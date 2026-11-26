Flow Fest 2026: horarios, cómo llegar y todo lo que debes saber del festival
¿Vas al Flow Fest 2026? Consulta los horarios, cartel por día, mapa, objetos permitidos y cómo llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez.
El Flow Fest cada año gana más importancia dentro de los festivales que se realizan en la Ciudad de México, ya que se ha catalogado como el primero en estar enfocado en el género urbano. Desde que comenzó a realizarse ha tenido gran éxito y este año regresa con una nueva edición.
Si acudirás a los dos días del Flow Fest o solo a uno, toma nota que aquí te contamos todo lo que debes saber para que no te pierdas a tus artistas favoritos en este festival que se ha convertido en uno de los más importantes de la CDMX.
¿Cuándo y dónde será el Flow Fest 2026?
Este festival se llevará acabo los próximos 28 y 29 de noviembre, por lo que podrás pasar tu fin de semana lleno de música y mucho flow.
El Flow Fest, al igual que otros eventos de este tipo, se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez y comenzará a las 2:00 PM los dos días.
¿Cómo llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez?
Si planeas ir al Flow Fest hay dos maneras de llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez. Una es por transporte público, la más fácil y directa es por el metro. Para llegar al recinto deberás tomar la línea 9 y bajarte en la estación Ciudad Deportiva.
Después entrarás por la puerta seis del Foro Sol y cuando pases por un pasillo largo, en el que por lo regular venden mercancía del festival, deberás caminar hacia la izquierda, es decir, en dirección contraria al Foro Sol, toma en cuenta que deberás caminar cerca de 10 minutos hasta llegar al primer filtro en donde escanearán tu boleto.
Si llegarás en coche y te preocupa dónde dejarlo afuera, dentro de las instalaciones del Foro Sol hay varios estacionamientos. En la puerta 15 será el estacionamiento para general, mientras que la puerta 7 es para aquellos que tienen boleto Citibanamex Plus.
Por otra parte, se habilitará el estacionamiento del Palacio de los Deportes.
Objetos permitidos y no permitidos en el Flow Fest 2026
Dentro de los objetos permitidos se encuentran:
Gel antibacterial en recipientes no mayores a 100 ml
Bolsas de mano (máximo 30 cm x 30 cm)
Cangureras
Lentes del sol y sombreros
Tapones de oído
Tampones/ toallas sanitarias en empaque
Medicinas (debes llevar la receta)
Cámara nos profesionales o de grabación que midan menos de 12 cm
En los objetos no permitidos se encuentran:
Sustancias ilegales
Drogas
Mascotas
Rayos láser
Gotas para los ojos
Medicamentos de venta libre
Vasos de vidrio, latas, vasos o hieleras
Joyería con picos
Pelotas
Sombrillas grandes, sillas o cobijas
Bolsas grandes, mochilas o bolsas de mano mayores a 30 cm x 30 cm
Peluches
Cámara fotográfica profesionales
Aerosoles
Perfumes
Lineup del Flow Fest 2026 por día
Checa los artistas que se presentarán por día en el Flow Fest 2026, ¿a cuáles irás a ver?
Sábado 28 de noviembre
Anuel AA
Tito Double P
Chencho Corleone
Manuel Turizo
Ñengo Flow
Zion
El Bogueto
Tokischa
Kevin Roldan
Ken-Y
Clarent
Noriel
Uzielito Mix
C.R.O
Eme Malafe
Legallyrxx
Six Sex
Sinaka
Tobal MJ
Loyaltty
Seven Kayne
Ivy Wavy
DJ Blass y DJ Aza – Sandunguero MX
Alanis Yuki
Lauty Gram
Denna La Porri
Flvckka
Chzter
Ikoniko
Pepo Mix
Lucas Gael
Maracuyá
Daizak
Yurgenis
DJ Ishi
Invitado especial
Grupo Frontera
Domingo 29 de noviembre
Ozuna
Kali Uchis
Yandel Sinfónico
Trueno
Tito El Bambino
Farruko
Dei V
Alleh
J Alvarez
FloyyMenor
Yan Block
Kybba
YSY-A
Omar Camacho
Martinwhite
Kidd Voodoo
Lencho
Natt Calma
A.Chal
Doony Graff
Jezzy
Pablito Mix
Low Clika
Novato El Flow
Cael Roldan
Robot95
Tuli
Jey F & El Gudi & Oviña
Rivva
Plastikboy
Mila
Jozzee
Dam Dam
DJ Freshly
Jose Alatorre
Mikeanyway & Tzunami presentan El Pluhh
Bvbba Dvbs
Invitados especiales
Justin Quiles x Lenny Tavarez presentan Superarte
Horarios del Flow Fest 2026
Hace poco el festival dio a conocer los horarios en los que se presentarán los artistas y los escenarios en los que darán sus shows.
Aquí te lo dejamos los horarios para que los cheques con atención y no te pierdas los conciertos de tus artistas favoritos.