En la reunión de Shenzhen, China, en el marco de la APEC 2026, ocurrió un evento inesperado el 19 de noviembre: una cumbre entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin, los tres líderes de sendas potencias nucleares y dos actores comerciales (EU y China) que dominan las relaciones económicas y comerciales a nivel global (Rusia no tiene potencia comercial, salvo su aportación como exportador de petróleo y derivados, y gas). De esta reunión se desprendió una declaración conjunta sobre principios y acciones que los tres países planean compartir y aplicar entre sí y a nivel mundial. En su reunión se mencionaron asuntos globales de gran importancia como los distintos conflictos armados (en el caso de Ucrania, Trump guardó un perfil muy bajo frente a Putin) delineando las estrategias de cooperación económica y las futuras acciones que les gustaría tomar sobre dichos asuntos.

En el comunicado los tres hablaron desde su posición de poder de veto dentro del Consejo de Seguridad, plantearon una reforma a la ONU para que responda con mayor eficacia a los desafíos globales y cumpla su función principal de preservar la paz y la seguridad internacionales. Otro de sus puntos fue anunciar la intención de aumentar la producción y el suministro de petróleo y sus derivados, donde de hecho vinculan a dichos energéticos con la seguridad internacional. De igual manera mencionaron a la Corte Penal Internacional y otros organismos similares, y alegaron que éstos –según su muy convenenciero criterio– no deben de abusar de su jurisdicción. Por último, aseguraron que una guerra nuclear no tendría ganador y que nunca se recurrirá a ella, por lo que el diálogo debía prevalecer; de esa manera se comprometen a dialogar sobre la reducción de los riesgos nucleares y la no proliferación.

En principio, esta reunión trilateral –a pesar de haber sido protagonizada por dos liderazgos antidemocráticos y uno, Trump, que se mofa de la democracia a cada oportunidad y se asemeja más a Moscú y Beijing que a los liderazgos democráticos occidentales–, puede ayudar a disminuir las tensiones entre las tres potencias nucleares; o, como decía Churchill, “reunirse mandíbula con mandíbula es mejor que la guerra”. Ésta fue una reunión, independientemente de que los tratados nucleares entre EU y Rusia han expirado, que presenta la oportunidad de limitar la que se conoce como proliferación nuclear horizontal. Sin embargo, ni China ni Rusia han hecho nada para evitar dicha proliferación en Corea del Norte, a la que, en todo caso, Moscú ha ayudado a consolidar su arsenal nuclear a cambio del acuerdo para el envío de tropas norcoreanas al frente ucraniano.

Esta cumbre de las tres potencias nucleares se realiza en un momento en que Moscú ha bombardeado a Ucrania con una saña no vista desde hace décadas y en que Washington ha quedado paralizado en su guerra contra Irán, que le costó, en buena medida, la humillante derrota electoral a Trump en las elecciones intermedias en las que perdió la mayoría en las dos cámaras. Además, tenemos también la crisis en Gaza y la persistencia de Netanyahu a seguir siendo gobierno, el cual propone alternar con el líder de la oposición, Gadi Eisenkot. Tres crisis estructurales de gran calado. El llamado de atención a la Corte Penal Internacional, resulta ocioso y se hace en el contexto de la orden de detención que la Corte lanzó en contra de Vladimir Putin (y de Netanyahu), a quien se legitimó con su inclusión en la cumbre, después de años de ser el actor más apestado en el sistema internacional, desde que se apoderó de Crimea y atacó a Ucrania. La propuesta de reforma de la ONU es también ociosa, toda vez que excluye a las potencias europeas y de otras regiones, particularmente Francia y Gran Bretaña, miembros del Consejo de Seguridad. La propuesta de un nuevo orden internacional que se hace en dicha cumbre carece de legitimidad en tanto los proponentes son causantes de represión, guerras e intervencionismo y no cuentan con los consensos necesarios para erigirse en actores decisivos en la evolución del orden mundial. Lo que sí ha sido claramente saludable es la discusión en torno a la proliferación nuclear, todo lo cual ha sido lo único rescatable de esta inédita reunión. Por lo pronto, hay que esperar que sus buenas intenciones y acciones contra la proliferación nuclear se traduzcan en acuerdos concretos y, además, reduzcan la tensión provocada por Moscú y Washington en Europa y Medio Oriente. Sólo el fin del conflicto buscado con Ucrania por Rusia y el enfrentamiento enfermizo de Trump contra Irán les darán autoridad moral para seguir hablando de seguridad y orden internacional.