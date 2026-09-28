¿Rod Stewart se despide de los escenarios? El cantante anuncia su última gran gira

Después de más de 60 años de presentaciones alrededor del mundo, Rod Stewart se prepara para cerrar una etapa de su carrera. El músico británico anunció que The Final Encore, prevista para 2027, será su última gira de gran escala por estadios de Reino Unido y Europa.

A sus 81 años, el cantante aseguró que este anuncio no representa el final de su relación con la música, por lo que todavía podría aparecer en conciertos especiales después de concluir este recorrido.

¿Cuándo comenzará la última gira de Rod Stewart?

The Final Encore arrancará el 23 de abril de 2027 en el 3Arena de Dublín, Irlanda, para después continuar por distintas ciudades de Reino Unido.

El recorrido contempla presentaciones en Belfast, Glasgow, Birmingham, Manchester y Londres, antes de trasladarse a otros puntos de Europa.

La última fecha anunciada está programada para el 24 de julio de 2027 en el ZAG Arena de Hannover, Alemania, con lo que el cantante pondría fin a sus grandes giras internacionales.

Foto: Facebook Rod Stewart

¿Qué dijo Rod Stewart sobre su despedida de los escenarios?

El artista compartió un mensaje dirigido a sus seguidores para explicar la decisión de poner punto final a sus recorridos de gran formato.

Queridos amigos, ha llegado el momento de decir adiós a la vida en la carretera”, dijo Stewart en un comunicado.

El cantante también agradeció al público que lo ha acompañado a lo largo de su trayectoria y aseguró que prepara un espectáculo especial para esta última etapa.

Aunque dejará las giras extensas, Stewart aclaró que no planea abandonar completamente la música, por lo que existe la posibilidad de que continúe ofreciendo presentaciones ocasionales.

Foto: Facebook Rod Stewart

El anuncio de The Final Encore no significa que sus compromisos sobre el escenario terminen inmediatamente.

El cantante todavía tiene contempladas dos presentaciones en el Anfiteatro Red Rocks de Colorado para septiembre de 2027. Estos conciertos habían sido aplazados desde junio de 2026 debido a una inflamación que afectó sus cuerdas vocales.

De esta manera, algunas actuaciones podrían continuar incluso después de que concluya oficialmente su última gira europea.

Foto: Facebook Rod Stewart

La despedida llega después de algunos cambios en la agenda del músico durante 2026.

En agosto, Stewart canceló las fechas que quedaban de su gira estadounidense One Last Time, luego de someterse a un procedimiento que sus representantes describieron como rutinario para colocarle un stent coronario.

En aquel momento, su equipo médico informó que el procedimiento había sido exitoso y que la recuperación del cantante avanzaba de manera satisfactoria.

Los seguidores que quieran asistir a alguna de las fechas podrán acceder primero a una preventa exclusiva.

Durante los conciertos de Reino Unido e Irlanda, Rod Stewart contará además con la participación del músico británico Howard Jones.

Con The Final Encore, el artista se prepara para cerrar una de las etapas más extensas de su carrera: más de seis décadas dedicadas a los escenarios, aunque sin alejarse por completo de la música.