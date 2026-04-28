Efemérides mayo 2026: Día de las Madres, Día del Maestro y las fechas clave del mes
Te decimos cuáles son las efemérides de mayo 2026 en México que debes tener presente en tu calendario.
Llega el quinto mes del año, mayo, y también trae fechas que debemos tener marcadas en el calendario ya que son relevantes en México y el mundo.
Aquí te dejamos una lista de las efemérides más importantes de mayo 2026; ¿cuáles son las más destacadas para ti?
¿Qué se celebra en mayo 2026? Éstas son las efemérides más importantes del mes
Aquí te dejamos una lista con las fechas más importantes del mes.
- Día del trabajo - 1 de mayo
- Día Mundial de la enfermedad de Lyme - 1 de mayo
- Día Mundial del amor- 1 de mayo
- Día Internacional de la Tuba- 1 de mayo
- Día Internacional contra el acoso escolar - 2 de mayo
- Día Internacional del cervecero artesanal
- Día Mundial del Atún - 2 de mayo
- Día Mundial de la libertad de prensa - 3 de mayo
- Día Mundial de la risa- 3 de mayo
- Día de la Santa Cruz - 3 de mayo
- Día Internacional de los bomberos - 4 de mayo
- Día de Star Wars - 4 de mayo
- Día Mundial del asma - 5 de mayo
- Día Mundial de la higiene de manos - 5 de mayo
- Aniversario de la batalla de Puebla - 5 de mayo
- Día Mundial de la hipertensión pulmonar- 5 de mayo
- Día Mundial de la lengua portuguesa- 5 de mayo
- Día Internacional sin dietas - 6 de mayo
- Día Mundial del acordeón - 6 de mayo
- Día Mundial de la salud mental materna- 6 de mayo
- Día Mundial de la Contraseña- 7 de mayo
- Día Mundial de los huérfanos del sida- 7 de mayo
- Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja - 8 de mayo
- Día Mundial del cáncer de ovario - 8 de mayo
- Día Mundial del burro - 8 de mayo
- Día Mundial de las aves migratorias- 9 de mayo
- Día del cómic gratis - 9 de mayo
- Día Mundial del comercio justo- 9 de mayo
- Día Mundial de los calcetines perdidos - 9 de mayo
- Día de la Madre - 10 de mayo
- Día Internacional del Lupus - 10 de mayo
- Día Internacional de la enfermería - 12 de mayo
- Día Internacional de la sanidad vegetal- 12 de mayo
- Día Mundial de la Fibromialgia y del Síndrome de la Fatiga Crónica - 12 de mayo
- Día Internacional del hummus - 13 de mayo
- Día Mundial del entrenador de fútbol- 13 de mayo
- Día Mundial de la gestión de instalaciones- 13 de mayo
- Día de las ascensión- 14 de mayo
- Día Internacional de las familias - 15 de mayo
- Día del maestro - 15 de mayo
- Día Internacional de la Esclerosis Tuberosa - 15 de mayo
- Día Internacional del Síndrome de Ehlers-Danlos- 15 de mayo
- Día Internacional del asistente virtual- 15 de mayo
- Día de ir en bicicleta al trabajo- 15 de mayo
- Día Mundial de la luz - 16 de mayo
- Día Mundial del Heavy Metal - 16 de mayo
- Día Internacional de los celíacos - 16 de mayo
- Día Internacional de la convivencia en paz- 16 de mayo
- Día Mundial de la Hipertensión Arterial - 17 de mayo
- Día Mundial del reciclaje - 17 de mayo
- Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia - 17 de mayo
- Día Mundial del Internet - 17 de mayo
- Día Mundial de la repostería- 17 de mayo
- Día Mundial de las telecomunicaciones y la sociedad de la información- 17 de mayo
- Día Internacional de los Museos - 18 de mayo
- Día Internacional de la fascinación por las plantas- 18 de mayo
- Día Mundial de la Astronomía - 18 de mayo
- Día Mundial del juego limpio- 19 de mayo
- Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal - 19 de mayo
- Día del mercadólogo - 19 de mayo
- Día Mundial de la donación de leche materna- 19 de mayo
- Día Mundial de las abejas - 20 de mayo
- Día del psicólogo en México - 20 de mayo
- Día Mundial de la Metrología- 20 de mayo
- Día Internacional de los ensayos clínicos- 20 de mayo
- Día Internacional de la Enfermedad de Behçet- 20 de mayo
- Día Internacional del Síndrome de Williams- 20 de mayo
- Día Internacional del Té - 21 de mayo
