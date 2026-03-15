Conan O'Brien bromea sobre la polémica de Timothée Chalamet sobre el ballet y la ópera

Conan O'Brien mencionó a Timothée Chalamet durante su monólogo de apertura en la 98.ª entrega de los Premios Oscar. El comediante hizo referencia a las recientes declaraciones del actor sobre el ballet y la ópera.

Me han dicho que hay preocupación por los ataques de las comunidades de ópera y ballet. Simplemente están molestos porque dejaste fuera el jazz", expresó el conductor desde el escenario.

Durante la transmisión televisiva, las cámaras enfocaron a Chalamet sentado en el patio de butacas del Teatro Dolby. El actor fue captado sonriendo y riendo ante el comentario de O'Brien. A su lado se encontraba Kylie Jenner, quien también reaccionó con risas.

El origen de esta mención se remonta a una entrevista grabada semanas atrás entre Chalamet y Matthew McConaughey. En dicha conversación, el protagonista de la película "Marty Supreme" indicó que no deseaba involucrarse laboralmente en disciplinas como el ballet o la ópera.

Chalamet argumentó en ese panel que en esas áreas de las artes escénicas se busca mantener vivo un formato que ya no le importa a las personas. Las declaraciones generaron respuestas por parte de diversos profesionales de la danza clásica y el canto lírico.

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Misty Copeland, figura del ballet que cuenta con un número musical programado para esta noche en los Oscar, emitió una respuesta pública al respecto. La bailarina señaló que los actores de cine no tendrían sus oportunidades laborales actuales sin las bases históricas de la ópera y el ballet.

Otras de las celebridades que respondieron a la polémica de Timothée Chalamet fueron los cantantes Doja Cat y Charlie Puth, quienes defendieron al ballet y a la ópera como una de las artes más relevantes de los últimos siglos.

Por otro lado, Alondra de la Parra también le respondió al protagonista de Marty Supremo diciéndole que la ópera y el ballet siguen y seguirán vivos. A la polémica también se unió el Palacio de Bellas Artes.

bgpa