El Flow Fest cada año gana más importancia dentro de los festivales que se realizan en la Ciudad de México, ya que se ha catalogado como el primero en estar enfocado en el género urbano. Desde que comenzó a realizarse ha tenido gran éxito y este año regresa con una nueva edición.

Si acudirás a los dos días del Flow Fest o solo a uno, toma nota que aquí te contamos todo lo que debes saber para que no te pierdas a tus artistas favoritos en este festival que se ha convertido en uno de los más importantes de la CDMX.

¿Cuándo y dónde será el Flow Fest 2026?

Este festival se llevará acabo los próximos 28 y 29 de noviembre, por lo que podrás pasar tu fin de semana lleno de música y mucho flow.

El Flow Fest, al igual que otros eventos de este tipo, se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez y comenzará a las 2:00 PM los dos días.

Coca-Cola Flow Fest 2026 ya es oficial Instagram: cocacola_flow

¿Cómo llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez?

Si planeas ir al Flow Fest hay dos maneras de llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez. Una es por transporte público, la más fácil y directa es por el metro. Para llegar al recinto deberás tomar la línea 9 y bajarte en la estación Ciudad Deportiva.

Después entrarás por la puerta seis del Foro Sol y cuando pases por un pasillo largo, en el que por lo regular venden mercancía del festival, deberás caminar hacia la izquierda, es decir, en dirección contraria al Foro Sol, toma en cuenta que deberás caminar cerca de 10 minutos hasta llegar al primer filtro en donde escanearán tu boleto.

Festival Flow Fest IG: cocacola_flow

Si llegarás en coche y te preocupa dónde dejarlo afuera, dentro de las instalaciones del Foro Sol hay varios estacionamientos. En la puerta 15 será el estacionamiento para general, mientras que la puerta 7 es para aquellos que tienen boleto Citibanamex Plus.

Por otra parte, se habilitará el estacionamiento del Palacio de los Deportes.

Objetos permitidos y no permitidos en el Flow Fest 2026

Dentro de los objetos permitidos se encuentran:

Gel antibacterial en recipientes no mayores a 100 ml

Bolsas de mano (máximo 30 cm x 30 cm)

Cangureras

Lentes del sol y sombreros

Tapones de oído

Tampones/ toallas sanitarias en empaque

Medicinas (debes llevar la receta)

Cámara nos profesionales o de grabación que midan menos de 12 cm

Festival Flow Fest IG: cocacola_flow

En los objetos no permitidos se encuentran:

Sustancias ilegales

Drogas

Mascotas

Rayos láser

Gotas para los ojos

Medicamentos de venta libre

Vasos de vidrio, latas, vasos o hieleras

Joyería con picos

Pelotas

Sombrillas grandes, sillas o cobijas

Bolsas grandes, mochilas o bolsas de mano mayores a 30 cm x 30 cm

Peluches

Cámara fotográfica profesionales

Aerosoles

Perfumes

Lineup del Flow Fest 2026 por día

Checa los artistas que se presentarán por día en el Flow Fest 2026, ¿a cuáles irás a ver?

Sábado 28 de noviembre

Anuel AA

Tito Double P

Chencho Corleone

Manuel Turizo

Ñengo Flow

Zion

El Bogueto

Tokischa

Kevin Roldan

Ken-Y

Clarent

Noriel

Uzielito Mix

C.R.O

Eme Malafe

Legallyrxx

Six Sex

Sinaka

Tobal MJ

Loyaltty

Seven Kayne

Ivy Wavy

DJ Blass y DJ Aza – Sandunguero MX

Alanis Yuki

Lauty Gram

Denna La Porri

Flvckka

Chzter

Ikoniko

Pepo Mix

Lucas Gael

Maracuyá

Daizak

Yurgenis

DJ Ishi

Invitado especial

Grupo Frontera

Domingo 29 de noviembre

Ozuna

Kali Uchis

Yandel Sinfónico

Trueno

Tito El Bambino

Farruko

Dei V

Alleh

J Alvarez

FloyyMenor

Yan Block

Kybba

YSY-A

Omar Camacho

Martinwhite

Kidd Voodoo

Lencho

Natt Calma

A.Chal

Doony Graff

Jezzy

Pablito Mix

Low Clika

Novato El Flow

Cael Roldan

Robot95

Tuli

Jey F & El Gudi & Oviña

Rivva

Plastikboy

Mila

Jozzee

Dam Dam

DJ Freshly

Jose Alatorre

Mikeanyway & Tzunami presentan El Pluhh

Bvbba Dvbs

Invitados especiales

Justin Quiles x Lenny Tavarez presentan Superarte

Horarios del Flow Fest 2026

Hace poco el festival dio a conocer los horarios en los que se presentarán los artistas y los escenarios en los que darán sus shows.

Aquí te lo dejamos los horarios para que los cheques con atención y no te pierdas los conciertos de tus artistas favoritos.