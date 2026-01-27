Última Hora Impreso de hoy

¡Shakira, My Chemical Romance y más!; estos son los conciertos de febrero 2026 en CDMX

Toma nota de los conciertos que se realizarán este mes en la Ciudad de México; ¿a cuáles irás?

Por: Paola Jiménez

Varios artistas darán concierto en febrero en CDMXEspecial

Ya estamos por empezar el segundo mes del año y sin duda febrero además de realizase el Día de la Candelaria y comer unos ricos tamales, habrá importantes conciertos en la Ciudad de México.

Aquí te decimos las fechas y recintos, así como los artistas que darán paso a los conciertos de febrero del 2026 en la Ciudad de México.

Conciertos en CDMX de febrero 2026

Estadio GNP

  • My Chemical Romance- 13 y 14 de febrero
  • Shakira- 27 de febrero
Palacio de los Deportes

  • El Malilla- 13 de febrero
  • Eladio Carrión- 14 de febrero
  • Doja Cat- 18 de febrero
  • Big Time Rush- 21 de febrero
  • Kali Uchis- 25 de febrero
Autódromo Hermanos Rodríguez

  • EDC 2026- 20, 21 y 22 de febrero

Auditorio Nacional

  • Manuel Carrasco- 3 de febrero
  • Arcano- 4 de febrero
  • Porter- 5 de febrero
  • José María Napoleón y Mocedades- 9 de febrero
  • Yuri- 11 de febrero
  • Kalimba- 12 de febrero
  • Jesse & Joy- 14 y 19 de febrero
  • Edith Márquez- 15 de febrero
  • Emmanuel- 20 de febrero
  • Gloria Trevi- 21 de febrero
  • Air Supply- 25 de febrero
  • Elefante- 26 de febrero
  • Un corazón- 28 de febrero
Yuri

Lunario del Auditorio Nacional

  • Jaime Valera- 6 y 15 de febrero
  • Axel Muñiz- 7 de febrero
  • Macken XII y Yunkaax- 8 de febrero
  • Salvador Rivera- 21 de febrero
  • María Conchita Alonso- 27 de febrero
  • Danny Frank – 28 de febrero
Arena Ciudad de México

  • Todos Somos Ángeles Rock Fest- 15 de febrero

La Maraka

  • Natalie Imbruglia- 4, 11, 13 y 14 de febrero
  • Bostich & Fussible- 5 de febrero
  • Francisco Cespedes- 12 de febrero
  • GALNERYUS- 15 de febrero
  • Sixpence None the Richer- 19 de febrero
  • Lorenzo Antonio- 20 de febrero
  • Tatiana- 21 de febrero
  • Raúl Ornelas- 27 de febrero
Circo Volador

  • Death To All- 1 de febrero
  • GACKT- 5 de febrero
  • Psychonaut 4- 6 de febrero
  • Enforcer- 22 de febrero

Velódromo Olímpico

  • Kansas- 7 de febrero
  • Alan Parsons Live Project- 11 de febrero
Carpa Velódromo

  • Alesana- 20 de febrero

Pepsi Center

  • The Cardigans- 6 de febrero
  • La Garfield- 13 de febrero
  • Midnight Generation- 14 de febrero
  • Vilma Palma e Vampiros- 20 de febrero
  • El Gran Silencio- 21 de febrero
Auditorio BB

  • Kenny G- 3 de febrero
  • Patrick Watson- 7 de febrero
  • Kings of Convenience- 17 de febrero

Teatro Metropólitan

  • Bruses- 1 de febrero
  • Jesse Baez- 6 de febrero
  • Los Rumberos- 7 de febrero
  • Ara Malikian- 8 de febrero
  • The Hives- 11 de febrero
  • Rocío Banquells- 12 de febrero
  • Manoella Torres- 13 de febrero
  • Enrique Guzmán- 14 de febrero
  • Zaz- 18 de febrero
  • Meme del Real- 19 de febrero
  • Dani Martin- 27 de febrero
  • La Texana- 28 de febrero
The Hives

¿A cuál de todos estos conciertos asistirás?

