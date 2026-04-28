Efemérides mayo 2026: Día de las Madres, Día del Maestro y las fechas clave del mes

Llega el quinto mes del año, mayo, y también trae fechas que debemos tener marcadas en el calendario ya que son relevantes en México y el mundo.

Aquí te dejamos una lista de las efemérides más importantes de mayo 2026; ¿cuáles son las más destacadas para ti?

Especial

¿Qué se celebra en mayo 2026? Éstas son las efemérides más importantes del mes

Aquí te dejamos una lista con las fechas más importantes del mes.

Día del trabajo - 1 de mayo

Día Mundial de la enfermedad de Lyme - 1 de mayo

Día Mundial del amor- 1 de mayo

Día Internacional de la Tuba- 1 de mayo

Día Internacional contra el acoso escolar - 2 de mayo

Día Internacional del cervecero artesanal

Día Mundial del Atún - 2 de mayo

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Día Mundial de la libertad de prensa - 3 de mayo

Día Mundial de la risa- 3 de mayo

Día de la Santa Cruz - 3 de mayo

Día Internacional de los bomberos - 4 de mayo

Día de Star Wars - 4 de mayo

Día Mundial del asma - 5 de mayo

Día Mundial de la higiene de manos - 5 de mayo

Aniversario de la batalla de Puebla - 5 de mayo

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Día Mundial de la hipertensión pulmonar- 5 de mayo

Día Mundial de la lengua portuguesa- 5 de mayo

Día Internacional sin dietas - 6 de mayo

Día Mundial del acordeón - 6 de mayo

Día Mundial de la salud mental materna- 6 de mayo

Día Mundial de la Contraseña- 7 de mayo

Día Mundial de los huérfanos del sida- 7 de mayo

Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja - 8 de mayo

Día Mundial del cáncer de ovario - 8 de mayo

Día Mundial del burro - 8 de mayo

Cuartoscuro

Día Mundial de las aves migratorias- 9 de mayo

Día del cómic gratis - 9 de mayo

Día Mundial del comercio justo- 9 de mayo

Día Mundial de los calcetines perdidos - 9 de mayo

Día de la Madre - 10 de mayo

Día Internacional del Lupus - 10 de mayo

Día Internacional de la enfermería - 12 de mayo

Día Internacional de la sanidad vegetal- 12 de mayo

Día Mundial de la Fibromialgia y del Síndrome de la Fatiga Crónica - 12 de mayo

Día Internacional del hummus - 13 de mayo

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Día Mundial del entrenador de fútbol- 13 de mayo

Día Mundial de la gestión de instalaciones- 13 de mayo

Día de las ascensión- 14 de mayo

Día Internacional de las familias - 15 de mayo

Día del maestro - 15 de mayo

Día Internacional de la Esclerosis Tuberosa - 15 de mayo

Día Internacional del Síndrome de Ehlers-Danlos- 15 de mayo

Día Internacional del asistente virtual- 15 de mayo

Día de ir en bicicleta al trabajo- 15 de mayo

Foto: Canva

Día Mundial de la luz - 16 de mayo

Día Mundial del Heavy Metal - 16 de mayo

Día Internacional de los celíacos - 16 de mayo

Día Internacional de la convivencia en paz- 16 de mayo

Día Mundial de la Hipertensión Arterial - 17 de mayo

Día Mundial del reciclaje - 17 de mayo

Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia - 17 de mayo

Día Mundial del Internet - 17 de mayo

Día Mundial de la repostería- 17 de mayo

Día Mundial de las telecomunicaciones y la sociedad de la información- 17 de mayo

Día Internacional de los Museos - 18 de mayo

Día Internacional de la fascinación por las plantas- 18 de mayo

Día Mundial de la Astronomía - 18 de mayo

Día Mundial del juego limpio- 19 de mayo

Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal - 19 de mayo

Día del mercadólogo - 19 de mayo

Día Mundial de la donación de leche materna- 19 de mayo

Día Mundial de las abejas - 20 de mayo

Día del psicólogo en México - 20 de mayo

Día Mundial de la Metrología- 20 de mayo

Día Internacional de los ensayos clínicos- 20 de mayo

Día Internacional de la Enfermedad de Behçet- 20 de mayo

Día Internacional del Síndrome de Williams- 20 de mayo

Día Internacional del Té - 21 de mayo

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Día del Instituto Politécnico Nacional - 21 de mayo

Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo- 21 de mayo

Día Mundial de Protección de la Lactancia Materna- 21 de mayo

Día Internacional de la diversidad biológica - 22 de mayo

Día Mundial de Pac-Man - 22 de mayo

Día Mundial del gótico - 22 de mayo

Día Internacional del Síndrome 22q11- 22 de mayo

Día Mundial de la tortuga - 23 de mayo

Día del estudiante en México - 23 de mayo

Día Mundial contra el melanoma - 23 de mayo

Día Internacional para la Erradicación de la Fístula Obstétrica- 23 de mayo

Día Internacional del Fútbol Femenino- 23 de mayo

Día Mundial contra el Melanoma- 23 de mayo

Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme- 24 de mayo

Pentecostés- 24 de mayo

Día Mundial del futbol - 25 de mayo

Día del contador en México - 25 de mayo

contador

Día de África - 25 de mayo

Día Mundial de la tiroides - 25 de mayo

Día Internacional de las Manchas Cutáneas- 25 de mayo

Día del Orgullo Friki - 25 de mayo

Día Mundial de Drácula - 26 de mayo

Día Mundial de la nutria- 27 de mayo

Día Internacional de la hamburguesa - 28 de mayo

Día Mundial del hambre - 28 de mayo

Día Internacional del juego- 28 de mayo

Día Mundial del cáncer de sangre - 28 de mayo

Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres- 28 de mayo

Día Internacional del Síndrome de Treacher Collins- 28 de mayo

Día Mundial de la masturbación - 28 de mayo

Día Mundial del perro sin raza - 28 de mayo

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Día Mundial de la higiene menstrual- 28 de mayo

Día Mundial de la salud digestiva - 29 de mayo

Día Internacional del Everest - 29 de mayo

Día Mundial de la nutria - 29 de mayo

Día Internacional de la papa - 30 de mayo

Día Mundial de la Esclerosis Múltiple - 30 de mayo

Día Mundial sin tabaco - 31 de mayo

Día mundial del loro - 31 de mayo

Día Internacional del Tripulante de Cabina- 31 de mayo

Famosos que cumplen años o murieron en el mes

A continuación, te compartimos los famosos que soplarán una velita más en el pastel o aquellos que lamentablemente perdieron la vida este mes.

Cumpleaños:

Ana Claudia Talancón cumple años - 1 de mayo

Mon Laferte cumple años - 2 de mayo

Lilly Allen cumple años - 2 de mayo

Donatella Versace cumple años - 2 de mayo

Valentino Lanus cumple años - 3 de mayo

Adele cumple años - 5 de mayo

Henry Cavill cumple años - 5 de mayo

George Clooney cumple años - 6 de mayo

J Balvin cumple años - 7 de mayo

Ari Telch cumple años - 7 de mayo

Enrique Iglesias cumple años - 8 de mayo

Foto: @Enrique Iglesias

Billy Joel cumple años - 9 de mayo

Bono de U2 cumple años - 10 de mayo

Rami Malek cumple años - 12 de mayo

Yadhira Carillo cumple años - 12 de mayo

Robert Pattinson cumple años - 13 de mayo

Mark Zuckerberg cumple años - 14 de mayo

Camila Sodi cumple años - 14 de mayo

Anahí cumple años - 14 de mayo

Ana Martín cumple años - 14 de mayo

Megan Fox cumple años - 16 de mayo

Megan Fox

Dany Trejo cumple años - 16 de mayo

Janet Jackson cumple años - 16 de mayo

Arturo Peniche cumple años - 17 de mayo

Elena Poniatowska cumple años - 19 de mayo

Cher cumple años - 20 de mayo

Paty Navidad cumple años - 20 de mayo

Naomi Campbell cumple años - 22 de mayo

Bob Dylan cumple años - 24 de mayo

Ian McKellen cumple años - 25 de mayo

Lenny Kravitz cumple años - 26 de mayo

Kylie Minogue cumple años - 28 de mayo

Eleazar Gómez cumple años - 29 de mayo

Ari Borovoy cumple años - 29 de mayo

Noel Gallagher cumple años - 29 de mayo

Noel Gallagher

Victoria Ruffo cumple años - 31 de mayo

Alejandro Speitzer cumple años - 31 de mayo

Pilar Montenegro cumple años - 31 de mayo

Clint Eastwood cumple años - 31 de mayo

Aniversarios luctuosos

Muere María Elena Velasco, la india María - 1 de mayo

Muere William Shakespeare - 3 de mayo

Muere Bob Marley - 11 de mayo

Muere Salvador Dalí - 11 de mayo

Muere Frank Sinatra - 14 de mayo

Muere Verónica Toussaint- 17 de mayo

Muere Tina Turner - 24 de mayo

Tina Turner

PJG