Compositor de El Rey León exige millones de dólares por burlas a “El ciclo de la vida”

Lo que empezó como un comentario en tono de comedia terminó por escalar a tribunales. La discusión gira en torno a El Rey León, pero no por su historia ni por sus personajes, sino por el significado de su canción de apertura, una pieza que durante décadas ha sido parte esencial de la película.

El caso ya está en manos de la justicia en Estados Unidos y enfrenta a un compositor con un comediante, en medio de una conversación que se salió del escenario para instalarse en redes sociales.

De un chiste a una controversia internacional

El origen del conflicto está en una rutina del comediante Learnmore Jonasi, quien en un podcast y en sus presentaciones hizo referencia a la canción inicial de El Rey León.

Su interpretación reducía el mensaje del tema a una descripción literal, planteada como un contraste humorístico frente a la solemnidad con la que suele percibirse.

La idea no se quedó en un solo espacio. El comediante replicó el comentario en distintos escenarios, sumando además observaciones sobre otros elementos de la película, como las voces y acentos de los personajes.

El fragmento comenzó a circular en plataformas digitales, donde rápidamente acumuló visualizaciones y reacciones. Algunos usuarios se sumaron a la broma, mientras otros cuestionaron la forma en que se reinterpretaba una pieza considerada emblemática.

La respuesta del creador de la canción

La reacción más contundente vino del compositor Lebohang Morake, responsable de la obra musical que abre la película. En su postura, la versión difundida por el comediante no solo es inexacta, sino que altera el sentido de una composición con raíces culturales específicas.

Por ello, decidió presentar una demanda en un tribunal federal en Los Ángeles. En el documento, solicita una compensación de al menos 20 millones de dólares, además de otros 7 millones que atribuye a los beneficios generados por la viralización del contenido.

El argumento central apunta a que la broma construye una narrativa equivocada sobre su trabajo, reduciendo una pieza compleja a una interpretación superficial. También sostiene que esto ha derivado en una percepción distorsionada entre el público.

Compositor de El Rey León exige millones de dólares por burlas a “El ciclo de la vida” Captura de Pantalla

El significado de la canción de El Rey León que está en disputa

En el centro del caso está la frase “Nants’ Ingonyama”, que forma parte de la introducción musical de El Rey León.

Para muchos espectadores, el tema funciona como un momento visual y sonoro que presenta al personaje principal. Sin embargo, su trasfondo va más allá de esa escena.

De acuerdo con Lebohang Morake, la canción se basa en una forma de expresión tradicional vinculada a la alabanza dentro de la cultura sudafricana. Aunque algunas palabras pueden traducirse de manera literal, el sentido completo responde a un contexto simbólico.

En ese marco, la letra no describe una acción cotidiana, sino que representa un reconocimiento a la figura del rey, con un lenguaje que combina elementos poéticos y culturales.

Esa diferencia entre interpretación literal y significado contextual es la que sostiene el conflicto legal.

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El papel de las redes sociales en el caso

La difusión del contenido fue clave para que el tema trascendiera el ámbito de la comedia. Videos con la rutina de Learnmore Jonasi se compartieron de forma masiva, acompañados por comentarios que evidencian el impacto en la audiencia.

Algunos usuarios señalaron que la broma modificó su percepción sobre la película, mientras que otros defendieron el enfoque humorístico como parte de la libertad creativa.

En la demanda, el compositor incluye estas reacciones como evidencia del alcance que tuvo la interpretación. Entre ellas, destacan mensajes en los que se afirma que la nueva lectura de la canción cambió la forma en que se recuerda la escena inicial.

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El Rey León ha trascendido generaciones

Desde su estreno en 1994, El Rey León, de Disney, se ha mantenido como una de las producciones más influyentes dentro del cine animado. Su música ha sido un componente clave en esa permanencia, con temas que han cruzado generaciones y formatos.

La secuencia inicial, acompañada por “El ciclo de la vida”, es uno de los momentos más reconocibles de la película. No solo introduce la historia, también establece el tono emocional de la narrativa.

A lo largo del tiempo, la cinta ha sido adaptada en teatro, reestrenada en distintos formatos y reinterpretada para nuevas audiencias. En todos esos casos, la música ha conservado su relevancia.