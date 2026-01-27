¡Shakira, My Chemical Romance y más!; estos son los conciertos de febrero 2026 en CDMX

Ya estamos por empezar el segundo mes del año y sin duda febrero además de realizase el Día de la Candelaria y comer unos ricos tamales, habrá importantes conciertos en la Ciudad de México.

Aquí te decimos las fechas y recintos, así como los artistas que darán paso a los conciertos de febrero del 2026 en la Ciudad de México.

Conciertos en CDMX de febrero 2026

Estadio GNP

My Chemical Romance- 13 y 14 de febrero

Shakira- 27 de febrero

Palacio de los Deportes

El Malilla- 13 de febrero

Eladio Carrión- 14 de febrero

Doja Cat- 18 de febrero

Big Time Rush- 21 de febrero

Kali Uchis- 25 de febrero

Autódromo Hermanos Rodríguez

EDC 2026- 20, 21 y 22 de febrero

Auditorio Nacional

Manuel Carrasco- 3 de febrero

Arcano- 4 de febrero

Porter- 5 de febrero

José María Napoleón y Mocedades- 9 de febrero

Yuri- 11 de febrero

Kalimba- 12 de febrero

Jesse & Joy- 14 y 19 de febrero

Edith Márquez- 15 de febrero

Emmanuel- 20 de febrero

Gloria Trevi- 21 de febrero

Air Supply- 25 de febrero

Elefante- 26 de febrero

Un corazón- 28 de febrero

Lunario del Auditorio Nacional

Jaime Valera- 6 y 15 de febrero

Axel Muñiz- 7 de febrero

Macken XII y Yunkaax- 8 de febrero

Salvador Rivera- 21 de febrero

María Conchita Alonso- 27 de febrero

Danny Frank – 28 de febrero

Arena Ciudad de México

Todos Somos Ángeles Rock Fest- 15 de febrero

La Maraka

Natalie Imbruglia- 4, 11, 13 y 14 de febrero

Bostich & Fussible- 5 de febrero

Francisco Cespedes- 12 de febrero

GALNERYUS- 15 de febrero

Sixpence None the Richer- 19 de febrero

Lorenzo Antonio- 20 de febrero

Tatiana- 21 de febrero

Raúl Ornelas- 27 de febrero

Circo Volador

Death To All- 1 de febrero

GACKT- 5 de febrero

Psychonaut 4- 6 de febrero

Enforcer- 22 de febrero

Velódromo Olímpico

Kansas- 7 de febrero

Alan Parsons Live Project- 11 de febrero

Carpa Velódromo

Alesana- 20 de febrero

Pepsi Center

The Cardigans- 6 de febrero

La Garfield- 13 de febrero

Midnight Generation- 14 de febrero

Vilma Palma e Vampiros- 20 de febrero

El Gran Silencio- 21 de febrero

Auditorio BB

Kenny G- 3 de febrero

Patrick Watson- 7 de febrero

Kings of Convenience- 17 de febrero

Teatro Metropólitan

Bruses- 1 de febrero

Jesse Baez- 6 de febrero

Los Rumberos- 7 de febrero

Ara Malikian- 8 de febrero

The Hives- 11 de febrero

Rocío Banquells- 12 de febrero

Manoella Torres- 13 de febrero

Enrique Guzmán- 14 de febrero

Zaz- 18 de febrero

Meme del Real- 19 de febrero

Dani Martin- 27 de febrero

La Texana- 28 de febrero

¿A cuál de todos estos conciertos asistirás?

