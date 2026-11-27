La celebración del Coca-Cola Flow Fest 2026, programada para este sábado 28 y domingo 29 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, enfrentará condiciones meteorológicas invernales. De acuerdo con el reporte oficial de la Conagua, los asistentes lidiarán con lluvias moderadas, rachas de viento y un marcado descenso de temperatura durante la noche y la madrugada.

El organismo detalló que la primera tormenta invernal de la temporada perderá fuerza gradualmente hasta convertirse en una vaguada en altura. Este sistema atmosférico avanzará lentamente sobre el centro, oriente y sur de la República Mexicana antes de abandonar el territorio nacional rumbo al golfo de México al finalizar el domingo.

El cartel de sábado y domingo para el Flow Fest 2026. Foto de FB: Coca-Cola Flow Fest

Según el pronóstico extendido de 72 a 96 horas emitido por la Conagua, la capital del país registrará intervalos de chubascos con acumulaciones estimadas de 5 a 25 milímetros. Aunque la intensidad disminuirá respecto a las precipitaciones fuertes del sábado, las lluvias aparecerán de forma intermitente durante la tarde y la noche del domingo.

Estas condiciones coincidirán directamente con los horarios de mayor afluencia frente a los distintos escenarios del Flow Fest 2026 en la alcaldía Iztacalco. Además del cielo nublado y la sensación térmica fresca, el informe advierte sobre vientos de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas que alcanzarán entre 30 y 50 kilómetros por hora.

Bajas temperaturas y heladas marcarán el cierre del festival

Conforme avance la jornada dominical, el termómetro descenderá de manera considerable en toda la región de la Mesa Central, consolidando un ambiente frío para el cierre de actividades musicales. El impacto afectará tanto a quienes permanezcan dentro del recinto capitalino como al público que regrese hacia distintos municipios del Estado de México.

Para las zonas serranas de la Ciudad de México, los meteorólogos pronostican temperaturas mínimas de 0 a 5 grados centígrados acompañadas de posibles heladas durante la madrugada del lunes. Este enfriamiento provocará un ambiente muy frío al término de los últimos conciertos, cuando miles de fanáticos desalojen las instalaciones deportivas.

El Flow Fest 2026 tendrá bajas temperaturas. Foto de FB: Coca-Cola Flow Fest

Ante este panorama climático, la planeación previa resulta indispensable para disfrutar el cartel del Flow Fest 2026 sin contratiempos físicos ni interrupciones. Las variaciones térmicas entre el mediodía y la madrugada exigirán prendas versátiles que protejan del agua y conserven el calor corporal en espacios abiertos.

Recomendaciones y objetos permitidos en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Para evitar contratiempos en los filtros de seguridad del inmueble, los organizadores exhortan a revisar el reglamento oficial de objetos permitidos antes de salir de casa. Los paraguas están estrictamente prohibidos dentro del Flow Fest 2026, por lo que los impermeables plegables, ponchos o capas plásticas representan la mejor alternativa contra la lluvia.

Especialistas y asistentes experimentados sugieren aplicar la técnica de vestir en capas para adaptarse fácilmente a los cambios bruscos de ambiente durante el evento. Combinar playeras ligeras con chamarras, suéteres o sudaderas permitirá regular la temperatura corporal tanto en medio del baile como durante los traslados nocturnos.

El uso de calzado cómodo e impermeable también evitará molestias al caminar sobre superficies húmedas entre los distintos escenarios del Autódromo Hermanos Rodríguez. Con el equipo adecuado y atención constante a los avisos meteorológicos de la Conagua, el público asegurará una experiencia completa en la recta final del Flow Fest 2026.