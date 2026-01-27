¡Shakira, My Chemical Romance y más!; estos son los conciertos de febrero 2026 en CDMX
Toma nota de los conciertos que se realizarán este mes en la Ciudad de México; ¿a cuáles irás?
Ya estamos por empezar el segundo mes del año y sin duda febrero además de realizase el Día de la Candelaria y comer unos ricos tamales, habrá importantes conciertos en la Ciudad de México.
Aquí te decimos las fechas y recintos, así como los artistas que darán paso a los conciertos de febrero del 2026 en la Ciudad de México.
Conciertos en CDMX de febrero 2026
Estadio GNP
- My Chemical Romance- 13 y 14 de febrero
- Shakira- 27 de febrero
Palacio de los Deportes
- El Malilla- 13 de febrero
- Eladio Carrión- 14 de febrero
- Doja Cat- 18 de febrero
- Big Time Rush- 21 de febrero
- Kali Uchis- 25 de febrero
Autódromo Hermanos Rodríguez
- EDC 2026- 20, 21 y 22 de febrero
Auditorio Nacional
- Manuel Carrasco- 3 de febrero
- Arcano- 4 de febrero
- Porter- 5 de febrero
- José María Napoleón y Mocedades- 9 de febrero
- Yuri- 11 de febrero
- Kalimba- 12 de febrero
- Jesse & Joy- 14 y 19 de febrero
- Edith Márquez- 15 de febrero
- Emmanuel- 20 de febrero
- Gloria Trevi- 21 de febrero
- Air Supply- 25 de febrero
- Elefante- 26 de febrero
- Un corazón- 28 de febrero
Lunario del Auditorio Nacional
- Jaime Valera- 6 y 15 de febrero
- Axel Muñiz- 7 de febrero
- Macken XII y Yunkaax- 8 de febrero
- Salvador Rivera- 21 de febrero
- María Conchita Alonso- 27 de febrero
- Danny Frank – 28 de febrero
Arena Ciudad de México
- Todos Somos Ángeles Rock Fest- 15 de febrero
La Maraka
- Natalie Imbruglia- 4, 11, 13 y 14 de febrero
- Bostich & Fussible- 5 de febrero
- Francisco Cespedes- 12 de febrero
- GALNERYUS- 15 de febrero
- Sixpence None the Richer- 19 de febrero
- Lorenzo Antonio- 20 de febrero
- Tatiana- 21 de febrero
- Raúl Ornelas- 27 de febrero
Circo Volador
- Death To All- 1 de febrero
- GACKT- 5 de febrero
- Psychonaut 4- 6 de febrero
- Enforcer- 22 de febrero
Velódromo Olímpico
- Kansas- 7 de febrero
- Alan Parsons Live Project- 11 de febrero
Carpa Velódromo
- Alesana- 20 de febrero
Pepsi Center
- The Cardigans- 6 de febrero
- La Garfield- 13 de febrero
- Midnight Generation- 14 de febrero
- Vilma Palma e Vampiros- 20 de febrero
- El Gran Silencio- 21 de febrero
Auditorio BB
- Kenny G- 3 de febrero
- Patrick Watson- 7 de febrero
- Kings of Convenience- 17 de febrero
Teatro Metropólitan
- Bruses- 1 de febrero
- Jesse Baez- 6 de febrero
- Los Rumberos- 7 de febrero
- Ara Malikian- 8 de febrero
- The Hives- 11 de febrero
- Rocío Banquells- 12 de febrero
- Manoella Torres- 13 de febrero
- Enrique Guzmán- 14 de febrero
- Zaz- 18 de febrero
- Meme del Real- 19 de febrero
- Dani Martin- 27 de febrero
- La Texana- 28 de febrero
¿A cuál de todos estos conciertos asistirás?
PJG