¿Mhoni Vidente peleará con Jessica Esotérica en Ring Royale 2027?; esto dijo 

Mhoni Vidente y Jessica Esotérica se han convertido en nombres clave sobre la próxima edición de Ring Royale 2027, un evento que busca combinar boxeo y entretenimiento con figuras conocidas en México. La posibilidad de ver a la astróloga cubana en el ring ha despertado interés entre seguidores y curiosos, especialmente por el giro social que podría tomar su participación.

El proyecto impulsado por Poncho de Nigris pretende que la segunda edición del evento, programada para 2027, tenga mayor impacto que la anterior. La intención es reunir personalidades mediáticas que generen expectativa, pero también ofrecer un espectáculo que mantenga al público atento desde su anuncio hasta su realización.

Mhoni Vidente

La primera edición de Ring Royale se llevó a cabo el 15 de marzo y logró captar la atención gracias a su formato poco común.

Este tipo de eventos, donde celebridades se enfrentan en el ring, ha demostrado tener un alto potencial mediático. Por ello, los organizadores ahora buscan elevar el nivel con una cartelera más llamativa que conecte con diferentes tipos de audiencia.

La idea de Poncho de Nigris para la pelea estelar

El creador del evento, Poncho de Nigris, ha comenzado a revelar algunas de sus intenciones para la siguiente edición. En una entrevista, mencionó su interés en enfrentar a Mhoni Vidente con Jessica Esotérica, una propuesta que rápidamente generó comentarios.

“A mí sí me gustaría ver a Mhoni Vidente con Jessica Esotérica”.

Jessica Esotérica

La respuesta de Mhoni Vidente ante la invitación

Aunque la propuesta ya está sobre la mesa, Mhoni Vidente no ha tomado una decisión definitiva. Durante una transmisión en redes sociales, señaló que analizaría la oferta antes de aceptar, considerando aspectos importantes como el contrato y la elección del rival.

En ese mismo espacio, también dejó claro que no todo depende del espectáculo, ya que su participación tendría condiciones específicas. Entre ellas, destacó la importancia de que el enfrentamiento sea justo y acorde a sus posibilidades.

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Uno de los puntos más relevantes es que la astróloga descartó enfrentarse a Jessica Esotérica. La razón principal tiene que ver con diferencias físicas y de edad, lo que, según explicó, no permitiría un combate equilibrado.

A pesar de rechazar esta posibilidad, Mhoni mostró respeto hacia su colega y le deseó lo mejor. Con esto, dejó abierta la puerta a participar en el evento, pero bajo otras condiciones y con un oponente distinto.

Otros combates que comienzan a tomar forma

Mientras se define la posible aparición de Mhoni Vidente, Poncho de Nigris ya trabaja en otras peleas. Una de las más adelantadas sería el enfrentamiento entre Konan y Jorge Arce, conocido como “El Travieso”, quien cuenta con experiencia como ex campeón mundial de boxeo.

Asimismo, han surgido otras propuestas impulsadas por el público, como un posible combate entre Niurka y Liz Vega. Sin embargo, el organizador ha mencionado que también considera alternativas distintas, como un enfrentamiento entre “La Mujer Escándalo” y Sol León.

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Sobre la planeación, De Nigris explicó que todo se está analizando con tiempo para asegurar el éxito del evento.

“Vamos a estar analizando bien las peleas, falta mucho… Konan va contra el Travieso, yo creo que esa ya está…”, comentó.

PJG