"Tiene 400 años; el ballet 500": Doja Cat defiende la ópera tras comentario de Timothée Chalamet

Las artes escénicas clásicas se convirtieron en tema de debate en redes sociales luego de que el actor Timothée Chalamet hiciera un comentario sobre la ópera y el ballet que rápidamente generó críticas. Entre quienes respondieron se encuentra la cantante Doja Cat, quien defendió la vigencia y el valor cultural de estas disciplinas.

La polémica comenzó después de que Chalamet afirmara en un foro público que no se imaginaba trabajando en producciones de ballet o de ópera, y sugiriera que se trata de ámbitos por los que “nadie parece preocuparse”. Sus palabras circularon rápidamente en redes sociales y provocaron reacciones entre artistas y seguidores de las artes escénicas.

Doja Cat se lanza contra Timothée Chalamet

Poco después, Doja Cat publicó un mensaje en sus redes sociales en el que respondió directamente a esa idea y defendió la importancia histórica y artística de estos espectáculos.

Doja Cat sorprendió con su tributo al gato de Lagerfeld

“Por cierto, la ópera tiene 400 años. El ballet tiene 500 años”, escribió la cantante en un video publicado en línea. A partir de ahí, cuestionó la idea de que estas disciplinas hayan perdido relevancia.

La artista sostuvo que basta con entrar a un teatro de ópera para comprobar que el público sigue presente.

“Estoy segura de que puedes entrar ahora mismo a un teatro de ópera y los asientos estarán llenos, y nadie estará hablando durante la función porque todos tienen ese nivel de respeto”, señaló.

En su mensaje, Doja Cat también habló sobre la tradición y la etiqueta que rodean a este tipo de espectáculos, donde el silencio del público forma parte del ritual cultural. Según explicó, esa dinámica refleja el respeto por el trabajo de los intérpretes y por la historia de estas formas de arte.

La cantante fue más allá al destacar el nivel de disciplina que exige el ballet, una de las artes escénicas más demandantes físicamente. Recordó que los bailarines entrenan desde muy temprano cada día y dedican años a perfeccionar su técnica.

“Los bailarines llegan a las seis o a las ocho de la mañana. Se rompen, sangran, entrenan todos los días porque respetan lo que hacen”, afirmó. Para la artista, el compromiso de quienes participan en estas disciplinas demuestra que el interés por ellas no ha desaparecido.

Doja Cat también comparó la situación con los desafíos que enfrentan otras industrias creativas, incluida la música. Según dijo, el hecho de que un sector artístico atraviese momentos difíciles no significa que haya dejado de importar para el público o para quienes lo practican.

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO. 18 DE FEBRERO DE 2026..DOJA CAT EN SU PRESENTACIÓN EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES.. FOTO: KARINA TEJADA. Karina Tejada

“Que una industria tenga momentos complicados no significa que la gente no se preocupe por ella”, señaló. “Los bailarines se preocupan, los cantantes se preocupan, y el público también”.

Las declaraciones de la cantante se sumaron a una conversación más amplia en redes sociales sobre la percepción de las artes escénicas tradicionales en la cultura contemporánea. Mientras algunos usuarios coincidieron con la defensa de la ópera y el ballet, otros interpretaron el comentario de Chalamet como una reflexión sobre la forma en que ciertos géneros compiten hoy por la atención del público.

Aun así, la intervención de Doja Cat convirtió el tema en tendencia durante varias horas y abrió un nuevo capítulo en el debate sobre el lugar que ocupan las artes clásicas dentro de la cultura popular actual.