El Rey León celebra su primer año en cartelera con el rugido de un nuevo Simba

La noche del 19 de marzo no fue una función cualquiera para El Rey León. Desde antes de que se levantara el telón en el Teatro Telcel, el ambiente ya se sentía distinto. Afuera, las luces, las cámaras y el ir y venir de invitados anunciaban que algo importante estaba por suceder. No era solo una celebración más, era el festejo de sus 350 representaciones y su primer año en cartelera de uno de los musicales más queridos por el público mexicano.

Dentro del teatro, la expectativa crecía poco a poco. Familias, parejas y fanáticos del musical ocupaban sus lugares mientras el murmullo se mezclaba con la emoción. El Rey León celebraba un año de funciones llenas, de aplausos y de una conexión que sigue vigente con el público.

Paola Jiménez

Una alfombra roja que marcó el inicio de la celebración

Antes de que comenzara la función, el acceso principal del Teatro Telcel se transformó en una alfombra roja. Invitados del medio artístico desfilaron y posaron ante las cámaras que los esperaban.

Entre los asistentes a la función especial de El Rey León se encontraban: Miguel Martínez, Axel Muñiz, Ana Layevska, Arleth Terán, Natalia Súbtil acompañada de su hija Mila, Luis Felipe Tovar, entre otros.

Axel Muñiz Paola Jiménez

El momento clave: 350 funciones y un nuevo Simba

Al terminar una emotiva presentación de El Rey León, el público fue testigo de uno de los momentos más significativos de la noche: la develación de la placa conmemorativa por las 350 funciones, encabezada por Sofía Niño de Rivera. Los aplausos no se hicieron esperar. Era el reconocimiento a un año de trabajo constante y al cariño del público.

“Cuando me invitaron a ser la madrina y develar la placa, dije: ‘no sé bailar, no sé cantar, ¿qué hago aquí?, pero me dijeron que todos los que pisamos el escenario somos parte del mismo arte y tienen toda la razón. Para mí es un honor estar aquí, no solo porque tengo el honor de pisar muchos escenarios y ser parte de este arte, sino que El Rey león ha sido una de las historias que más me marcó (…), fui la primera historia con la que me traumé y ese trauma me persigue toda la vida (…), es increíble estar aquí, que haya gente a la que le guste el teatro y que Timothée Chalamet se vaya…”, bromeó la standupera.

Paola Jiménez

Antes de que Sofía Niño de Rivera subiera al escenario, Morris Gilbert y Julieta González, productores de teatro detrás de la puesta en escena, mencionaron algunos datos relevantes sobre lo que se ha vivido para que El Rey León haya llegado con gran éxito a su primer año.

“Muchas gracias a todos ustedes. Esto ha sido casi 500 horas de funciones a lo largo de este año, mil horas de ensayo. Esta noche además estamos dándole la bienvenida a nuestro Simba (Juan López Boyadjian)”, comentó Julieta González.

Morris Gilbert y Julieta González Paola Jiménez

“Hay un fan que ha visto nuestra producción 32 veces durante esta temporada, le agradecemos a él y a todo el público. Ciudad de México, es la única ciudad de Latinoamérica en que se ha presentado la obra en español y es por eso que nos han venido a visitar de más de 15 países y cientos de ciudades”, señaló Morris Gilbert.

Un nuevo Simba llega a El Rey León

Pero la noche guardaba otra sorpresa para el público que la noche de este 19 de marzo vio la puesta en escena. El telón se levantó y, con él, una nueva etapa para El Rey León, ya que Juan López Boyadjian apareció en escena interpretando a Simba, marcando así su debut en uno de los papeles más importantes del musical.

El cambio no pasó desapercibido. Cada movimiento, cada nota y cada escena llevaban consigo la responsabilidad de continuar con una historia que ya ha conquistado a miles. Y, sin embargo, la esencia seguía ahí, intacta, recordando por qué El Rey León sigue siendo un referente en el teatro musical.

Paola Jiménez

Al final de la función, los aplausos fueron largos y continuos. No solo para el elenco de esa noche, sino para todo lo que representa El Rey León en México. Un año en cartelera, 350 funciones y el cariño del público son señales claras de su impacto.

El Teatro Telcel, que ha sido su casa desde su llegada en 2015, volvió a ser testigo de una noche especial. Una de esas funciones que no solo se ven, sino que se sienten.

¿Quién es Juan López Boyadjian, el nuevo Simba?

Juan López Boyadjian es un actor argentino que ahora asume uno de los retos más importantes de su carrera al interpretar a Simba en El Rey León. Su camino hacia este papel no fue inmediato, ya que su primer acercamiento con México ocurrió en 2019, cuando tenía 21 años y viajó con la intención de formar parte del musical Anastasia, aunque no logró quedarse en la producción.

Majo Domínguez (Nala) y Juan López Boyadjian (Simba) Paola Jiménez

Lejos de rendirse, decidió replantear su rumbo y prepararse mejor. Con el tiempo, encontró la oportunidad de audicionar para El Rey León, envió su casting y logró obtener el papel gracias a su desempeño.

Inicialmente estudió la carrera de Publicidad, pero finalmente optó por seguir su vocación artística y dedicarse por completo al teatro. En su trayectoria en Argentina ha participado en diversas producciones como Kinky Boots, Shrek, el Musical, Hablemos de dislexia, entre otras.

PJG