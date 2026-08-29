¿Cómo se ve Bizarrap sin lentes? Así es el rostro del productor detrás de las BZRP Music Sessions

Aunque su gorra, lentes y estilo reservado se convirtieron en parte de su identidad, detrás de Bizarrap existe Gonzalo Julián Conde, un productor argentino que logró transformar sus sesiones musicales en un fenómeno internacional.

Bizarrap se ha consolidado como una de las figuras más reconocidas de la música urbana a nivel mundial. Sin embargo, mientras su nombre artístico es conocido por millones de personas, su rostro y vida personal han permanecido mucho más alejados de los reflectores.

El productor nació un 29 de agosto, pero de 1998 en Ramos Mejía, Argentina, y desde muy joven comenzó a desarrollar una carrera vinculada con el freestyle, el rap y la producción musical.

Foto: Instagram bizarrap

¿Cómo nació el fenómeno de las BZRP Music Sessions?

Uno de los proyectos que convirtió a Bizarrap en una figura internacional fueron sus BZRP Music Sessions, colaboraciones en las que el productor trabaja junto a distintos artistas para crear canciones que posteriormente son presentadas con videoclips grabados en su estudio.

Aunque en sus primeros años las sesiones estaban principalmente relacionadas con el género urbano, con el paso del tiempo el concepto se amplió para incluir diferentes estilos y artistas de distintas partes del mundo.

¿De dónde surgió la idea de sus primeras sesiones?

Antes de convertirse en productor de grandes estrellas, Bizarrap estuvo relacionado con la escena del freestyle argentino.

Su proyecto comenzó tomando como referencia las tradicionales batallas de rap, donde los participantes improvisaban sus rimas sobre una base musical. La idea evolucionó posteriormente hasta convertirse en las sesiones que actualmente forman parte de su sello personal.

En 2017, Gonzalo Conde empezó a ganar reconocimiento en internet mediante videos relacionados con El Quinto Escalón, una de las competencias de freestyle más importantes de Argentina.

Su contenido le permitió acercarse a varios exponentes de aquella escena y establecer vínculos con artistas que posteriormente formarían parte de su trayectoria musical.

Con el tiempo, dejó atrás los videos recopilatorios para concentrarse en la producción y desarrollar un proyecto propio que terminaría alcanzando dimensiones internacionales.

¿Con qué artistas ha trabajado Bizarrap?

A lo largo de su carrera, el productor ha compartido sesiones con numerosos artistas. Entre ellos se encuentran Duki, Nicky Jam, Villano Antillano, Ptazeta, Quevedo, Shakira y Daddy Yankee, entre muchos otros.

También ha participado como productor en canciones de diferentes intérpretes, consolidando su presencia más allá de las BZRP Music Sessions.

¿Por qué Bizarrap casi siempre aparece con lentes y gorra?

Los lentes y la gorra no son simplemente accesorios dentro de la imagen del productor. Con el paso de los años se convirtieron en elementos característicos de su identidad artística.

Bizarrap ha mantenido una postura reservada respecto a su vida personal y esta apariencia también le ha permitido establecer una separación entre Gonzalo Conde, la persona, y Bizarrap, el personaje público.

Foto: X@SRfranketooo

Además, el productor ha contado que sus inicios en el freestyle estuvieron acompañados por cierta timidez, por lo que cubrir parte de su rostro también le ayudó a sentirse más cómodo frente al público.

Aunque su imagen pública está fuertemente asociada con los lentes y la gorra, el productor no necesita utilizarlos permanentemente.

Al mostrarse sin estos accesorios puede pasar más desapercibido y conservar parte de la privacidad que ha buscado desde el comienzo de su carrera. Precisamente por ello, existen pocas imágenes públicas en las que se pueda apreciar su rostro completamente descubierto.

Foto: X@97gotiK

¿Cuál es una de sus sesiones más famosas?

Entre las colaboraciones que marcaron un antes y un después en su carrera se encuentra la BZRP Music Session #53 junto a Shakira.

La canción generó una enorme conversación internacional debido a las referencias que la cantante realizó sobre su relación y posterior separación de Gerard Piqué. El tema rápidamente se convirtió en uno de los mayores éxitos asociados con las sesiones del productor.

¿Por qué se llama Bizarrap?

El origen exacto de su nombre artístico no está completamente claro. Una de las interpretaciones más difundidas señala que “Bizarrap” podría surgir de la combinación de las palabras “bizarro” y “rap”, aunque esta explicación suele presentarse como una teoría y no como una confirmación oficial.

Lo que sí es evidente es que el nombre terminó convirtiéndose en una marca reconocida mundialmente.

Foto: X@maximo_pluggg

Más allá de los lentes, la gorra y el misterio que rodea su apariencia, Bizarrap construyó una identidad basada principalmente en su música.

El productor ha demostrado que no siempre es necesario convertir el rostro del artista en el centro de atención para alcanzar el éxito. Su estrategia de mantener cierta distancia de los reflectores le permitió conservar su privacidad mientras sus producciones alcanzaban millones de reproducciones alrededor del mundo.

Este 29 de agosto, Bizarrap celebrará su cumpleaños y, con ello, también se vuelve a poner bajo la lupa la historia del argentino que convirtió su anonimato en una de las características más reconocibles de su carrera.