- Día del Instituto Politécnico Nacional - 21 de mayo
- Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo- 21 de mayo
- Día Mundial de Protección de la Lactancia Materna- 21 de mayo
- Día Internacional de la diversidad biológica - 22 de mayo
- Día Mundial de Pac-Man - 22 de mayo
- Día Mundial del gótico - 22 de mayo
- Día Internacional del Síndrome 22q11- 22 de mayo
- Día Mundial de la tortuga - 23 de mayo
- Día del estudiante en México - 23 de mayo
- Día Mundial contra el melanoma - 23 de mayo
- Día Internacional para la Erradicación de la Fístula Obstétrica- 23 de mayo
- Día Internacional del Fútbol Femenino- 23 de mayo
- Día Mundial contra el Melanoma- 23 de mayo
- Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme- 24 de mayo
- Pentecostés- 24 de mayo
- Día Mundial del futbol - 25 de mayo
- Día del contador en México - 25 de mayo
- Día de África - 25 de mayo
- Día Mundial de la tiroides - 25 de mayo
- Día Internacional de las Manchas Cutáneas- 25 de mayo
- Día del Orgullo Friki - 25 de mayo
- Día Mundial de Drácula - 26 de mayo
- Día Mundial de la nutria- 27 de mayo
- Día Internacional de la hamburguesa - 28 de mayo
- Día Mundial del hambre - 28 de mayo
- Día Internacional del juego- 28 de mayo
- Día Mundial del cáncer de sangre - 28 de mayo
- Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres- 28 de mayo
- Día Internacional del Síndrome de Treacher Collins- 28 de mayo
- Día Mundial de la masturbación - 28 de mayo
- Día Mundial del perro sin raza - 28 de mayo
- Día Mundial de la higiene menstrual- 28 de mayo
- Día Mundial de la salud digestiva - 29 de mayo
- Día Internacional del Everest - 29 de mayo
- Día Mundial de la nutria - 29 de mayo
- Día Internacional de la papa - 30 de mayo
- Día Mundial de la Esclerosis Múltiple - 30 de mayo
- Día Mundial sin tabaco - 31 de mayo
- Día mundial del loro - 31 de mayo
- Día Internacional del Tripulante de Cabina- 31 de mayo
Famosos que cumplen años o murieron en el mes
A continuación, te compartimos los famosos que soplarán una velita más en el pastel o aquellos que lamentablemente perdieron la vida este mes.
Cumpleaños:
- Ana Claudia Talancón cumple años - 1 de mayo
- Mon Laferte cumple años - 2 de mayo
- Lilly Allen cumple años - 2 de mayo
- Donatella Versace cumple años - 2 de mayo
- Valentino Lanus cumple años - 3 de mayo
- Adele cumple años - 5 de mayo
- Henry Cavill cumple años - 5 de mayo
- George Clooney cumple años - 6 de mayo
- J Balvin cumple años - 7 de mayo
- Ari Telch cumple años - 7 de mayo
- Enrique Iglesias cumple años - 8 de mayo
- Billy Joel cumple años - 9 de mayo
- Bono de U2 cumple años - 10 de mayo
- Rami Malek cumple años - 12 de mayo
- Yadhira Carillo cumple años - 12 de mayo
- Robert Pattinson cumple años - 13 de mayo
- Mark Zuckerberg cumple años - 14 de mayo
- Camila Sodi cumple años - 14 de mayo
- Anahí cumple años - 14 de mayo
- Ana Martín cumple años - 14 de mayo
- Megan Fox cumple años - 16 de mayo
- Dany Trejo cumple años - 16 de mayo
- Janet Jackson cumple años - 16 de mayo
- Arturo Peniche cumple años - 17 de mayo
- Elena Poniatowska cumple años - 19 de mayo
- Cher cumple años - 20 de mayo
- Paty Navidad cumple años - 20 de mayo
- Naomi Campbell cumple años - 22 de mayo
- Bob Dylan cumple años - 24 de mayo
- Ian McKellen cumple años - 25 de mayo
- Lenny Kravitz cumple años - 26 de mayo
- Kylie Minogue cumple años - 28 de mayo
- Eleazar Gómez cumple años - 29 de mayo
- Ari Borovoy cumple años - 29 de mayo
- Noel Gallagher cumple años - 29 de mayo
- Victoria Ruffo cumple años - 31 de mayo
- Alejandro Speitzer cumple años - 31 de mayo
- Pilar Montenegro cumple años - 31 de mayo
- Clint Eastwood cumple años - 31 de mayo
Aniversarios luctuosos
- Muere María Elena Velasco, la india María - 1 de mayo
- Muere William Shakespeare - 3 de mayo
- Muere Bob Marley - 11 de mayo
- Muere Salvador Dalí - 11 de mayo
- Muere Frank Sinatra - 14 de mayo
- Muere Verónica Toussaint- 17 de mayo
- Muere Tina Turner - 24 de mayo
PJG