro del equipo creativo. La demanda señalaba comentarios sexuales explícitos y conductas inapropiadas en la sala de escritores.

El caso llegó hasta el Tribunal Supremo de California, que falló en contra de la demandante bajo el argumento de que el contenido vulgar podía formar parte del proceso creativo en un entorno de comedia. Aun así, el episodio dejó registro de un tipo de dinámica que ahora vuelve a mencionarse desde otra perspectiva.

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“Yo no le importaba a nadie”: el lugar de Kudrow en la industria

Más allá de lo que ocurría en el set, Kudrow también habló sobre su posición dentro de la industria durante los primeros años de la serie. A pesar del éxito de Friends, aseguró que no era vista como una figura prioritaria dentro de su propia agencia.

En ese momento, incluso llegó a ser identificada como “la sexta amiga”, una etiqueta que reflejaba la falta de expectativas sobre su carrera individual. Esto ocurrió a pesar de que fue la primera del elenco en ganar un Emmy, en 1998, por su trabajo como actriz de reparto.

El punto de inflexión llegó cuando protagonizó Analyze This junto a Robert De Niro. A partir de ahí, su perfil dentro de la industria comenzó a cambiar y surgieron nuevas oportunidades, especialmente en el cine.

Actualmente, Kudrow está al frente de la tercera y última temporada de The Comeback, una serie que también coescribió y en la que retoma a Valerie Cherish, un personaje que explora la permanencia en una industria cambiante.